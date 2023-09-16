https://ukraina.ru/20230916/1049456593.html

Национализация в Крыму, снаряды и принтеры, дроны и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 сентября

Национализация в Крыму, снаряды и принтеры, дроны и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 сентября - 16.09.2023 Украина.ру

Национализация в Крыму, снаряды и принтеры, дроны и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 сентября

В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России. США наращивают производство артиллерийских снарядов и передают Украине 3D-принтеры

2023-09-16T13:00

2023-09-16T13:00

2023-09-16T13:00

эксклюзив

хроники

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В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже ранее национализированного имущества украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своём телеграм-канале."В Крыму проводится работа по отчуждению ранее национализированного имущества украинских олигархов. На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость", - рассказал Константинов.По его словам, сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырёх жилых помещений."От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 млн рублей", - отметил спикер.Константинов также заявил, что в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества."Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей", - отметил он.Спикер парламента Крыма также рассказал, что антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории полусотрова."Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем — передадим объекты новым, порядочным собственникам", - подытожил Константинов.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества некоторых украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих против России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие.Глава Крыма Сергей Аксёнов отмечал, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.Снаряды и принтерыУкраина получила от США 3D-принтеры промышленного уровня, способные печатать запчасти к военной технике, сообщил помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант. Он заявил, что, обучение по пользованию этими принтерами украинцы завершили на прошлой неделе."Речь идёт о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои запчасти", – заявил он на пресс-конференцииПо словам ЛаПланта появление этих принтеров "совсем меняет дело", ведь они ускоряют процесс и открывают новые возможности."Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях", – подчеркнул ЛаПлант.По его словам, после начала СВО украинцы начали самостоятельно печатать 3D запчасти. ЛаПлант намекнул, что они не имели на это соответствующих разрешений, но союзники помогли Украине в этой ситуации."Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение. Поэтому мы навели с этим порядок, вместе с другими странами. Теперь они имеют все пакеты технических данных", – подчеркнул ЛаПлант.Также он заявил о наращивании производства снарядов калибра 155 мм."В 2025 году мы будем на уровне 100 000 в месяц. 6 или 8 месяцев назад мы были на уровне 14 000 в месяц, сегодня мы имеем 28 000 в месяц", - заявил он.Ранее, в августе стало известно, что администрация президента США сосредоточилась на расширении производства 155-мм артиллерийских снарядов, которые оказались критически важными для Украины. От этих снарядов ежедневно гибнут или получают ранения мирные люди в приграничных с Украиной регионах России. Таким образом США ответственны за гибель мирных жителей, подавляющее большинство из которых является гражданами России.Обстрелы и дроныКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 35 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 7 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпущено 105 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район"Поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Петровском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню по Червоногвардейскому району Макеевки ВСУ выпустили 3 снаряда калибром 155 мм, по Гольмовскому — 4 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка — в общей сложности 17 снарядов калибром 155 мм, преимущественно кассетных."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 сентября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - по ул. Фета, 21/2 погиб мужчина 1955 года рождения, ранена женщина 1972 года рождения", - отмечалось в публикации представительства ДНР в СЦКК в телеграм-канале.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 50 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 50 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 14; Подстепное — 8; Великая Лепетиха — 12; Крынки — 7; Саги — 9", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - указывалось в публикации.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале утром 16 сентября опубликовал сводку ударов по этому региону РФ со стороны ВСУ."В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. <...> В посёлке Разумное сбит квадрокоптер противника. <...> В Валуйском городском округе по селу Борки выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селам Долгое и Кукуевка – один и два артиллерийских снаряда соответственно.<...> В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Теребрено – зафиксировано 4 прилёта", - отмечалось в сводке.Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по 4 минометных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - также сообщил Гладков.Также Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Калужской и Тверской областями."16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.Ранее, 5 сентября, над обоими регионами перехватывали дроны. Кроме того, в Тверской области еще один беспилотник ВСУ сбили в среду.

https://ukraina.ru/20230916/1049453857.html

https://ukraina.ru/20230915/1049449130.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники