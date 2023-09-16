https://ukraina.ru/20230916/1049460043.html

Ким Чен Ын проявляет большое внимание к России - посол РФ в КНДР

Ким Чен Ын проявляет большое внимание к России - посол РФ в КНДР - 16.09.2023 Украина.ру

Ким Чен Ын проявляет большое внимание к России - посол РФ в КНДР

Посол России в КНДР Александр Мацегора рассчитывает, что отношения между странами поднимутся на более высокий уровень, пишут РИА Новости

2023-09-16T14:27

2023-09-16T14:27

2023-09-16T14:27

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ким чен ын

владимир путин

посол

визит

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Утром 16 сентября Ким Чен Ын приехал в Приморский край на поезде. Северокорейский лидер посетил аэродром Кневичи под Владивостоком, а также фрегат Тихоокеанского флота РФ „Маршал Шапошников“.Посол уточнил, что визит ещё не закончился. „Еще пока неизвестно, когда он уезжает. Программа продолжается, программа очень насыщенная", - заявил Мацегора.Также глава КНДР интересуется „самым широким кругом вопросов нашего взаимодействия“. Основные направления для обсуждений, по словам посла, были определены во время переговоров Ким Чен Она с президентом России Владимиром Путиным.Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. 13 сентября, состоялась встреча северокорейского лидера с российским президентом. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына.Ким Чен Ын на встрече подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом. Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Он уточнил что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.

https://ukraina.ru/20230914/1049398089.html

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новости, россия, кндр, ким чен ын, владимир путин, посол, визит