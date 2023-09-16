https://ukraina.ru/20230916/1049457414.html

Прощай, "Вернисаж" релокантов и предателей! Из России - с ненавистью, а в Россию - никогда

Прощай, "Вернисаж" релокантов и предателей! Из России - с ненавистью, а в Россию - никогда - 16.09.2023 Украина.ру

Прощай, "Вернисаж" релокантов и предателей! Из России - с ненавистью, а в Россию - никогда

Наконец-то! Песни, которые исполняла Лайма Вайкуле, теперь не будут крутить в России по радио, а её выступления на русском телевидении вырезают из всех программ.

2023-09-16T14:16

2023-09-16T14:16

2023-09-16T14:21

эксклюзив

россия

зарубежье

андрей макаревич

вайкуле

лобода

ингеборга дапкунайте

семен слепаков

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Вопрос только один: почему только сейчас? Уже полтора года не закрывается рот у латышской певицы, чего только она не придумала, как только не осудила русских и Россию. И, конечно, у народа был справедливый вопрос: почему все эти "Пикадилли" , "Вернисаж" и "Листья жёлтые" продолжают звучать по радио и на ТВ.Обиженная Лайма сообщила, что в России она больше выступать не будет никогда. Как будто она где-то ещё может выступать. Также сказала, что от СССР она получила только плохое, ничего хорошего. Эх. Вот как так получается. Она весь СССР "кормила", а в ответ - ничего хорошего...Актриса Ингеборга Дапкунайте ("Интердевочки", "Утомленные солнцем") в интервью говорит: хорошо, что памятники Пушкину сносят в Литве. Так и надо. Может быть, "какой-нибудь аптекарь более достоин памятника, чем Пушкин."Интересно, что совсем недавно, прежде чем покинуть Россию, Ингеборга участвовала в фильме по сказкам Пушкина.Но им же там, в ЕС, раздали методички: "сносить памятники Пушкину - это правильно".Про латышского актёра Ивара Калниньша не будем говорить: все и так уже в курсе, что СССР ему "не доплатил". И конечно, он тоже "в Москву теперь ни ногой".До последнего года (последних полутора лет, если точнее) все прибалтийские актёры отлично себя чувствовали в Москве, были участниками телепрограмм, снимались в кино, участвовали в концертах, зарабатывали на корпоративах. Да они просто не уезжали, кажется, вообще из Москвы.Где они ещё могли так заработать и где ещё у них могла бы быть такая аудитория?Совсем недавно Вайкуле и Калниньш на одном из московских телеканалов вместе пели "Листья жёлтые..."Дапкунайте, кажется, просто не выходила из "Останкино", не успевала с одной передачи перескочить на другую.Ну, допустим, вы "нет войне!" (хотя и непонятно, почему молчали с 2014 года). Но зачем плевать в СССР. И Пушкин тут при чём?Их поведению есть простое объяснение.Почему прибалты?Почему именно из стран "троебалтии" так активно несётся этот антирусский вой? Всё просто объясняется. Страны Прибалтики - члены Евросоюза, а значит, жёсткие санкции к гражданам будут применяться незамедлительно. Это вам не Россия.Все они - граждане Евросоюза, и должны немедленно взять "под козырёк". А сегодня актуальные темы такие: в СССР жилось ужасно, уничтожать памятники Пушкину - очень хорошо. Заметьте, никто из них не отклоняется от "партийной линии", все открывают рты строго по методичке.И если Калниньш с Вайкуле рассказывают о том, как им "задолжал" СССР, то Дапкунайте думала, думала и придумала. Чем же ей, дочке советского высокопоставленного дипломата, навредил Советский союз?- Мы отмечали Рождество тайком, - вспоминает Дапкунайте.Все, кто жил во времена позднего СССР, конечно же, понимают, что она врёт. Никому не запрещали отмечать Рождество. Другое дело, что странно выглядел бы коммунист, который идёт в церковь. Видимо, таким человеком был Пятрас Дапкунас. Одной рукой голосовал на партсобраниях в МИДе, другой рукой крестился в церкви.Все эти актёры и певцы моментально "переобулись", как только поняли, что рискуют своими виллами, домами, сбережениями. Заработано всё это было в России, а потом рачительно вывезено на Запад.