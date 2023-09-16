https://ukraina.ru/20230916/1049461835.html

Потери Украины и усталость военных. Итоги 16 сентября на Украине

Потери Украины и усталость военных. Итоги 16 сентября на Украине - 16.09.2023 Украина.ру

Потери Украины и усталость военных. Итоги 16 сентября на Украине

Полтавский областной военком Виталий Бережной заявил о 90% потерях среди мобилизованных в прошлом году, а украинские политики настаивают на продолжении и ужесточении мобилизации

2023-09-16T18:00

2023-09-16T18:00

2023-09-16T21:41

хроники

эксклюзив

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Заявление о потерях начальник областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Бережной сделал во время 39-й сессии Полтавского городского совета."Из каждых 100 человек, мобилизованных осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя", - рассказал Бережной депутатам.Он также заявил, что город Полтава в части проведения мероприятий мобилизации в области находится на последнем месте после других районов. За сентябрь план был выполнен на 13%. А на 15 сентября 2023 года выполнено лишь 8% планового задания, которое установлено Генштабом ВСУ.Украинский снайпер известный под псевдонимом Константин Прошинский подтвердил слова полтавского военкома о 80-90% потерь в украинской армии от мобилизованных осенью 2022 года."Начальник областного Полтавского ТЦК заявил, что из каждых 100 чел, призванных год назад, в строю осталось 10-20 бойцов. И на самом деле это правдивые цифры по нашему подразделению в том числе... У некоторых ещё меньше", - отметил он.Сейчас сам Прошинский воюет под Артёмовском, как утверждают украинские СМИ.Заявление Бережного встревожило украинцев."Изначально не хотели комментировать, но раз оно уже пошло в сеть и, более того, пошли комменты, что это ещё заниженные цифры, зададимся вот каким вопросом. Сейчас обсуждается, что военком не имел право разглашать эти цифры и, что он должен понести наказание. У нас встречный вопрос: имеет ли общество право знать ту цену, которую оно платит воюя? Или нет? Является ли свободой отсутствие права знать цену? Наверное, во время войны нельзя иначе. Война - не ресторан, где указана цена любого блюда. Но и обманывать людей тоже нельзя, рассказывая, про 2-3 недели, 3-4 ракетных удара, кофе весной в Ялте и "русские убегут". Но ***чая реальность такая: власти врут, каждый раз повышая цену войны, чтобы общество не было готово выйти из боя с явными убытками, заплатив такую высокую цену", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - указал, что власти Украины обогащаются на войне."Когда украинцы узнают всю правду об этой войне, то многие герои и кумиры станут предателями/врагами. Уже всем понятно, что многие функционеры Офиса Президента зарабатывают на крови, а мобилизация больных вынужденная мера, так как здоровых просто не осталось в стране. Теперь информация о потерях стала публичной, а цифра в 80% кажется просто катастрофической, но реалии войны именно такие", - констатировалось в публикации.При этом в России к заявлению Бережного отнеслись с осторожностью. Так, военкор Александр Коц призвал обратить внимание на то, о каком периоде идёт речь, и о том, как проходит мобилизация на Украине."Давайте без иллюзий. Заявления полтавского военкома о том, что с призыва прошлой осени в строю осталось только 10-20%, не должны вводить в заблуждение. А то смотрю, кто-то эти цифры уже интерпретирует, будто мы уничтожили 90% украинской армии. Это не так. У них нет осеннего или весеннего призывов. У них мобилизация - это перманентный процесс, который в режиме онлайн поставляет новое мясо в обескровленные части. И бригады, которые были разбиты на Запорожье, постепенно комплектуются новыми людьми", - отметил Коц.В то же время, по его мнению, "качество этой пехоты не то, что год назад"."Тогда на волне Харьковского успеха на Украине был всплеск патриотизма и эйфории. И тот осенний набор по мобилизации был, пожалуй, последним, в который шли добровольцы. И очень здорово, что 80-90% этих мотивированных и идеологически заряженных захистников мы за год выкосили. Но на их место пришли другие. Пусть не такие идеологически подкованные и пригнанные в армию насильно, но они есть, это факт. И технику Запад на Украину гонит потихоньку. Надо не дать противнику восстановиться. Потому что к весне и эта сырая пехота уже окрепнет, и техники будет больше, и самолёты пойдут, и дальнобойные ракеты. Опять придется воевать не благодаря, а вопреки", - подытожил военкор.Ранее в украинском, а затем и в российском сегменте соцсетей распространилось видео с женой без вести пропавшего бойца 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которая не получила никаких документов или компенсаций после его исчезновения."Командование 77-й бригады до сих пор не даёт нам никакой информации о наших родных. После того, как мы начали активно выставлять видеообращения о нашей бригаде, о наших проблемах, о наших пропавших, мне начало поступать много разной информации об исчезновении моего мужа. Одна из них о том, что он погиб и остался на поле, на позиции, что не могут вывезти. Вот как так? Кто должен это делать? Кто должен за это отвечать? Было несколько сообщений, чтобы не выставлять обращения о бригаде в интернете. Но я ничего не боюсь и буду идти дальше, чтобы узнать правду о своём муже и всех наших родных", - заявила женщина.По её словам, с января официально не признаётся наличие пленных из этой бригады."Все они просто пропали и нигде их нет. Но вот после наших видеообращений, после нашего марша, после того, как мы начали поднимать этот вопрос, несколько недель тому назад начали в телеграм-каналах той (российской — Ред.) стороны появляться наши пленные. Их там уже около 10. Но всё равно — они есть. У меня снова вопрос к командованию: почему оно скрывает, что пленные действительно есть, почему не подают списки на обмен и не включают их (украинских десантников 77-й бригады — Ред.) в списки на обмен, кто заинтересован в том, чтобы не возвращать родных? Может, они знают много информации и их так "сливают", чтобы они никому ничего не рассказали? Хочу сказать одно: что бы там ни писали, ни говорили, я буду искать дальше, буду идти дальше. Я не буду прятаться", - отметила жена военного.Она надеется узнать правду, какой бы та ни была, о своих родных.Тем временем на Украине продолжается мобилизация. И одним из её обоснований украинские политики называют усталость сражающихся бойцов ВСУ и других формирований."Очень часто мне на фронте задают вопрос: "А почему мы — да, а остальные 30 миллионов — нет?". Я согласен. Сейчас уже начинают задавать вопросы те, кто пришли 24 февраля 2022 года, у которых уже будет два года. И они меня спрашивают: "Пан полковник, а мы — отсюда и — докуда? До смерти? До ранения? До 2025 года? До победы?". И ты им отвечаешь как полковник: "Парни, вы — профессионалы. Других у нас нет. Вы — солдаты нашей страны, которые нас защищают!". Они говорят: "Мы согласны. А кто тогда ещё там 5-10 миллионов, которые просто ходят, поделали себе справки по инвалидности?". Это тоже есть. И, конечно, люди нам нужны. Во-первых, восполнять потери, во-вторых — формируются там новые подразделения, которые тоже нужно пополнять, ну и заранее людей нужно обучать для этого", - заявил в опубликованном 8 сентября интервью "Суспільне"полковник Службы безопасности Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.Сам он осенью 2022 года принимал участие в наступлении в Херсонской области.Костенко отказался называть количество бойцов, которое не хватает украинским формированиям. При этом он призвал подумать о том, как менять людей на передовой.Также Костенко признал, что поток добровольцев в ВСУ и другие формирования по сравнению с первыми днями СВО иссякает. Кроме того, политик признал проблему плохих командиров в армии."Много людей боится попасть к плохим командирам... Есть разные командиры и о разных командирах говорят разное. Есть хорошие, которые берегут своих людей, а есть, которые берегут свои.., себя в первую очередь, отдают приказы, несмотря на, штурмуют в лоб. Часто мне звонят знакомые через знакомых и говорят: "Я готов пойти [в армию], можно нормально? Чтобы я понимал, что я воюю, делаю правильные вещи и что меня завтра просто не бросят "на мясо", в атаку лобовую неподготовленного". И таких есть много случаев", - отметил Костенко.По его словам, есть некоторые распиаренные бригады, из которых люди потом бежали. При этом Костенко также указал на нехватку кадровых командиров в украинских формированиях, но выступил против мобилизации народных депутатов Украины, отметив, что это может негативно сказаться на обороне страны, в частности - на продлении военного положения. Также Костенко поддержал экстрадицию на Украину беглецов от мобилизации.

https://ukraina.ru/20230916/1049456593.html

https://ukraina.ru/20230916/1049453857.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив