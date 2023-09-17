https://ukraina.ru/20230917/1049467400.html

Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября

Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября - 17.09.2023 Украина.ру

Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября

На логистический центр в Тульской области упал украинский беспилотник. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, убивая мирных жителей

2023-09-17T13:17

2023-09-17T13:17

2023-09-17T13:17

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 67 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 40 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 6 обстрелов из артиллерии 155 мм, на светлодарском 1 обстрел из РСЗО, выпущена 241 единица различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Никитовский и Центрально-Городской район), Ясиноватая, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Старомихайловка, Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о гибели 6 гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Светлодарске. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2010 года рождения, в Кировском и Куйбышевском районах Донецка", - сообщало представительство.Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Светлодарске, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.Больше всего погибших мирных жителей 16 сентября было в Светлодарске. Как сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, удар по городу был нанесён из американской РСЗО."Предварительно по Светлодарску нанесен удар из РСЗО Himars", - указывал Пушилин.Журналист Игорь Гомольский сообщал о том, что в этом городе от удара украинских военных погибли 7 мирных жителей."Пишут, что в Светлодарске ВСУшная артиллерия убила семь человек. Впервые оказавшись там в 2022-м году, мы с Кофманом решили, что этот город поцелован богом. Помнишь, Саш? Поторопились мы", - отметил он.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню 17 сентября ВСУ выпустили по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 21 снаряд калибром 155 мм, преимущественно кассетный, по Червоногвардейскому району Макеевки — 13 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.ъПо данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", Украина вчера выпустила по этому региону России 70 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 70 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 8; Алёшки — 9; Старая Збурьевка — 12; Песчановка — 7; Подстепное — 9; Кардашинка — 7; Голая Пристань — 10; Горностаевка — 8", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 39 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Голая Пристань, Алешки, Крынки, Подстепное. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывало агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 17 сентября у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону со стороны Украины."В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка и хутору Валковский – 7 и 6 артиллерийских снарядов соответственно. <...> В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. <...> В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка – установлено 3 и 7 прилётов соответственно", - писал Гладков.Пострадавших и повреждений от этих атак не было.Также в селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Долгое украинцы трижды атаковали с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Незначительные повреждения получила водонапорная башня. Также был поврежден один легковой автомобиль."В Волоконовском районе из миномёта и гранатомёта обстреляли хутор Старый – выпущено три миномётных снаряда и 10 гранатометных выстрелов. <...> В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе – два артиллерийских снаряда, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский – 3 и 8 миномётных снарядов соответственно", - отмечалось в сводке.В селе Пороз с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших не было. В результате атаки был повреждён один из инфраструктурных объектов связи.Кроме того, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено – было установлено 5 прилётов. По окраине села Староселье было выпущено 6 артиллерийских снарядов, здесь же украинцы сбросили с БПЛА одно взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений не было."В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено два артиллерийских снаряда. Есть пострадавший – водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте. В результате обстрела имеются повреждения на одном из промышленных предприятий: остекление, фасад, перекрытие. Также повреждено три грузовых автомобиля. В селе Середа с БПЛА сброшено два взрывных устройства, в селе Муром – 4 взрывных устройства. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – два миномётных снаряда. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет", - указывалось в сводке.Позже Гладков сообщил о том, что утром 17 сентября было обстреляно село Козинко Грайворонского района. Пострадавших в результате обстрела не было."Повреждения получили два частных жилых дома - выбиты окна, посечены заборы. Подрядные организации произведут необходимые замеры, чтобы максимально быстро приступить к восстановительным работам", - рассказал губернатор.Также стало известно о падении украинского беспилотника в Тульской области."Семнадцатого сентября на территории "Логистического центра №1" в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы", — сообщило министерство региональной безопасности Тульской области.Предварительно, никто не пострадал, также нет значительных повреждений инфраструктуры.Сейчас проводятся необходимые следственные действия."Причины происшествия устанавливаются", — отмечалось в сообщении.Ранее, в ночь на 17 сентября, сообщалось о падении беспилотника в столице соседнего региона — городе Орле. Также 17 сентября был перехвачен беспилотник над Воронежской областью.

https://ukraina.ru/20230917/1049466209.html

https://ukraina.ru/20230916/1049461835.html

https://ukraina.ru/20230916/1049456593.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив