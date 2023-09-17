https://ukraina.ru/20230917/1049468535.html
США ведут войну против России – Лавров
США ведут войну против России – Лавров - 17.09.2023 Украина.ру
США ведут войну против России – Лавров
Украину приносят в жертву интересам США
2023-09-17T13:49
2023-09-17T13:49
2023-09-17T13:49
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США используют Украину в стремлении нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров."Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", - сказал глава российской дипломатии в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".Характеризуя политику США, Лавров отметил: "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну".
https://ukraina.ru/20230917/1049468383.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, новости, сша, сергей лавров, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, информационная война
СВО, Новости, США, Сергей Лавров, МИД РФ, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, информационная война
США ведут войну против России – Лавров
Украину приносят в жертву интересам США
США используют Украину в стремлении нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Украину долгие годы готовили для того, чтобы её руками и её телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России", - сказал глава российской дипломатии в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин".
Характеризуя политику США, Лавров отметил: "Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну".