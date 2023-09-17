НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине - 17.09.2023 Украина.ру
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НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине
НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине - 17.09.2023 Украина.ру
НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине
Йенс Столтенберг источает пессимизм
2023-09-17T14:02
2023-09-17T14:02
новости
нато
украина-нато
йенс столтенберг
украина
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В теории Украина может стать членом НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.Комментируя ход российской СВО на Украине, генсек НАТО поведал немецкой медиагруппе Funke: "Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине".Как сообщает РИА Новости, Столтенберг также сказал, что он рассматривает Украину как будущего члена НАТО. Ранее, на летнем саммите НАТО в Вильнюсе глава альянса обещал, что Украину пригласят в этот военно-политический блок по единогласному решению его членов и при выполнении всех условий.
https://ukraina.ru/20230818/1048756685.html
https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html
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новости, нато, украина-нато, йенс столтенберг, украина, сво
Новости, НАТО, Украина-НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, СВО

НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине

14:02 17.09.2023
 
© Mindaugas Kulbis
© Mindaugas Kulbis
Читать в
Йенс Столтенберг источает пессимизм
В теории Украина может стать членом НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Комментируя ход российской СВО на Украине, генсек НАТО поведал немецкой медиагруппе Funke: "Многие конфликты длятся дольше, чем изначально ожидалось. Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине".
Дмитрий Рогозин интервью - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 04:01
Дмитрий Рогозин: Столтенберг - неумный человек. Украину фашистской и угрожающей России оставить не можемРуководитель Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин рассказал изданию Украина.ру, зачем ездил в Белоруссию, и что надо делать с российскими спутниками
Как сообщает РИА Новости, Столтенберг также сказал, что он рассматривает Украину как будущего члена НАТО. Ранее, на летнем саммите НАТО в Вильнюсе глава альянса обещал, что Украину пригласят в этот военно-политический блок по единогласному решению его членов и при выполнении всех условий.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 09:34
Саммит НАТО: победители и проигравшиеСаммит НАТО в Вильнюсе завершается. Заключительная декларация согласована. Участники разъезжаются. Можно подвести итоги
 
НовостиНАТОУкраина-НАТОЙенс СтолтенбергУкраинаСВО
 
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