В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев - 17.09.2023 Украина.ру
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В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев
В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев - 17.09.2023 Украина.ру
В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев
Ранее украинское правительство обратилось к ЕС с просьбой отправить украинцев призывного возраста на Украину
2023-09-17T16:00
2023-09-17T16:00
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ФРГ не должна удовлетворять украинский запрос на выдачу выехавших в Германию украинцев, отказавшихся служить в ВСУ. Об этом в эфире Deutschlandfunk заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт."Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", – цитирует РИА Новости заявление немецкого журналиста.По мнению Эверта, киевские власти должны стремиться обеспечивать и защищать свободу своих граждан, а не ограничивать её даже в таком критическом состоянии, в котором сейчас находится Украина.Ранее отказом на запрос Киева в выдаче украинских беженцев призывного возраста ответили в МВД Австрии и других странах Евросоюза. Однако в Польше решили пойти навстречу правительству Украины, в Прибалтике тоже рассматривают вариант выдачи потенциальных призывников на нужды ВСУ.Тем временем украинские полководцы провалили широко анонсированное в конце 2022 года "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано под руководством генералов НАТО и обеспечено из арсеналов альянса. Не прорвав даже первой линии обороны Армии России, ВСУ увязли в "мясных штурмах" так называемого "предполья".
https://ukraina.ru/20230907/1049250033.html
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ес, украина-ес, потери всу, фрг, беженцы
Новости, ЕС, Украина-ЕС, потери ВСУ, ФРГ, беженцы

В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев

16:00 17.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУтренировка ВСУ
тренировка ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Ранее украинское правительство обратилось к ЕС с просьбой отправить украинцев призывного возраста на Украину
ФРГ не должна удовлетворять украинский запрос на выдачу выехавших в Германию украинцев, отказавшихся служить в ВСУ. Об этом в эфире Deutschlandfunk заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.
"Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", – цитирует РИА Новости заявление немецкого журналиста.
По мнению Эверта, киевские власти должны стремиться обеспечивать и защищать свободу своих граждан, а не ограничивать её даже в таком критическом состоянии, в котором сейчас находится Украина.
Зеленский Закарпатье
7 сентября, 20:54
Австрия тоже отказалась выдавать сбежавших от режима ЗеленскогоВСУ несут огромные потери, но в ЕС не готовы компенсировать их выдачей украинских беженцев
Ранее отказом на запрос Киева в выдаче украинских беженцев призывного возраста ответили в МВД Австрии и других странах Евросоюза. Однако в Польше решили пойти навстречу правительству Украины, в Прибалтике тоже рассматривают вариант выдачи потенциальных призывников на нужды ВСУ.
Тем временем украинские полководцы провалили широко анонсированное в конце 2022 года "весеннее контрнаступление". Оно было спланировано под руководством генералов НАТО и обеспечено из арсеналов альянса. Не прорвав даже первой линии обороны Армии России, ВСУ увязли в "мясных штурмах" так называемого "предполья".
13:36
Армия справится, не проиграть в тылу - полковник Трухан об оперативной и информационной обстановке
 
НовостиЕСУкраина-ЕСпотери ВСУФРГбеженцы
 
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Заголовок открываемого материала
16:00В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев
14:54ПВО Украины не справляется с российскими ракетами – Игнат
14:41Ростислав Ищенко о том, почему Штаты не дают Украине капитулировать и почему война США с КНР неизбежна
14:33Харьковский бронетанковый завод поражён российскими ракетами
14:02НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине
13:49США ведут войну против России – Лавров
13:36Армия справится, не проиграть в тылу - полковник Трухан об оперативной и информационной обстановке
13:28ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих
13:17Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября
13:15ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА
12:21Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области.
12:12"Ещё парочку": ПВО России уничтожила БПЛА, летевшие на Крым
12:00ПВО России уничтожила летевшие на Крым беспилотники
11:50ПВО России уничтожила летевшие на Москву беспилотники
11:32Россия готовит превентивный ответ НАТО в Арктике
10:04Стратегическая точка перелома и формула оружия, атаки на Москву. Главное на Украине на утро 17 сентября
09:13Западная Украина за минувшую неделю: Львов - бегство от мобилизации, в Ивано-Франковске - запрет акции
08:14В неполной, но боевой готовности. Как Польша и Прибалтийские государства готовятся к войне с РФ и РБ
08:00Сталинская СВО 1939 года: освободительный поход
06:46Журналист Александр Гриценко о правилах работы в зоне боевых действий
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