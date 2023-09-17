https://ukraina.ru/20230917/1049467718.html

ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих

ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих - 17.09.2023 Украина.ру

ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих

Украинские военачальники умножают бессмысленные потери

2023-09-17T13:28

2023-09-17T13:28

2023-09-17T13:28

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всу

потери всу

краснолиманское направление

сво

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Подразделения российской группировки войск "Центр" огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорвали и отразиди шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах Торского участка и Серебрянского лесничества. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.На том же Краснолиманском направлении российские бомбардировщики нанесли удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка."Потери противника составили более 50 военнослужащих. Уничтожены танк и боевая бронированная машина", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр".

https://ukraina.ru/20230916/1049461835.html

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новости, всу, потери всу, краснолиманское направление, сво