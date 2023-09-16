Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“. - 16.09.2023 Украина.ру
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Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“.
Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“. - 16.09.2023 Украина.ру
Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“.
Лидер КНДР Ким Чен Ыну посетил фрегат „Маршал Шапошников“, где ему продемонстрировали ракетные комплексы и установки. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-16T13:40
2023-09-16T13:40
новости
россия
кндр
ким чен ын
маршал шапошников (корабль)
сергей шойгу
вмф
тихоокеанский флот вмф россии
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Во время посещения фрегата Тихоокеанского флота „Маршал Шапошников“ северокорейскому лидеру продемонстрировали противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.На встрече с главой КНДР присутствовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов.Евменов рассказал о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат.Эти комплексы отличают корабль от больших противолодочных кораблей и существенно расширяют его боевые возможности.Также главнокомандующий ВМФ рассказал о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля.В ходе модернизации фрегат "Маршал Шапошников" получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы "ГЛОНАСС", позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.
https://ukraina.ru/20230915/1049442699.html
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новости, россия, кндр, ким чен ын, маршал шапошников (корабль), сергей шойгу, вмф, тихоокеанский флот вмф россии
Новости, Россия, КНДР, Ким Чен Ын, Маршал Шапошников (корабль), Сергей Шойгу, ВМФ, Тихоокеанский флот ВМФ России

Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“.

13:40 16.09.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае
Лидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском крае
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Лидер КНДР Ким Чен Ыну посетил фрегат „Маршал Шапошников“, где ему продемонстрировали ракетные комплексы и установки. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Во время посещения фрегата Тихоокеанского флота „Маршал Шапошников“ северокорейскому лидеру продемонстрировали противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.
На встрече с главой КНДР присутствовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов.
Евменов рассказал о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат.
Эти комплексы отличают корабль от больших противолодочных кораблей и существенно расширяют его боевые возможности.
Также главнокомандующий ВМФ рассказал о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля.
В ходе модернизации фрегат "Маршал Шапошников" получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы "ГЛОНАСС", позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.
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