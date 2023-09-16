Как "боевые трактористы" из Северной Кореи помогут России победить на Украине - Баранчик - 16.09.2023 Украина.ру
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Как "боевые трактористы" из Северной Кореи помогут России победить на Украине - Баранчик
Как "боевые трактористы" из Северной Кореи помогут России победить на Украине - Баранчик - 16.09.2023 Украина.ру
Как "боевые трактористы" из Северной Кореи помогут России победить на Украине - Баранчик
Политолог Юрий Баранчик оценил последствия укрепления отношений РФ с КНДР, дал прогноз относительно сроков окончания СВО и рассказал, как предстоящие выборы в США и на Тайване скажутся на ходе боевых действий на Украине
2023-09-16T17:18
2023-09-16T17:18
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интервью
юрий баранчик
россия
северная корея
сша
сво
украина
джо байден
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0:25 – Что получит Россия от сближения с Северной Кореей? 4:01 – Масштабный экспорт оружия из Северной и Южной Кореи: страны отказались воевать друг с другом? 5:45 – Шойгу назвал главной задачей ВС РФ уничтожение техники противника: это поможет победить? 7:23 – Закончится ли СВО до 2033 года? 11:13 – Выборы президента США-2024: Потопит ли Байдена украинский вопрос? 13:42 – Как долго ВС РФ будут находиться в глухой обороне? 16:10 – Цели СВО на Украине: какие города обязательно нужно освободить; 18:06 – Как итоги выборов на Тайване повлияют на ход СВО;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, видео, интервью, юрий баранчик, россия, северная корея, сша, сво, украина, джо байден, видео
Новости, Видео, Интервью, Юрий Баранчик, Россия, Северная Корея, США, СВО, Украина, Джо Байден

Как "боевые трактористы" из Северной Кореи помогут России победить на Украине - Баранчик

17:18 16.09.2023
 
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Политолог Юрий Баранчик оценил последствия укрепления отношений РФ с КНДР, дал прогноз относительно сроков окончания СВО и рассказал, как предстоящие выборы в США и на Тайване скажутся на ходе боевых действий на Украине
0:25 – Что получит Россия от сближения с Северной Кореей?
4:01 – Масштабный экспорт оружия из Северной и Южной Кореи: страны отказались воевать друг с другом?
5:45 – Шойгу назвал главной задачей ВС РФ уничтожение техники противника: это поможет победить?
7:23 – Закончится ли СВО до 2033 года?
11:13 – Выборы президента США-2024: Потопит ли Байдена украинский вопрос?
13:42 – Как долго ВС РФ будут находиться в глухой обороне?
16:10 – Цели СВО на Украине: какие города обязательно нужно освободить;
18:06 – Как итоги выборов на Тайване повлияют на ход СВО;
 
НовостиВидеоИнтервьюЮрий БаранчикРоссияСеверная КореяСШАСВОУкраинаДжо Байден
 
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17:18Как "боевые трактористы" из Северной Кореи помогут России победить на Украине - Баранчик
16:20Эрдоган: Швеция не выполнила обещания по членству в НАТО, данные Турции
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