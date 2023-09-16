https://ukraina.ru/20230916/1049462133.html

"Ущерб репутации": оппозиция Эстонии требует отставки Каллас — СМИ

"Ущерб репутации": оппозиция Эстонии требует отставки Каллас — СМИ - 16.09.2023 Украина.ру

"Ущерб репутации": оппозиция Эстонии требует отставки Каллас — СМИ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас нанесла международный ущерб репутации страны и должна уйти в отставку из-за скандала с её мужем, заявили в Совете уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE). Об этом 16 сентября написали журналисты РИА Новости со ссылкой на местные СМИ

2023-09-16T18:05

2023-09-16T18:05

2023-09-16T18:05

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эстония

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кая каллас

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россия

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Такого же мнения придерживается и большинство жителей Эстонии. Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, почти 70% граждан считают, что Каллас должна уйти в отставку, пишет издание.В конце августа премьер Эстонии попала в скандал из-за бизнеса супруга Арво Халлика в России. Тогда в сети появилась информация о том, что частично принадлежащая Халлику транспортная компания Stark Logistics до сих пор возит грузы в Россию. Это вызвало большой резонанс в эстонском обществе.Муж Каллас попытался оправдаться тем, что его деятельность в России была прекращена, и в настоящее время услуга якобы оказывается только одной эстонской компании, которая закрывает производственную деятельность в России.Сама премьер заверяла, что "не имеет ни малейшего представления о его бизнесе". Она также подчеркивала, что не намерена покидать пост премьер-министра.Вопросы о финансах главы Кабмина возникли в связи с кредитами, которые она предоставила предприятию своего мужа Novaria Consult. Газета Eesti Paevaleht сообщила 29 августа, что эта фирма владела 25% капитала транспортной компании Stark Logistics и 30% - Stark Warehousing, которая специализировалась на складском бизнесе в РФ.

https://ukraina.ru/20230904/1049150970.html

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новости, эстония, зарубежье, кая каллас, оппозиция, отставка, россия