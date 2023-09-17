Харьковский бронетанковый завод поражён российскими ракетами - 17.09.2023 Украина.ру
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Харьковский бронетанковый завод поражён российскими ракетами
Харьковский бронетанковый завод поражён российскими ракетами - 17.09.2023 Украина.ру
Харьковский бронетанковый завод поражён российскими ракетами
Ремонт и восстановление бронетехники ВСУ затруднён
2023-09-17T14:33
2023-09-17T14:33
сво
новости
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минобороны рф
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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114-ти районах. Об этом 17 сентября сообщило Минобороны России.Армия России использовала авиацию, артиллерию и ракетные войска для нанесения ударов. Только на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также пункт управления беспилотниками."Кроме того, в районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ", - сказано в официальном сообщении.В районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады теробороны и 67-й механизированной бригады ВСУ. Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Василевка, Невельское, Спорное (ДНР), Ольшаны, Голиково, Кременная (ЛНР), Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое (Запорожская область), а также Раденск (Херсонская область).Всего с начала проведения СВО по сведениям Минобороны России уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13090 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20230914/1049406394.html
https://ukraina.ru/20230901/1049110131.html
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сво, новости, харьков, харьковская область, минобороны рф, днр, донецкая народная республика, потери всу, всу, танки, бронетехника, бронемашины
СВО, Новости, Харьков, Харьковская область, Минобороны РФ, ДНР, Донецкая Народная Республика, потери ВСУ, ВСУ, танки, бронетехника, бронемашины

Харьковский бронетанковый завод поражён российскими ракетами

14:33 17.09.2023
 
© xtz.uaХарьковский тракторный завод
Харьковский тракторный завод
© xtz.ua
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Ремонт и восстановление бронетехники ВСУ затруднён
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 114-ти районах. Об этом 17 сентября сообщило Минобороны России.
Армия России использовала авиацию, артиллерию и ракетные войска для нанесения ударов. Только на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также пункт управления беспилотниками.
"Кроме того, в районе города Харьков ракетным ударом поражены производственные цеха Харьковского бронетанкового завода, где осуществлялся ремонт и восстановление бронетехники ВСУ", - сказано в официальном сообщении.
14 сентября, 14:00
На Украине продолжают войну с памятниками. Пострадал монумент в ХарьковеВ Харькове, возле станции метро "23 августа", со стел сняли советские ордена. Об этом 14 сентября сообщили украинские телеграм-каналы.
В районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады теробороны и 67-й механизированной бригады ВСУ. Средствами ПВО перехвачены две управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационная ракета HARM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Василевка, Невельское, Спорное (ДНР), Ольшаны, Голиково, Кременная (ЛНР), Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое (Запорожская область), а также Раденск (Херсонская область).
Всего с начала проведения СВО по сведениям Минобороны России уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6838 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11919 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13090 единиц специальной военной автомобильной техники.
1 сентября, 20:41
Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"80 детей из Харьковской области отправились на отдых в международный детский центр на южном берегу Крыма "Артек", сообщили в Военно-гражданской администрации Харьковской области
 
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