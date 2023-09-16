https://ukraina.ru/20230916/1049456405.html

Лично увидел стремительное развитие и огромный потенциал авиационных технологий России - Ким Чен Ын

Лично увидел стремительное развитие и огромный потенциал авиационных технологий России - Ким Чен Ын - 16.09.2023 Украина.ру

Лично увидел стремительное развитие и огромный потенциал авиационных технологий России - Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил запись в гостевой книге авиазавода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) по итогам посещения Ким Чен Ыном авиапредприятий в России

2023-09-16T12:43

2023-09-16T12:43

2023-09-16T12:43

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Под записью он поставил дату визита - 15 сентября 2023 года - и свою подпись.Северокорейский лидер посетил аэродром Кневичи в Приморье. Там ему представили три самолёта стратегической авиации Воздушно-космических сил РФ: сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.Данные самолёты составляют воздушный компонент стратегических ядерных сил Российской Федерации.Также во время визита Ким Чен Ына стало известно, что бомбардировщик Ту-160 оснастили новыми ракетами Х-БД с дальностью 6500 километров. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

https://ukraina.ru/20230916/1049454177.html

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новости, россия, кндр, ким чен ын, авиация, комсомольск-на-амуре