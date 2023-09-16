https://ukraina.ru/20230916/1049457921.html
Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“.
Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“. - 16.09.2023 Украина.ру
Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“.
Лидер КНДР Ким Чен Ыну посетил фрегат „Маршал Шапошников“, где ему продемонстрировали ракетные комплексы и установки. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-16T13:40
2023-09-16T13:40
2023-09-16T13:40
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кндр
ким чен ын
маршал шапошников (корабль)
сергей шойгу
вмф
тихоокеанский флот вмф россии
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Во время посещения фрегата Тихоокеанского флота „Маршал Шапошников“ северокорейскому лидеру продемонстрировали противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.На встрече с главой КНДР присутствовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов.Евменов рассказал о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат.Эти комплексы отличают корабль от больших противолодочных кораблей и существенно расширяют его боевые возможности.Также главнокомандующий ВМФ рассказал о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля.В ходе модернизации фрегат "Маршал Шапошников" получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы "ГЛОНАСС", позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.
https://ukraina.ru/20230915/1049442699.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кндр, ким чен ын, маршал шапошников (корабль), сергей шойгу, вмф, тихоокеанский флот вмф россии
Новости, Россия, КНДР, Ким Чен Ын, Маршал Шапошников (корабль), Сергей Шойгу, ВМФ, Тихоокеанский флот ВМФ России
Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников“.
Лидер КНДР Ким Чен Ыну посетил фрегат „Маршал Шапошников“, где ему продемонстрировали ракетные комплексы и установки. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Во время посещения фрегата Тихоокеанского флота „Маршал Шапошников“ северокорейскому лидеру продемонстрировали противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и универсальные комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.
На встрече с главой КНДР присутствовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов.
Евменов рассказал о характеристиках современного российского ракетного и артиллерийского оружия морского базирования, которым оснащён модернизированный фрегат.
Эти комплексы отличают корабль от больших противолодочных кораблей и существенно расширяют его боевые возможности.
Также главнокомандующий ВМФ рассказал о расширенных возможностях новых комплексов управления, которые позволяют эффективно применять крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по морским и береговым целям на удалении более 1500 километров от корабля.
В ходе модернизации фрегат "Маршал Шапошников" получил новое навигационное оснащение, в том числе аппаратуру системы "ГЛОНАСС", позволяющие успешно выполнять боевые задачи в любой точке мирового океана.