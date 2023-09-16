https://ukraina.ru/20230916/1049457921.html

Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“.

Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“. - 16.09.2023 Украина.ру

Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“.

Лидер КНДР Ким Чен Ыну посетил фрегат „Маршал Шапошников“, где ему продемонстрировали ракетные комплексы и установки. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-16T13:40

2023-09-16T13:40

2023-09-16T13:40

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маршал шапошников (корабль)

сергей шойгу

вмф

тихоокеанский флот вмф россии

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Во время посещения фрегата Тихоокеанского флота „Маршал Шапошников“ северокорейскому лидеру продемонстрировали противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.На встрече с главой КНДР присутствовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов.Евменов рассказал о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат.Эти комплексы отличают корабль от больших противолодочных кораблей и существенно расширяют его боевые возможности.Также главнокомандующий ВМФ рассказал о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля.В ходе модернизации фрегат "Маршал Шапошников" получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы "ГЛОНАСС", позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.

https://ukraina.ru/20230915/1049442699.html

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новости, россия, кндр, ким чен ын, маршал шапошников (корабль), сергей шойгу, вмф, тихоокеанский флот вмф россии