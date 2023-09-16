https://ukraina.ru/20230916/1049461151.html

Эрдоган: Швеция не выполнила обещания по членству в НАТО, данные Турции

Эрдоган: Швеция не выполнила обещания по членству в НАТО, данные Турции - 16.09.2023 Украина.ру

Эрдоган: Швеция не выполнила обещания по членству в НАТО, данные Турции

Швеция не выполнила обещанные, данные Турции, в процессе членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-16T16:20

2023-09-16T16:20

2023-09-16T16:20

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Эрдоган отметил, что Запад неоднократно напоминает о вопросе членства в НАТО, но парламент Турции пока не готов вынести решение.Турецкий лидер отметил, что сами США говорят по вопросу истребителей F-16, что решение за Конгрессом.На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.

https://ukraina.ru/20230915/1049440260.html

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2023

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новости, турция, швеция, нато, зарубежье, запад, эрдоган