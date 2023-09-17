https://ukraina.ru/20230917/1049469787.html
В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев
В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев - 17.09.2023 Украина.ру
В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев
Ранее украинское правительство обратилось к ЕС с просьбой отправить украинцев призывного возраста на Украину
2023-09-17T16:00
2023-09-17T16:00
2023-09-17T16:00
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ФРГ не должна удовлетворять украинский запрос на выдачу выехавших в Германию украинцев, отказавшихся служить в ВСУ. Об этом в эфире Deutschlandfunk заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт."Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", – цитирует РИА Новости заявление немецкого журналиста.По мнению Эверта, киевские власти должны стремиться обеспечивать и защищать свободу своих граждан, а не ограничивать её даже в таком критическом состоянии, в котором сейчас находится Украина.Ранее отказом на запрос Киева в выдаче украинских беженцев призывного возраста ответили в МВД Австрии и других странах Евросоюза. Однако в Польше решили пойти навстречу правительству Украины, в Прибалтике тоже рассматривают вариант выдачи потенциальных призывников на нужды ВСУ.Тем временем украинские полководцы провалили широко анонсированное в конце 2022 года "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано под руководством генералов НАТО и обеспечено из арсеналов альянса. Не прорвав даже первой линии обороны Армии России, ВСУ увязли в "мясных штурмах" так называемого "предполья".
https://ukraina.ru/20230907/1049250033.html
https://ukraina.ru/20230917/1049468383.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, украина-ес, потери всу, фрг, беженцы
Новости, ЕС, Украина-ЕС, потери ВСУ, ФРГ, беженцы
В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев
Ранее украинское правительство обратилось к ЕС с просьбой отправить украинцев призывного возраста на Украину
ФРГ не должна удовлетворять украинский запрос на выдачу выехавших в Германию украинцев, отказавшихся служить в ВСУ. Об этом в эфире Deutschlandfunk заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.
"Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", – цитирует РИА Новости заявление немецкого журналиста.
По мнению Эверта, киевские власти должны стремиться обеспечивать и защищать свободу своих граждан, а не ограничивать её даже в таком критическом состоянии, в котором сейчас находится Украина.
Ранее отказом на запрос Киева в выдаче украинских беженцев призывного возраста ответили в МВД Австрии и других странах Евросоюза. Однако в Польше решили пойти навстречу правительству Украины, в Прибалтике тоже рассматривают вариант выдачи потенциальных призывников на нужды ВСУ.
Тем временем украинские полководцы провалили широко анонсированное в конце 2022 года "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано под руководством генералов НАТО и обеспечено из арсеналов альянса. Не прорвав даже первой линии обороны Армии России, ВСУ увязли в "мясных штурмах" так называемого "предполья".