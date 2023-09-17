Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября - 17.09.2023 Украина.ру
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Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября
Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября - 17.09.2023 Украина.ру
Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября
На логистический центр в Тульской области упал украинский беспилотник. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, убивая мирных жителей
2023-09-17T13:17
2023-09-17T13:17
хроники
эксклюзив
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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 67 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 40 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, на светлодарском 1 обстрел из РСЗО, выпущена 241 единица различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Никитовский и Центрально-Городской район), Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Старомихайловка, Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о гибели 6 гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Светлодарске. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2010 года рождения, в Кировском и Куйбышевском районах Донецка", - сообщало представительство.Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Светлодарске, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Больше всего погибших мирных жителей 16 сентября было в Светлодарске. Как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, удар по городу был нанесён из американской РСЗО."Предварительно по Светлодарску нанесен удар из РСЗО Himars", - указывал Пушилин.Журналист Игорь Гомольский сообщал о том, что в этом городе от удара украинских военных погибли 7 мирных жителей."Пишут, что в Светлодарске ВСУшная артиллерия убила семь человек. Впервые оказавшись там в 2022-м году, мы с Кофманом решили, что этот город поцелован богом. Помнишь, Саш? Поторопились мы", - отметил он.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню 17 сентября ВСУ выпустили по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 21 снаряд калибром 155 мм, преимущественно кассетный, по Червоногвардейскому району Макеевки — 13 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.ъПо данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", Украина вчера выпустила по этому региону России 70 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 70 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 8; Алёшки — 9; Старая Збурьевка — 12; Песчановка — 7; Подстепное — 9; Кардашинка — 7; Голая Пристань — 10; Горностаевка — 8", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Алешки, Крынки, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывало агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 17 сентября у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону со стороны Украины."В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка и хутору Валковский – 7 и 6 артиллерийских снарядов соответственно. &lt;...&gt; В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. &lt;...&gt; В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка – установлено 3 и 7 прилётов соответственно", - писал Гладков.Пострадавших и повреждений от этих атак не было.Также в селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Долгое украинцы трижды атаковали с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Незначительные повреждения получила водонапорная башня. Также был поврежден один легковой автомобиль."В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли хутор Старый – выпущено три миномётных снаряда и 10 гранатометных выстрелов. &lt;...&gt; В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе – два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский – 3 и 8 миномётных снарядов соответственно", - отмечалось в сводке.В селе Пороз с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших не было. В результате атаки был повреждён один из инфраструктурных объектов связи.Кроме того, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено – было установлено 5 прилётов. По окраине села Староселье было выпущено 6 артиллерийских снарядов, здесь же украинцы сбросили с БПЛА одно взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда. Есть пострадавший – водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте. В результате обстрела имеются повреждения на одном из промышленных предприятий: остекление, фасад, перекрытие. Также повреждено три грузовых автомобиля. В селе Середа с БПЛА сброшено два взрывных устройства, в селе Муром – 4 взрывных устройства. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – два миномётных снаряда. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет", - указывалось в сводке.Позже Гладков сообщил о том, что утром 17 сентября было обстреляно село Козинко Грайворонского района. Пострадавших в результате обстрела не было."Повреждения получили два частных жилых дома - выбиты окна, посечены заборы. Подрядные организации произведут необходимые замеры, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам", - рассказал губернатор.Также стало известно о падении украинского беспилотника в Тульской области."Семнадцатого сентября на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы", — сообщило министерство региональной безопасности Тульской области.Предварительно, никто не пострадал, также нет значительных повреждений инфраструктуры.Сейчас проводятся необходимые следственные действия."Причины происшествия устанавливаются", — отмечалось в сообщении.Ранее, в ночь на 17 сентября, сообщалось о падении беспилотника в столице соседнего региона — городе Орле. Также 17 сентября был перехвачен беспилотник над Воронежской областью.
https://ukraina.ru/20230917/1049466209.html
https://ukraina.ru/20230916/1049461835.html
https://ukraina.ru/20230916/1049456593.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
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96
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96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября

13:17 17.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Запорожской области
Последствия обстрелов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На логистический центр в Тульской области упал украинский беспилотник. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, убивая мирных жителей
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 67 ударов по территории этого региона России.
"На донецком направлении противник совершил 40 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, на светлодарском 1 обстрел из РСЗО, выпущена 241 единица различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Никитовский и Центрально-Городской район), Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Старомихайловка, Макеевка (Червоногвардейский район).
