ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих
© PoliTube_news/Telegram
© PoliTube_news/Telegram
Украинские военачальники умножают бессмысленные потери
Подразделения российской группировки войск "Центр" огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорвали и отразиди шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах Торского участка и Серебрянского лесничества. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
На том же Краснолиманском направлении российские бомбардировщики нанесли удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка.
"Потери противника составили более 50 военнослужащих. Уничтожены танк и боевая бронированная машина", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр".