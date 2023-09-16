"Слабый аналитический потенциал": Подоляк пытался объясниться, но снова оскорбил Китай и Индию - 16.09.2023 Украина.ру
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"Слабый аналитический потенциал": Подоляк пытался объясниться, но снова оскорбил Китай и Индию
"Слабый аналитический потенциал": Подоляк пытался объясниться, но снова оскорбил Китай и Индию - 16.09.2023 Украина.ру
"Слабый аналитический потенциал": Подоляк пытался объясниться, но снова оскорбил Китай и Индию
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попытался извиниться за свои высказывания о Китае и Индии и вновь сказал об их „слабом аналитическом потенциале“, сообщило 16 августа агентство „УНИАН“
2023-09-16T17:51
2023-09-16T17:51
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Он также отметил, что ранее извинился за свои слова, но не уточнил, когда и перед кем.Подоляк выступал на мероприятии „Редколлегия. Саммит“, когда его попросили прокомментировать сделанное ранее ввысказывание.Подоляк ранее в одном из интервью заявил, что у Индии и Китая "слабый интеллектуальный потенциал", поскольку эти страны "не анализируют последствий своих действий и зарабатывают на войне".Он прокомментировал и научно-технические достижения стран, однако это, по его мнению, "не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое сегодня современный мир“. Он саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы. "Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.В МИД КНР отреагировали и заявили, что ждут разъяснений от советника главы офиса президента Украины.
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новости, украина, михаил подоляк, индия, китай, кнр (китай), мид кнр
Новости, Украина, Михаил Подоляк, Индия, Китай, КНР (Китай), МИД КНР

"Слабый аналитический потенциал": Подоляк пытался объясниться, но снова оскорбил Китай и Индию

17:51 16.09.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попытался извиниться за свои высказывания о Китае и Индии и вновь сказал об их „слабом аналитическом потенциале“, сообщило 16 августа агентство „УНИАН“
"Действительно одно слово неправильно сказал — "интеллект". А вместо "интеллекта" нужно было сказать "слабый аналитический потенциал…", — подчеркнул Подоляк.
Он также отметил, что ранее извинился за свои слова, но не уточнил, когда и перед кем.
Подоляк выступал на мероприятии „Редколлегия. Саммит“, когда его попросили прокомментировать сделанное ранее ввысказывание.
Подоляк ранее в одном из интервью заявил, что у Индии и Китая "слабый интеллектуальный потенциал", поскольку эти страны "не анализируют последствий своих действий и зарабатывают на войне".
Он прокомментировал и научно-технические достижения стран, однако это, по его мнению, "не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое сегодня современный мир“. Он саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы. "Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.
В МИД КНР отреагировали и заявили, что ждут разъяснений от советника главы офиса президента Украины.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 13:52
"Слабый интеллектуальный потенциал": Подоляк оскорбительно высказался о Китае и ИндииИндия и Китай "не анализируют последствия своих действий" и "зарабатывают на войне", заявил 12 сентября в интервью журналистке Наталье Влащенко советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
 
НовостиУкраинаМихаил ПодолякИндияКитайКНР (Китай)МИД КНР
 
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