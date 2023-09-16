Прощай, "Вернисаж" релокантов и предателей! Из России - с ненавистью, а в Россию - никогда - 16.09.2023 Украина.ру
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Прощай, "Вернисаж" релокантов и предателей! Из России - с ненавистью, а в Россию - никогда
Прощай, "Вернисаж" релокантов и предателей! Из России - с ненавистью, а в Россию - никогда - 16.09.2023 Украина.ру
Прощай, "Вернисаж" релокантов и предателей! Из России - с ненавистью, а в Россию - никогда
Наконец-то! Песни, которые исполняла Лайма Вайкуле, теперь не будут крутить в России по радио, а её выступления на русском телевидении вырезают из всех программ.
2023-09-16T14:16
2023-09-16T14:21
эксклюзив
россия
зарубежье
андрей макаревич
вайкуле
лобода
ингеборга дапкунайте
семен слепаков
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Вопрос только один: почему только сейчас? Уже полтора года не закрывается рот у латышской певицы, чего только она не придумала, как только не осудила русских и Россию. И, конечно, у народа был справедливый вопрос: почему все эти "Пикадилли" , "Вернисаж" и "Листья жёлтые" продолжают звучать по радио и на ТВ.Обиженная Лайма сообщила, что в России она больше выступать не будет никогда. Как будто она где-то ещё может выступать. Также сказала, что от СССР она получила только плохое, ничего хорошего. Эх. Вот как так получается. Она весь СССР "кормила", а в ответ - ничего хорошего...Актриса Ингеборга Дапкунайте ("Интердевочки", "Утомленные солнцем") в интервью говорит: хорошо, что памятники Пушкину сносят в Литве. Так и надо. Может быть, "какой-нибудь аптекарь более достоин памятника, чем Пушкин."Интересно, что совсем недавно, прежде чем покинуть Россию, Ингеборга участвовала в фильме по сказкам Пушкина.Но им же там, в ЕС, раздали методички: "сносить памятники Пушкину - это правильно".Про латышского актёра Ивара Калниньша не будем говорить: все и так уже в курсе, что СССР ему "не доплатил". И конечно, он тоже "в Москву теперь ни ногой".До последнего года (последних полутора лет, если точнее) все прибалтийские актёры отлично себя чувствовали в Москве, были участниками телепрограмм, снимались в кино, участвовали в концертах, зарабатывали на корпоративах. Да они просто не уезжали, кажется, вообще из Москвы.Где они ещё могли так заработать и где ещё у них могла бы быть такая аудитория?Совсем недавно Вайкуле и Калниньш на одном из московских телеканалов вместе пели "Листья жёлтые..."Дапкунайте, кажется, просто не выходила из "Останкино", не успевала с одной передачи перескочить на другую.Ну, допустим, вы "нет войне!" (хотя и непонятно, почему молчали с 2014 года). Но зачем плевать в СССР. И Пушкин тут при чём?Их поведению есть простое объяснение.Почему прибалты?Почему именно из стран "троебалтии" так активно несётся этот антирусский вой? Всё просто объясняется. Страны Прибалтики - члены Евросоюза, а значит, жёсткие санкции к гражданам будут применяться незамедлительно. Это вам не Россия.Все они - граждане Евросоюза, и должны немедленно взять "под козырёк". А сегодня актуальные темы такие: в СССР жилось ужасно, уничтожать памятники Пушкину - очень хорошо. Заметьте, никто из них не отклоняется от "партийной линии", все открывают рты строго по методичке.И если Калниньш с Вайкуле рассказывают о том, как им "задолжал" СССР, то Дапкунайте думала, думала и придумала. Чем же ей, дочке советского высокопоставленного дипломата, навредил Советский союз?- Мы отмечали Рождество тайком, - вспоминает Дапкунайте.Все, кто жил во времена позднего СССР, конечно же, понимают, что она врёт. Никому не запрещали отмечать Рождество. Другое дело, что странно выглядел бы коммунист, который идёт в церковь. Видимо, таким человеком был Пятрас Дапкунас. Одной рукой голосовал на партсобраниях в МИДе, другой рукой крестился в церкви.Все эти актёры и певцы моментально "переобулись", как только поняли, что рискуют своими виллами, домами, сбережениями. Заработано всё это было в России, а потом рачительно вывезено на Запад.Но что мы всё о прибалтийских "уникальных" деятелях искусства, которые по их словам кормили раньше весь СССР, а мы этого даже не заметили.Быт релокантовА как там остальные? Релоканты наши?Дела у них, нельзя сказать, что очень хорошо идут. Огорчений много.Отменили концерты иноагента Галкина в Эстонии и в Казахстане. Причина - отсутствие интереса зрителей. Концерт в Варшаве, возможно, тоже отменят, билеты продаются плохо.В Эстонии и Латвии отменили концерты Алексея Панина, иноагента. Причина та же - не покупают билеты.Отменили концерт "Литл Биг" в Ереване. Граждане Армении обратились с запросом в прокуратуру, так как иноагент Прусикин с целью привлечения к себе внимания осквернил христианский крест - попытался использовать его как скейтборд.Не состоялись концерты Веры Галушко, бывшей Брежневой, в Испании и Португалии. Нет интереса.У Светы Лободы вообще нет концертов. Плачет и говорит, что проедает сбережения. Ну что-то же должно было остаться? Света получала по 10 миллионов рублей за выступление.То же самое происходит с Чулпан Хаматовой, которая живёт в Риге, служит в местном театре. Но поскольку язык она выучить не смогла, ей досталась только роль немой в одном из спектаклей. А что дальше? Неизвестно. Перспективы очень туманные, то есть - никакие.Отменили даже концерты иноагента Макаревича! После того, как он посетовал на вид сегодняшней Риги: "пустота, уныние, на площади Старого города нет никого... надо не оскорбляться, а подумать, в чем причина, и по возможности, устранить её".И представьте, латыши оскорбились, и отменили его концерт, да и зрителей особенно не было. Хотя он и сказал правду. В Риге уже скоро жителей вовсе не останется. Латвия - одна из самых быстро вымирающих стран мира. По сравнению с Латвийской ССР население сократилось почти в два раза или даже более того.Было 2,7 миллиона в 1990 году. Стало (официально) 1,9 миллиона. Но на самом деле цифра эта намного меньше. Дай Бог, чтобы было полтора миллиона жителей на всю Латвию. Что и увидел Макаревич: пустота даже в центре столицы.Потери релокантовВсе иноагенты и релоканты потеряли большие деньги. Причём часто эти деньги платило государство. И теперь, конечно, приходит отрезвление. Таких денег им уже не заработать нигде.Иноагент Галкин "потерял" около 300 миллионов рублей в год. Столько он получал за рекламные контракты и телепередачи.Рэпер Моргенштерн* потерял около 80 процентов своего заработка. Полную сумму он не называет. Но на открытие своего ресторана в Москве он легко потратил миллион долларов.Иноагент Макаревич зарабатывал не менее 100 миллионов в год: рекламные контракты, передачи, концерты. Кстати, доход того, кто призывал "не прогибаться под изменчивый мир", за 30 лет вырос в тысячу раз. Вот это "непрогиб"!По 200 тысяч рублей за каждый выход на сцену получала Чулпан Хаматова. Плюс, конечно, странная история с ее фондом, откуда испарились десятки миллионов рублей.Огромными были заработки иноагента Слепакова, который теперь в стихотворных куплетах вынужденно призывает, якобы с юмором - "взять кредит " и купить билет на его концерт.В год, как "лицо ТНТ" Слепаков получал 120 миллионов, каждый корпоратив стоил 5 миллионов рублей. 200 миллионов получил от государства на развитие своего "творческого проекта". Но где сейчас тот творческий проект?Ну и так далее.Скоро многие из них вернутся в Россию. И наверняка захотят снова зарабатывать."Великими и талантливыми", как оказалось, они были только в России. Их здесь любили, все они здесь хорошо зарабатывали, даже слишком хорошо. Все в итоге плюнули в сторону страны, которая дала им всё.Есть большая надежда и желание, чтобы они пошли следом за "Вернисажем" Вайкуле.А мы уж как-нибудь тут сами, проживем как-нибудь без них, вместе с Александром Сергеевичем, чьи памятники будет бережно хранить Россия всегда.
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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4.7
96
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1
5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, зарубежье, андрей макаревич, вайкуле, лобода, ингеборга дапкунайте, семен слепаков
Эксклюзив, Россия, Зарубежье, Андрей Макаревич, Вайкуле, Лобода, Ингеборга Дапкунайте, Семен Слепаков

Прощай, "Вернисаж" релокантов и предателей! Из России - с ненавистью, а в Россию - никогда

14:16 16.09.2023 (обновлено: 14:21 16.09.2023)
 
Макаревич
Макаревич
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Наконец-то! Песни, которые исполняла Лайма Вайкуле, теперь не будут крутить в России по радио, а её выступления на русском телевидении вырезают из всех программ.
Вопрос только один: почему только сейчас? Уже полтора года не закрывается рот у латышской певицы, чего только она не придумала, как только не осудила русских и Россию. И, конечно, у народа был справедливый вопрос: почему все эти "Пикадилли" , "Вернисаж" и "Листья жёлтые" продолжают звучать по радио и на ТВ.
Обиженная Лайма сообщила, что в России она больше выступать не будет никогда. Как будто она где-то ещё может выступать. Также сказала, что от СССР она получила только плохое, ничего хорошего. Эх. Вот как так получается. Она весь СССР "кормила", а в ответ - ничего хорошего...
Дапкунайте
Дапкунайте
Дапкунайте
Актриса Ингеборга Дапкунайте ("Интердевочки", "Утомленные солнцем") в интервью говорит: хорошо, что памятники Пушкину сносят в Литве. Так и надо. Может быть, "какой-нибудь аптекарь более достоин памятника, чем Пушкин."
Интересно, что совсем недавно, прежде чем покинуть Россию, Ингеборга участвовала в фильме по сказкам Пушкина.
Но им же там, в ЕС, раздали методички: "сносить памятники Пушкину - это правильно".
Про латышского актёра Ивара Калниньша не будем говорить: все и так уже в курсе, что СССР ему "не доплатил". И конечно, он тоже "в Москву теперь ни ногой".
До последнего года (последних полутора лет, если точнее) все прибалтийские актёры отлично себя чувствовали в Москве, были участниками телепрограмм, снимались в кино, участвовали в концертах, зарабатывали на корпоративах. Да они просто не уезжали, кажется, вообще из Москвы.
Где они ещё могли так заработать и где ещё у них могла бы быть такая аудитория?
Совсем недавно Вайкуле и Калниньш на одном из московских телеканалов вместе пели "Листья жёлтые..."
Дапкунайте, кажется, просто не выходила из "Останкино", не успевала с одной передачи перескочить на другую.
Ну, допустим, вы "нет войне!" (хотя и непонятно, почему молчали с 2014 года). Но зачем плевать в СССР. И Пушкин тут при чём?
Их поведению есть простое объяснение.
Почему прибалты?
Почему именно из стран "троебалтии" так активно несётся этот антирусский вой? Всё просто объясняется. Страны Прибалтики - члены Евросоюза, а значит, жёсткие санкции к гражданам будут применяться незамедлительно. Это вам не Россия.
Все они - граждане Евросоюза, и должны немедленно взять "под козырёк". А сегодня актуальные темы такие: в СССР жилось ужасно, уничтожать памятники Пушкину - очень хорошо. Заметьте, никто из них не отклоняется от "партийной линии", все открывают рты строго по методичке.
И если Калниньш с Вайкуле рассказывают о том, как им "задолжал" СССР, то Дапкунайте думала, думала и придумала. Чем же ей, дочке советского высокопоставленного дипломата, навредил Советский союз?
- Мы отмечали Рождество тайком, - вспоминает Дапкунайте.
Все, кто жил во времена позднего СССР, конечно же, понимают, что она врёт. Никому не запрещали отмечать Рождество. Другое дело, что странно выглядел бы коммунист, который идёт в церковь. Видимо, таким человеком был Пятрас Дапкунас. Одной рукой голосовал на партсобраниях в МИДе, другой рукой крестился в церкви.
Все эти актёры и певцы моментально "переобулись", как только поняли, что рискуют своими виллами, домами, сбережениями. Заработано всё это было в России, а потом рачительно вывезено на Запад.
Но что мы всё о прибалтийских "уникальных" деятелях искусства, которые по их словам кормили раньше весь СССР, а мы этого даже не заметили.
