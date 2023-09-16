Над Белгородской областью сбит беспилотник— Минобороны РФ
15:16 16.09.2023 (обновлено: 15:17 16.09.2023)
Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщили 16 сентября в Минобороны РФ
„16 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации“, - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале 16 сентября опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки:
- —В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал, разрушений нет. В посёлке Разумное сбит квадрокоптер противника. Обошлось без последствий.
- —В Валуйском городском округе по селу Борки выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селам Долгое и Кукуевка – один и два артиллерийских снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
- —⠀В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено – зафиксировано 4 прилета. Обошлось без пострадавших и разрушений.
- —В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по 4 минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
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