Эрдоган: Швеция не выполнила обещания по членству в НАТО, данные Турции - 16.09.2023 Украина.ру
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Эрдоган: Швеция не выполнила обещания по членству в НАТО, данные Турции
Эрдоган: Швеция не выполнила обещания по членству в НАТО, данные Турции - 16.09.2023 Украина.ру
Эрдоган: Швеция не выполнила обещания по членству в НАТО, данные Турции
Швеция не выполнила обещанные, данные Турции, в процессе членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-16T16:20
2023-09-16T16:20
новости
турция
швеция
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зарубежье
запад
эрдоган
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Эрдоган отметил, что Запад неоднократно напоминает о вопросе членства в НАТО, но парламент Турции пока не готов вынести решение.Турецкий лидер отметил, что сами США говорят по вопросу истребителей F-16, что решение за Конгрессом.На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.
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Новости, Турция, Швеция, НАТО, Зарубежье, Запад, Эрдоган

Эрдоган: Швеция не выполнила обещания по членству в НАТО, данные Турции

16:20 16.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Швеция не выполнила обещанные, данные Турции, в процессе членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Эрдоган отметил, что Запад неоднократно напоминает о вопросе членства в НАТО, но парламент Турции пока не готов вынести решение.

"Швеция должна выполнить обязательства. Выполняют ли они их (обязательства - ред.)? Нам говорит, что они подготовили закон. Но принимать закон недостаточно, надо его применять… Террористические акции на улицах Стокгольма продолжаются. Данные нам обещания не сдержаны. Какую позицию займет мой парламент, пусть следят", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что сами США говорят по вопросу истребителей F-16, что решение за Конгрессом.

"У меня тоже есть свой конгресс – парламент. Если хотят, чтобы мы вынесли вопрос (о членстве Швеции в НАТО - ред.) на рассмотрение парламента, мы вынесем, но решение будет за парламентом", - сказал Эрдоган.

На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.
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