Вайкуле
Вайкуле
Вайкуле
Быт релокантов
А как там остальные? Релоканты наши?
Дела у них, нельзя сказать, что очень хорошо идут. Огорчений много.
Отменили концерты иноагента Галкина в Эстонии и в Казахстане. Причина - отсутствие интереса зрителей. Концерт в Варшаве, возможно, тоже отменят, билеты продаются плохо.
В Эстонии и Латвии отменили концерты Алексея Панина, иноагента. Причина та же - не покупают билеты.
Отменили концерт "Литл Биг" в Ереване. Граждане Армении обратились с запросом в прокуратуру, так как иноагент Прусикин с целью привлечения к себе внимания осквернил христианский крест - попытался использовать его как скейтборд.
Не состоялись концерты Веры Галушко, бывшей Брежневой, в Испании и Португалии. Нет интереса.
У Светы Лободы вообще нет концертов. Плачет и говорит, что проедает сбережения. Ну что-то же должно было остаться? Света получала по 10 миллионов рублей за выступление.
То же самое происходит с Чулпан Хаматовой, которая живёт в Риге, служит в местном театре. Но поскольку язык она выучить не смогла, ей досталась только роль немой в одном из спектаклей. А что дальше? Неизвестно. Перспективы очень туманные, то есть - никакие.
Отменили даже концерты иноагента Макаревича! После того, как он посетовал на вид сегодняшней Риги: "пустота, уныние, на площади Старого города нет никого... надо не оскорбляться, а подумать, в чем причина, и по возможности, устранить её".
И представьте, латыши оскорбились, и отменили его концерт, да и зрителей особенно не было. Хотя он и сказал правду. В Риге уже скоро жителей вовсе не останется. Латвия - одна из самых быстро вымирающих стран мира. По сравнению с Латвийской ССР население сократилось почти в два раза или даже более того.
Было 2,7 миллиона в 1990 году. Стало (официально) 1,9 миллиона. Но на самом деле цифра эта намного меньше. Дай Бог, чтобы было полтора миллиона жителей на всю Латвию. Что и увидел Макаревич: пустота даже в центре столицы.
Потери релокантов
Все иноагенты и релоканты потеряли большие деньги. Причём часто эти деньги платило государство. И теперь, конечно, приходит отрезвление. Таких денег им уже не заработать нигде.
Иноагент Галкин "потерял" около 300 миллионов рублей в год. Столько он получал за рекламные контракты и телепередачи.
Рэпер Моргенштерн* потерял около 80 процентов своего заработка. Полную сумму он не называет. Но на открытие своего ресторана в Москве он легко потратил миллион долларов.
Макаревич с орденами
Макаревич с орденами
Макаревич с орденами
Иноагент Макаревич зарабатывал не менее 100 миллионов в год: рекламные контракты, передачи, концерты. Кстати, доход того, кто призывал "не прогибаться под изменчивый мир", за 30 лет вырос в тысячу раз. Вот это "непрогиб"!
По 200 тысяч рублей за каждый выход на сцену получала Чулпан Хаматова. Плюс, конечно, странная история с ее фондом, откуда испарились десятки миллионов рублей.
Огромными были заработки иноагента Слепакова, который теперь в стихотворных куплетах вынужденно призывает, якобы с юмором - "взять кредит " и купить билет на его концерт.
В год, как "лицо ТНТ" Слепаков получал 120 миллионов, каждый корпоратив стоил 5 миллионов рублей. 200 миллионов получил от государства на развитие своего "творческого проекта". Но где сейчас тот творческий проект?
Ну и так далее.
Скоро многие из них вернутся в Россию. И наверняка захотят снова зарабатывать.
"Великими и талантливыми", как оказалось, они были только в России. Их здесь любили, все они здесь хорошо зарабатывали, даже слишком хорошо. Все в итоге плюнули в сторону страны, которая дала им всё.
Есть большая надежда и желание, чтобы они пошли следом за "Вернисажем" Вайкуле.
А мы уж как-нибудь тут сами, проживем как-нибудь без них, вместе с Александром Сергеевичем, чьи памятники будет бережно хранить Россия всегда.
 
ЭксклюзивРоссияЗарубежьеАндрей МакаревичВайкулеЛободаИнгеборга ДапкунайтеСемен Слепаков
 
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