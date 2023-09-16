Ким Чен Ын проявляет большое внимание к России - посол РФ в КНДР - 16.09.2023 Украина.ру
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Ким Чен Ын проявляет большое внимание к России - посол РФ в КНДР
Ким Чен Ын проявляет большое внимание к России - посол РФ в КНДР - 16.09.2023 Украина.ру
Ким Чен Ын проявляет большое внимание к России - посол РФ в КНДР
Посол России в КНДР Александр Мацегора рассчитывает, что отношения между странами поднимутся на более высокий уровень, пишут РИА Новости
2023-09-16T14:27
2023-09-16T14:27
новости
россия
кндр
ким чен ын
владимир путин
посол
визит
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Утром 16 сентября Ким Чен Ын приехал в Приморский край на поезде. Северокорейский лидер посетил аэродром Кневичи под Владивостоком, а также фрегат Тихоокеанского флота РФ „Маршал Шапошников“.Посол уточнил, что визит ещё не закончился. „Еще пока неизвестно, когда он уезжает. Программа продолжается, программа очень насыщенная", - заявил Мацегора.Также глава КНДР интересуется „самым широким кругом вопросов нашего взаимодействия“. Основные направления для обсуждений, по словам посла, были определены во время переговоров Ким Чен Она с президентом России Владимиром Путиным.Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. 13 сентября, состоялась встреча северокорейского лидера с российским президентом. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына.Ким Чен Ын на встрече подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом. Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.Он уточнил что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.
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новости, россия, кндр, ким чен ын, владимир путин, посол, визит
Новости, Россия, КНДР, Ким Чен Ын, Владимир Путин, посол, визит

Ким Чен Ын проявляет большое внимание к России - посол РФ в КНДР

14:27 16.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
© POOL
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Посол России в КНДР Александр Мацегора рассчитывает, что отношения между странами поднимутся на более высокий уровень, пишут РИА Новости
"Я рассчитываю по итогам визита, что наши отношения поднимутся на гораздо более высокий уровень... Он и так был хорош, а сейчас будет еще более высокий", - сказал Мацегора.
Утром 16 сентября Ким Чен Ын приехал в Приморский край на поезде. Северокорейский лидер посетил аэродром Кневичи под Владивостоком, а также фрегат Тихоокеанского флота РФ „Маршал Шапошников“.
Посол уточнил, что визит ещё не закончился. „Еще пока неизвестно, когда он уезжает. Программа продолжается, программа очень насыщенная", - заявил Мацегора.
"Товарищ Ким Чен Ын интересуется многими направлениями, так сказать, нашей и экономики, и социальной жизни. Получает исчерпывающие ответы на все свои вопросы. Очень живо, на самом деле, между прочим, проявляет очень большое внимание к нашей стране, задает вопросы..., по которым можно понять, что он в общем в теме", - сказал российский посол.
Также глава КНДР интересуется „самым широким кругом вопросов нашего взаимодействия“. Основные направления для обсуждений, по словам посла, были определены во время переговоров Ким Чен Она с президентом России Владимиром Путиным.
Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября с официальным визитом. 13 сентября, состоялась встреча северокорейского лидера с российским президентом. На первых полосах всемирно известных изданий были статьи о встрече Путина и Ким Чен Ына.
Ким Чен Ын на встрече подчеркнул, что отношения с Россией являются для КНДР первым приоритетом. Северокорейский лидер также выразил надежду, что Россия и КНДР всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.
Он уточнил что КНДР поддерживает все решения Путина и правительства, а также верит в победу российского народа.
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
14 сентября, 10:10
Апгрейд КНДР. Эксперты о том, что значит визит Ким Чен Ына в РоссиюВизит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и встреча с президентом России Владимиром Путиным стала важным событием не только в двусторонних отношениях стран, но для всего азиатско-тихоокеанского региона. Не случайно встреча прошла на космодроме Восточный
 
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