Но что мы всё о прибалтийских "уникальных" деятелях искусства, которые по их словам кормили раньше весь СССР, а мы этого даже не заметили.Быт релокантовА как там остальные? Релоканты наши?Дела у них, нельзя сказать, что очень хорошо идут. Огорчений много.Отменили концерты иноагента Галкина в Эстонии и в Казахстане. Причина - отсутствие интереса зрителей. Концерт в Варшаве, возможно, тоже отменят, билеты продаются плохо.В Эстонии и Латвии отменили концерты Алексея Панина, иноагента. Причина та же - не покупают билеты.Отменили концерт "Литл Биг" в Ереване. Граждане Армении обратились с запросом в прокуратуру, так как иноагент Прусикин с целью привлечения к себе внимания осквернил христианский крест - попытался использовать его как скейтборд.Не состоялись концерты Веры Галушко, бывшей Брежневой, в Испании и Португалии. Нет интереса.У Светы Лободы вообще нет концертов. Плачет и говорит, что проедает сбережения. Ну что-то же должно было остаться? Света получала по 10 миллионов рублей за выступление.То же самое происходит с Чулпан Хаматовой, которая живёт в Риге, служит в местном театре. Но поскольку язык она выучить не смогла, ей досталась только роль немой в одном из спектаклей. А что дальше? Неизвестно. Перспективы очень туманные, то есть - никакие.Отменили даже концерты иноагента Макаревича! После того, как он посетовал на вид сегодняшней Риги: "пустота, уныние, на площади Старого города нет никого... надо не оскорбляться, а подумать, в чем причина, и по возможности, устранить её".И представьте, латыши оскорбились, и отменили его концерт, да и зрителей особенно не было. Хотя он и сказал правду. В Риге уже скоро жителей вовсе не останется. Латвия - одна из самых быстро вымирающих стран мира. По сравнению с Латвийской ССР население сократилось почти в два раза или даже более того.Было 2,7 миллиона в 1990 году. Стало (официально) 1,9 миллиона. Но на самом деле цифра эта намного меньше. Дай Бог, чтобы было полтора миллиона жителей на всю Латвию. Что и увидел Макаревич: пустота даже в центре столицы.Потери релокантовВсе иноагенты и релоканты потеряли большие деньги. Причём часто эти деньги платило государство. И теперь, конечно, приходит отрезвление. Таких денег им уже не заработать нигде.Иноагент Галкин "потерял" около 300 миллионов рублей в год. Столько он получал за рекламные контракты и телепередачи.Рэпер Моргенштерн* потерял около 80 процентов своего заработка. Полную сумму он не называет. Но на открытие своего ресторана в Москве он легко потратил миллион долларов.Иноагент Макаревич зарабатывал не менее 100 миллионов в год: рекламные контракты, передачи, концерты. Кстати, доход того, кто призывал "не прогибаться под изменчивый мир", за 30 лет вырос в тысячу раз. Вот это "непрогиб"!По 200 тысяч рублей за каждый выход на сцену получала Чулпан Хаматова. Плюс, конечно, странная история с ее фондом, откуда испарились десятки миллионов рублей.Огромными были заработки иноагента Слепакова, который теперь в стихотворных куплетах вынужденно призывает, якобы с юмором - "взять кредит " и купить билет на его концерт.В год, как "лицо ТНТ" Слепаков получал 120 миллионов, каждый корпоратив стоил 5 миллионов рублей. 200 миллионов получил от государства на развитие своего "творческого проекта". Но где сейчас тот творческий проект?Ну и так далее.Скоро многие из них вернутся в Россию. И наверняка захотят снова зарабатывать."Великими и талантливыми", как оказалось, они были только в России. Их здесь любили, все они здесь хорошо зарабатывали, даже слишком хорошо. Все в итоге плюнули в сторону страны, которая дала им всё.Есть большая надежда и желание, чтобы они пошли следом за "Вернисажем" Вайкуле.А мы уж как-нибудь тут сами, проживем как-нибудь без них, вместе с Александром Сергеевичем, чьи памятники будет бережно хранить Россия всегда.

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, зарубежье, андрей макаревич, вайкуле, лобода, ингеборга дапкунайте, семен слепаков