https://ukraina.ru/20230917/1049468535.html

США ведут войну против России – Лавров

США ведут войну против России – Лавров - 17.09.2023 Украина.ру

США ведут войну против России – Лавров

Украину приносят в жертву интересам США

2023-09-17T13:49

2023-09-17T13:49

2023-09-17T13:49

сво

новости

сша

сергей лавров

мид рф

дипломатия

дипломатические отношения

публичная дипломатия

информационная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049433251_0:26:3086:1762_1920x0_80_0_0_adb8454b4c92a29a0bbd5222218b711f.jpg

США используют Украину в стремлении нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров."Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", - сказал глава российской дипломатии в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".Характеризуя политику США, Лавров отметил: "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну".

https://ukraina.ru/20230917/1049468383.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, новости, сша, сергей лавров, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, информационная война