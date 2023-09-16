https://ukraina.ru/20230916/1049461703.html

"Слабый аналитический потенциал": Подоляк пытался объясниться, но снова оскорбил Китай и Индию

"Слабый аналитический потенциал": Подоляк пытался объясниться, но снова оскорбил Китай и Индию - 16.09.2023 Украина.ру

"Слабый аналитический потенциал": Подоляк пытался объясниться, но снова оскорбил Китай и Индию

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попытался извиниться за свои высказывания о Китае и Индии и вновь сказал об их „слабом аналитическом потенциале“, сообщило 16 августа агентство „УНИАН“

2023-09-16T17:51

2023-09-16T17:51

2023-09-16T17:51

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Он также отметил, что ранее извинился за свои слова, но не уточнил, когда и перед кем.Подоляк выступал на мероприятии „Редколлегия. Саммит“, когда его попросили прокомментировать сделанное ранее ввысказывание.Подоляк ранее в одном из интервью заявил, что у Индии и Китая "слабый интеллектуальный потенциал", поскольку эти страны "не анализируют последствий своих действий и зарабатывают на войне".Он прокомментировал и научно-технические достижения стран, однако это, по его мнению, "не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое сегодня современный мир“. Он саркастически отозвался и о том, что страны соблюдают свои национальные интересы. "Очень красиво звучит: мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", - сказал Подоляк.В МИД КНР отреагировали и заявили, что ждут разъяснений от советника главы офиса президента Украины.

https://ukraina.ru/20230912/1049357710.html

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новости, украина, михаил подоляк, индия, китай, кнр (китай), мид кнр