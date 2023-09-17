США ведут войну против России – Лавров - 17.09.2023 Украина.ру
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США ведут войну против России – Лавров
США ведут войну против России – Лавров - 17.09.2023 Украина.ру
США ведут войну против России – Лавров
Украину приносят в жертву интересам США
2023-09-17T13:49
2023-09-17T13:49
сво
новости
сша
сергей лавров
мид рф
дипломатия
дипломатические отношения
публичная дипломатия
информационная война
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США используют Украину в стремлении нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров."Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", - сказал глава российской дипломатии в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".Характеризуя политику США, Лавров отметил: "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, новости, сша, сергей лавров, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, информационная война
СВО, Новости, США, Сергей Лавров, МИД РФ, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, информационная война

США ведут войну против России – Лавров

13:49 17.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в мероприятии по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
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Украину приносят в жертву интересам США
США используют Украину в стремлении нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", - сказал глава российской дипломатии в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".
Характеризуя политику США, Лавров отметил: "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну".
13:36
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СВОНовостиСШАСергей ЛавровМИД РФдипломатиядипломатические отношенияпубличная дипломатияинформационная война
 
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13:49США ведут войну против России – Лавров
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