НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине
© Mindaugas Kulbis
© Mindaugas Kulbis
Йенс Столтенберг источает пессимизм
В теории Украина может стать членом НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Комментируя ход российской СВО на Украине, генсек НАТО поведал немецкой медиагруппе Funke: "Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине".
Как сообщает РИА Новости, Столтенберг также сказал, что он рассматривает Украину как будущего члена НАТО. Ранее, на летнем саммите НАТО в Вильнюсе глава альянса обещал, что Украину пригласят в этот военно-политический блок по единогласному решению его членов и при выполнении всех условий.