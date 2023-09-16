Над Белгородской областью сбит беспилотник— Минобороны РФ - 16.09.2023 Украина.ру
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Над Белгородской областью сбит беспилотник— Минобороны РФ
Над Белгородской областью сбит беспилотник— Минобороны РФ - 16.09.2023 Украина.ру
Над Белгородской областью сбит беспилотник— Минобороны РФ
Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщили 16 сентября в Минобороны РФ
2023-09-16T15:16
2023-09-16T15:17
новости
россия
белгородская область
минобороны рф
вячеслав гладков
беспилотник
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Уточняется, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале 16 сентября опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки:
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новости, россия, белгородская область, минобороны рф, вячеслав гладков, беспилотник
Новости, Россия, Белгородская область, Минобороны РФ, Вячеслав Гладков, беспилотник

Над Белгородской областью сбит беспилотник— Минобороны РФ

15:16 16.09.2023 (обновлено: 15:17 16.09.2023)
 
© novorosinform.orgбеспилотник БЛА БПЛА
беспилотник БЛА БПЛА
© novorosinform.org
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Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщили 16 сентября в Минобороны РФ
„16 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации“, - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале 16 сентября опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки:
  • В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал, разрушений нет. В посёлке Разумное сбит квадрокоптер противника. Обошлось без последствий.
  • В Валуйском городском округе по селу Борки выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селам Долгое и Кукуевка – один и два артиллерийских снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
  • ⠀В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено – зафиксировано 4 прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений.
  • В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по 4 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 10:17Чем воюют на Украине
Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный раскладУникальность специальной военной операции в том, что развитая в военно-промышленном смысле Россия воюет со страной, которая не только не имеет практически своего достойного военного снаряжения и оружия, техники, но более того — в предыдущие годы фактически разрушила свой оборонно- промышленный комплекс
 
НовостиРоссияБелгородская областьМинобороны РФВячеслав Гладковбеспилотник
 
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