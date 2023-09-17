https://ukraina.ru/20230917/1049469389.html

Харьковский бронетанковый завод поражён российскими ракетами

Харьковский бронетанковый завод поражён российскими ракетами - 17.09.2023 Украина.ру

Харьковский бронетанковый завод поражён российскими ракетами

Ремонт и восстановление бронетехники ВСУ затруднён

2023-09-17T14:33

2023-09-17T14:33

2023-09-17T14:33

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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114-ти районах. Об этом 17 сентября сообщило Минобороны России.Армия России использовала авиацию, артиллерию и ракетные войска для нанесения ударов. Только на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также пункт управления беспилотниками."Кроме того, в районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ", - сказано в официальном сообщении.В районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады теробороны и 67-й механизированной бригады ВСУ. Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Василевка, Невельское, Спорное (ДНР), Ольшаны, Голиково, Кременная (ЛНР), Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое (Запорожская область), а также Раденск (Херсонская область).Всего с начала проведения СВО по сведениям Минобороны России уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13090 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20230914/1049406394.html

https://ukraina.ru/20230901/1049110131.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости, харьков, харьковская область, минобороны рф, днр, донецкая народная республика, потери всу, всу, танки, бронетехника, бронемашины