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Как "боевые трактористы" из Северной Кореи помогут России победить на Украине - Баранчик

Как "боевые трактористы" из Северной Кореи помогут России победить на Украине - Баранчик - 16.09.2023 Украина.ру

Как "боевые трактористы" из Северной Кореи помогут России победить на Украине - Баранчик

Политолог Юрий Баранчик оценил последствия укрепления отношений РФ с КНДР, дал прогноз относительно сроков окончания СВО и рассказал, как предстоящие выборы в США и на Тайване скажутся на ходе боевых действий на Украине

2023-09-16T17:18

2023-09-16T17:18

2023-09-16T17:18

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0:25 – Что получит Россия от сближения с Северной Кореей? 4:01 – Масштабный экспорт оружия из Северной и Южной Кореи: страны отказались воевать друг с другом? 5:45 – Шойгу назвал главной задачей ВС РФ уничтожение техники противника: это поможет победить? 7:23 – Закончится ли СВО до 2033 года? 11:13 – Выборы президента США-2024: Потопит ли Байдена украинский вопрос? 13:42 – Как долго ВС РФ будут находиться в глухой обороне? 16:10 – Цели СВО на Украине: какие города обязательно нужно освободить; 18:06 – Как итоги выборов на Тайване повлияют на ход СВО;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, интервью, юрий баранчик, россия, северная корея, сша, сво, украина, джо байден, видео