ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих - 17.09.2023 Украина.ру
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ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих
ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих - 17.09.2023 Украина.ру
ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих
Украинские военачальники умножают бессмысленные потери
2023-09-17T13:28
2023-09-17T13:28
новости
всу
потери всу
краснолиманское направление
сво
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Подразделения российской группировки войск "Центр" огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорвали и отразиди шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах Торского участка и Серебрянского лесничества. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.На том же Краснолиманском направлении российские бомбардировщики нанесли удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка."Потери противника составили более 50 военнослужащих. Уничтожены танк и боевая бронированная машина", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр".
https://ukraina.ru/20230916/1049461835.html
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новости, всу, потери всу, краснолиманское направление, сво
Новости, ВСУ, потери ВСУ, Краснолиманское направление, СВО

ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих

13:28 17.09.2023
 
© PoliTube_news/Telegram
© PoliTube_news/Telegram
Читать в
Украинские военачальники умножают бессмысленные потери
Подразделения российской группировки войск "Центр" огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорвали и отразиди шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов" в районах Торского участка и Серебрянского лесничества. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
На том же Краснолиманском направлении российские бомбардировщики нанесли удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка.
"Потери противника составили более 50 военнослужащих. Уничтожены танк и боевая бронированная машина", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Центр".
тренировка ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Вчера, 18:00
Потери Украины и усталость военных. Итоги 16 сентября на УкраинеПолтавский областной военком Виталий Бережной заявил о 90% потерях среди мобилизованных в прошлом году, а украинские политики настаивают на продолжении и ужесточении мобилизации
 
НовостиВСУпотери ВСУКраснолиманское направлениеСВО
 
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