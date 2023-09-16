"Ущерб репутации": оппозиция Эстонии требует отставки Каллас — СМИ - 16.09.2023 Украина.ру
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"Ущерб репутации": оппозиция Эстонии требует отставки Каллас — СМИ
"Ущерб репутации": оппозиция Эстонии требует отставки Каллас — СМИ - 16.09.2023 Украина.ру
"Ущерб репутации": оппозиция Эстонии требует отставки Каллас — СМИ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас нанесла международный ущерб репутации страны и должна уйти в отставку из-за скандала с её мужем, заявили в Совете уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE). Об этом 16 сентября написали журналисты РИА Новости со ссылкой на местные СМИ
2023-09-16T18:05
2023-09-16T18:05
новости
эстония
зарубежье
кая каллас
оппозиция
отставка
россия
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Такого же мнения придерживается и большинство жителей Эстонии. Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, почти 70% граждан считают, что Каллас должна уйти в отставку, пишет издание.В конце августа премьер Эстонии попала в скандал из-за бизнеса супруга Арво Халлика в России. Тогда в сети появилась информация о том, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию. Это вызвало большой резонанс в эстонском обществе.Муж Каллас попытался оправдаться тем, что его деятельность в России была прекращена, и в настоящее время услуга якобы оказывается только одной эстонской компании, которая закрывает производственную деятельность в России.Сама премьер заверяла, что "не имеет ни малейшего представления о его бизнесе". Она также подчеркивала, что не намерена покидать пост премьер-министра.Вопросы о финансах главы Кабмина возникли в связи с кредитами, которые она предоставила предприятию своего мужа Novaria Consult. Газета Eesti Paevaleht сообщила 29 августа, что эта фирма владела 25% капитала транспортной компании Stark Logistics и 30% - Stark Warehousing, которая специализировалась на складском бизнесе в РФ.
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новости, эстония, зарубежье, кая каллас, оппозиция, отставка, россия
Новости, Эстония, Зарубежье, Кая Каллас, оппозиция, отставка, Россия

"Ущерб репутации": оппозиция Эстонии требует отставки Каллас — СМИ

18:05 16.09.2023
 
Кая Каллас
Кая Каллас
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас нанесла международный ущерб репутации страны и должна уйти в отставку из-за скандала с её мужем, заявили в Совете уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE). Об этом 16 сентября написали журналисты РИА Новости со ссылкой на местные СМИ
"Чем дольше нынешний премьер-министр будет находиться на своем посту, тем больше будет расти этот ущерб репутации Эстонии и тем больше будет страдать авторитет Эстонии как страны, поддерживающей Украину и требующей и применяющей антироссийские санкции. Она должна уйти в отставку", - сказано в заявлении оппозиции.
Такого же мнения придерживается и большинство жителей Эстонии. Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, почти 70% граждан считают, что Каллас должна уйти в отставку, пишет издание.
В конце августа премьер Эстонии попала в скандал из-за бизнеса супруга Арво Халлика в России. Тогда в сети появилась информация о том, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию. Это вызвало большой резонанс в эстонском обществе.
Муж Каллас попытался оправдаться тем, что его деятельность в России была прекращена, и в настоящее время услуга якобы оказывается только одной эстонской компании, которая закрывает производственную деятельность в России.
Сама премьер заверяла, что "не имеет ни малейшего представления о его бизнесе". Она также подчеркивала, что не намерена покидать пост премьер-министра.
Вопросы о финансах главы Кабмина возникли в связи с кредитами, которые она предоставила предприятию своего мужа Novaria Consult. Газета Eesti Paevaleht сообщила 29 августа, что эта фирма владела 25% капитала транспортной компании Stark Logistics и 30% - Stark Warehousing, которая специализировалась на складском бизнесе в РФ.
Кая Каллас - Железная леди Европы
4 сентября, 15:19
Премьер Эстонии признала, что кредитовала связанный с Россией бизнес мужаПремьер Эстонии Кая Каллас финансировала компании мужа, предоставлявшие транспортные и складские услуги в России. В этом она призналась на заседании специальной антикоррупционной комиссии парламента страны, передает 4 сентября postimees.ee
 
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Заголовок открываемого материала
18:05"Ущерб репутации": оппозиция Эстонии требует отставки Каллас — СМИ
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