Лично увидел стремительное развитие и огромный потенциал авиационных технологий России - Ким Чен Ын
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Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил запись в гостевой книге авиазавода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам посещения Ким Чен Ыном авиапредприятий в России
“Лично увидел стремительное развитие и огромный потенциал авиационных технологий России", - говорится в записи, которую оставил северокорейский лидер в гостевой книге завода.
Под записью он поставил дату визита - 15 сентября 2023 года - и свою подпись.
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Северокорейский лидер посетил аэродром Кневичи в Приморье. Там ему представили три самолёта стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ: сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.
Данные самолёты составляют воздушный компонент стратегических ядерных сил Российской Федерации.
Также во время визита Ким Чен Ына стало известно, что бомбардировщик Ту-160 оснастили новыми ракетами Х-БД с дальностью 6500 километров. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.