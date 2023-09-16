https://ukraina.ru/20230916/1049460186.html

На радость ЦИПСО? О самоукраинизации через русскую культуру отмены

На радость ЦИПСО? О самоукраинизации через русскую культуру отмены - 16.09.2023 Украина.ру

На радость ЦИПСО? О самоукраинизации через русскую культуру отмены

Год назад, люди и организации, успевшие с начала СВО забраться на гребень патриотичной волны со сбором гуманитарной помощи, пожертвований фронту и информационному противостоянию с врагами России, оказались перед сложным выбором.

2023-09-16T15:03

2023-09-16T15:03

2023-09-16T15:04

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Но внимание читателей к событиям с фронта стало падать — линия разграничения стабилизировалась, плотность событий снизилась, а СВО рутинизировалась. Как следствие резонансных тем для материалов стало значительно меньше, чем в самом начале спецоперации, когда события бурлили как кипящая в котле вода.Когда-то аналогичная дилемма возникла у лидеров общественного мнения (ЛОМов) в народных республиках Донбасса, когда на фронте между Украиной с ЛНР и ДНР установилось более-менее устойчивое перемирие. Однако тогда республиканский сегмент интернета был небольшим, практика подписок и пожертвований не успела войти в моду, да и тема Новороссии российского обывателя слабо интересовала — политизация широких масс вышла на качественно новый уровень лишь с началом СВО.Но время, как известно, тождественно деньгам, особенно для блогеров, которые с начала СВО живут в условиях, когда основными источниками являются деньги от их читателей, поступающие в виде подписок или пожертвований, а также рекламных доходов, размер которых напрямую зависит от аудитории канала и её активности.Но так как активность стала падать (а вместе с ней снизились объёмы собираемых пожертвований, и доходы от рекламы), то доходы блогеров стали проседать. Перед ними возникла дилемма: стимулировать аудиторию или смириться с дальнейшим падением доходов.СВО к тому времени породила большое количество блогеров — ЛОМов, чьим основным источником заработка является ведение собственного информационного ресурса. Эти люди, в отличие от обычных журналистов, исследователей или авторов-любителей, оказались заложниками собственной аудитории и алчности.Они выбрали путь стимуляции аудитории. А так как реальных зрелищ стало меньше, то их пришлось придумывать.2-млн Readovka — аудитория, которой до СВО обладал лишь "Незыгарь" — борется с мигрантами и непатриотичными артистами, а также освещает героические локальные истории с фронта.Доморощенные военные эксперты наперегонки раздают Минобороны советы по борьбе с воздушными и морскими беспилотниками, а таже уже более года рисуют стрелочки на картах с наступлениями сторон.Военкоры с фронта периодически грешат публикацией постов о потере населённых пунктов, выпуская после подобных сообщений рекламные посты.Политики и общественники стали бороться с артистами и кумирами молодёжи. Не самый умный в силу малолетства Даня Милохин, исполнивший украинский гимн в эфире одного из стримов, стал патриотом Украины. Уехавший в США актёр Козловский стал врагом России. В итоге оказалось, что Милохин исполнил сперва российский, а затем и украинский гимны, но запись его стрима предусмотрительно обрезали, Козловский ездил к своему ребёнку в перерыве между спектаклями Петербургского Малого драмтеатра.В итоге, двух фигурантов уже успели оправдать: есть запись стрима с Милохиным, Козловский выиграл суд против обвинявшего его в бегстве в США и призывах к протестам в России общественника.Но темы с артистами-предателями зажили своей жизнью. На Милохине пиарится Екатерина Мизулина, а крестовый поход против Козловского ведёт общественник Виталий Бородин.И — казалось бы — какое отношение имеет эта медийная борьба с реальность? Проблема в том, что она непосредственно влияет на неё. Не успел Милохин вернуться в Россию, как Мизулина его изгнала из неё, а сериалы с Козловским не получают прокатное удостоверение. Заодно в дело включается украинское ЦИПСО, которому в радость сеять хаос и раздоры, и тогда на дронах, упавших в Крыму обнаруживают надписи "Спасибо Ани Лорак", хотя та никакого отношения к атакам не имеет.Крики о предательстве и недостаточном патриотизме в Telegram всегда громче, чем сухие сообщения классических СМИ о выигранном суде против очередного интернет-обвинителя.Плюс подобные истории являются самоукраинизацией российского общества как заимствования ставшей нормой на Украине практики бесконечного поиска внутренних врагов и углубления расколов. Фактически, отечественные турбо-патриоты своей борьбой с недостаточно патриотичными артистами и гражданами породили русскую культуру отмены, такую же бессмысленную и беспощадную, как и американская.Однако должен ли артист соответствовать критериям патриотичности блогера из Telegram? Вряд ли. Во-первых, этот блогер может быть, как любит говорить главный просветитель Рунета Дмитрий Пучков, малолетним дебилом, а это состояние, как известно, не про возраст, а про состояние души. Во-вторых, он может быть недавним политэмигрантом с Украины, не поборовшим в себе комплекс неофита, вынуждающим его быть патриотичнее президента Путина и главы МИД Лаврова вместе взятых, хотя от него никто подобного не требует. В-третьих, а кто наделил отдельного ЛОМа правом устанавливать критерии патриотичности?В целом, Козловский не обязан соответствовать нашим представлениям о патриотизме, Ани Лорак не обязана помогать ВС РФ. Подобное поведение, безусловно, является общественно поощряемым, но его отсутствие не является преступлением — их исчерпывающий перечень изложен в УК РФ и не может быть произвольно расширен.И не стоит питать иллюзий о том, что ЛОМы из Telegam упражняются в культуре отмены по соображениям совести — таковых там единицы. В подавляющему большинстве случаев деятельность турбо-патриотов направлена на повышение внимания к себе и своим проектам со стороны аудитории, что позволяет удерживать на приемлемом уровне рекламные доходы и поток пожертвований.Что же касается артистов, то необходимо понимать, что они народ специфический — их инерция мышления сильнее, чем у политизированного меньшинства, но и до них уже доходит. Павел Деревянко, поддерживаний в 2021 году протесты Алексея Навального, недавно приехал в ДНР, а Рома Зверь дал концерт в зоне СВО. Искренние у них порывы или нет — не суть важно. Важно, что они не нарушают нормы УК, а их творчество не имеет антигосударственной направленности. Быть патриотичнее покойного Евгения Пригожина они не обязаны.Проверка фактов, соблюдение норм действующего законодательства, да и простое следование библейской норме "Не судите, да и не судимы будете" должны стать нормой нашей жизни. Эта же обязанность распространяется на политиков и общественных деятелей, хотя они и делают вид, что это их не касается.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20230916/1049457414.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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мнение, иван лизан, культура, россия, украина