"Поступили сведения о гибели 6 гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Светлодарске. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2010 года рождения, в Кировском и Куйбышевском районах Донецка", - сообщало представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Светлодарске, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.
Больше всего погибших мирных жителей 16 сентября было в Светлодарске. Как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, удар по городу был нанесён из американской РСЗО.
"Предварительно по Светлодарску нанесен удар из РСЗО Himars", - указывал Пушилин.
Секретарь СНБО Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
10:04
Стратегическая точка перелома и формула оружия, атаки на Москву. Главное на Украине на утро 17 сентябряСекретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о настоящей сути "Формулы мира" Зеленского. В Подмосковье сбили несколько украинских беспилотников
Журналист Игорь Гомольский сообщал о том, что в этом городе от удара украинских военных погибли 7 мирных жителей.
"Пишут, что в Светлодарске ВСУшная артиллерия убила семь человек. Впервые оказавшись там в 2022-м году, мы с Кофманом решили, что этот город поцелован богом. Помнишь, Саш? Поторопились мы", - отметил он.
На следующий день обстрелы продолжились. К полудню 17 сентября ВСУ выпустили по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 21 снаряд калибром 155 мм, преимущественно кассетный, по Червоногвардейскому району Макеевки — 13 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.ъ
По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", Украина вчера выпустила по этому региону России 70 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 70 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 8; Алёшки — 9; Старая Збурьевка — 12; Песчановка — 7; Подстепное — 9; Кардашинка — 7; Голая Пристань — 10; Горностаевка — 8", - информировало агентство.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии.
"Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Алешки, Крынки, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывало агентство.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 17 сентября у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону со стороны Украины.
"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка и хутору Валковский – 7 и 6 артиллерийских снарядов соответственно. <...> В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. <...> В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка – установлено 3 и 7 прилётов соответственно", - писал Гладков.
тренировка ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Вчера, 18:00
Потери Украины и усталость военных. Итоги 16 сентября на УкраинеПолтавский областной военком Виталий Бережной заявил о 90% потерях среди мобилизованных в прошлом году, а украинские политики настаивают на продолжении и ужесточении мобилизации
Пострадавших и повреждений от этих атак не было.
Также в селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Долгое украинцы трижды атаковали с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Незначительные повреждения получила водонапорная башня. Также был поврежден один легковой автомобиль.
"В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли хутор Старый – выпущено три миномётных снаряда и 10 гранатометных выстрелов. <...> В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе – два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский – 3 и 8 миномётных снарядов соответственно", - отмечалось в сводке.
В селе Пороз с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших не было. В результате атаки был повреждён один из инфраструктурных объектов связи.
Кроме того, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено – было установлено 5 прилётов. По окраине села Староселье было выпущено 6 артиллерийских снарядов, здесь же украинцы сбросили с БПЛА одно взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда. Есть пострадавший – водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте. В результате обстрела имеются повреждения на одном из промышленных предприятий: остекление, фасад, перекрытие. Также повреждено три грузовых автомобиля. В селе Середа с БПЛА сброшено два взрывных устройства, в селе Муром – 4 взрывных устройства. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – два миномётных снаряда. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет", - указывалось в сводке.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2023
Вчера, 13:00
Национализация в Крыму, снаряды и принтеры, дроны и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 сентябряВ Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. США наращивают производство артиллерийских снарядов и передают Украине 3D-принтеры
Позже Гладков сообщил о том, что утром 17 сентября было обстреляно село Козинко Грайворонского района. Пострадавших в результате обстрела не было.
"Повреждения получили два частных жилых дома - выбиты окна, посечены заборы. Подрядные организации произведут необходимые замеры, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам", - рассказал губернатор.
Также стало известно о падении украинского беспилотника в Тульской области.
"Семнадцатого сентября на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы", — сообщило министерство региональной безопасности Тульской области.
Предварительно, никто не пострадал, также нет значительных повреждений инфраструктуры.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия.
"Причины происшествия устанавливаются", — отмечалось в сообщении.
Ранее, в ночь на 17 сентября, сообщалось о падении беспилотника в столице соседнего региона — городе Орле. Также 17 сентября был перехвачен беспилотник над Воронежской областью.
 
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13:17Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября
13:15ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА
12:21Украинский беспилотник перехвачен в Воронежской области.
12:12"Ещё парочку": ПВО России уничтожила БПЛА, летевшие на Крым
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11:32Россия готовит превентивный ответ НАТО в Арктике
10:04Стратегическая точка перелома и формула оружия, атаки на Москву. Главное на Украине на утро 17 сентября
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