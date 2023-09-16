Польша запрещает въезд для автомобилей с российскими номера - глава МВД - 16.09.2023 Украина.ру
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Польша запрещает въезд для автомобилей с российскими номера - глава МВД
Польша запрещает въезд для автомобилей с российскими номера - глава МВД - 16.09.2023 Украина.ру
Польша запрещает въезд для автомобилей с российскими номера - глава МВД
Польша с 17 сентября запрещает въезд на территорию страны автомобилям с российскими номерами, запрет вступит в силу в полночь, заявил 16 сентября глава МВД Польши Мариуш Каминьский
2023-09-16T15:37
2023-09-16T15:37
новости
польша
зарубежье
россия
автомобили
антироссийские санкции
номера
еврокомиссия
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8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году.Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.Подобные ограничения уже ввели власти Эстонии и Финляндии. Помимо запрета на въезд власти потребовали убрать из стран все авто с российскими номера. Они должны быть перерегистрированы на местные.В августе прошлого года Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд. Исключение сделали для граждан, у которых на запретной территории живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих или учебных виз. Однако речь шла об общественном транспорте, а вот пересечь границу на личном автомобиле до сих пор было можно.На этом попытки европейцев отгородиться от русских не закончились. Власти Финляндии решили построить на границе забор, первый его пробный участок был введен в эксплуатацию 14 сентября. И отношение к России, пишут местные СМИ станет на ближайших президентских выборах в стране едва ли не главным критерием при выборе кандидата.Летом текущего года вице-премьер Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский пообещал, что его страна тоже построит забор на границе с Россией.
https://ukraina.ru/20230915/1049432129.html
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новости, польша, зарубежье, россия, автомобили, антироссийские санкции, номера, еврокомиссия
Новости, Польша, Зарубежье, Россия, автомобили, антироссийские санкции, номера, Еврокомиссия

Польша запрещает въезд для автомобилей с российскими номера - глава МВД

15:37 16.09.2023
 
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Новый КПП Ульяновское-Шрамко открылся в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Польша с 17 сентября запрещает въезд на территорию страны автомобилям с российскими номерами, запрет вступит в силу в полночь, заявил 16 сентября глава МВД Польши Мариуш Каминьский
"В связи с публикацией 8 сентября рекомендаций Европейской комиссии, касающихся запрета въезда на территорию ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", - сказал Каминьский.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году.
Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.
Подобные ограничения уже ввели власти Эстонии и Финляндии. Помимо запрета на въезд власти потребовали убрать из стран все авто с российскими номера. Они должны быть перерегистрированы на местные.
В августе прошлого года Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд. Исключение сделали для граждан, у которых на запретной территории живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих или учебных виз. Однако речь шла об общественном транспорте, а вот пересечь границу на личном автомобиле до сих пор было можно.
На этом попытки европейцев отгородиться от русских не закончились. Власти Финляндии решили построить на границе забор, первый его пробный участок был введен в эксплуатацию 14 сентября. И отношение к России, пишут местные СМИ станет на ближайших президентских выборах в стране едва ли не главным критерием при выборе кандидата.
Летом текущего года вице-премьер Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский пообещал, что его страна тоже построит забор на границе с Россией.
Выдача новых номерных знаков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Вчера, 11:50
Стены недостаточно: Финляндия запретит въезд в страну российских автомобилей - СМИФинляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств. Об этом 15 сентября сообщила местная общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на собственные источники
 
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