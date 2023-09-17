https://ukraina.ru/20230917/1049468648.html

НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине

НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине - 17.09.2023 Украина.ру

НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине

Йенс Столтенберг источает пессимизм

2023-09-17T14:02

2023-09-17T14:02

2023-09-17T14:02

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йенс столтенберг

украина

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В теории Украина может стать членом НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.Комментируя ход российской СВО на Украине, генсек НАТО поведал немецкой медиагруппе Funke: "Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине".Как сообщает РИА Новости, Столтенберг также сказал, что он рассматривает Украину как будущего члена НАТО. Ранее, на летнем саммите НАТО в Вильнюсе глава альянса обещал, что Украину пригласят в этот военно-политический блок по единогласному решению его членов и при выполнении всех условий.

https://ukraina.ru/20230818/1048756685.html

https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html

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новости, нато, украина-нато, йенс столтенберг, украина, сво