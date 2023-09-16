https://ukraina.ru/20230916/1049455931.html

Чужой среди своих. Шуфричу предъявили госизмену

Чужой среди своих. Шуфричу предъявили госизмену - 16.09.2023 Украина.ру

Чужой среди своих. Шуфричу предъявили госизмену

К депутату от оппозиционной партии Нестору Шуфричу нагрянула Служба безопасности Украины. Народного избранника обвиняют в государственной измене. В доме уже провели обыски и предъявили журналистами артефакты измены – награды, ордена и кители советского образца.

2023-09-16T12:48

2023-09-16T12:48

2023-09-16T12:48

эксклюзив

эксперты

нестор шуфрич

арест

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Также СБУ заявило, что располагает перепиской (датированной 2021 годом) Шуфрича с Владимиром Сивковичем, который сейчас находится в России, а до 2014 года занимавшего должность заместителя секретаря СНБО. Но как утверждают эксперты, Нестор Шуфрич давно сотрудничал с Офисом Президента, поэтому его преследование не укладывается в логику борьбы с оппозицией. Что происходит на политическом украинском поле – анализировали эксперты в своих соцсетях.Украинский журналист Диана ПанченкоСБУ пришла к Шуфричу. Голосование ОПЗЖ за запрет 9 мая не помогло. Как и "дружба" с Банковой. Такая наивность удивляет. Как и наивность тех, кто считает, что Коломойский "решит вопрос". Друзья, война в Украине – это столкновение двух империй: Российской и Американской. Где украинцы выступают лишь инструментом. В рамках этого конфликта, все эти олигархи и украинские политики – пыль. Украина находится под внешним управлением. Западу не нужны сильные и самостоятельные фигуры. Нужен полный контроль над Украиной. Поэтому олигархи будут зачищены. Те, кто думает, что у русскоязычных появится право голоса – ошибается. Жителям украинского Донбасса не давали право голоса до войны. Сейчас – тем более не дадут. Русскоязычные уже – люди второго сорта в Украине. И дальше будет хуже. Но и умные украинозычные украинцы тоже будут никому не нужны. Потому что для управления обществом делают ставку на самых агрессивных и тупых. Западу не нужно развивать Украину. Западу нужно ее контролировать. Мне часто звонят из Украины. Бывшие коллеги, оппозиционные политики, медиаэксперты. Жалуются. Всем говорю: сколько не надевайте вышиванку – не поможет. Используют и посадят. Пока не доходит. Но дойдёт.Российский политолог Сергей МарковБывший любовник Юлии Тимошенко задержан СБУ. Это Нестор Шуфрич. Зеленский так наносит два удара по двум возможным ярким конкурентам на выборах. Американцы, видимо, просто приказали Зеленскому провести выборы. Но ведь не приказали не арестовывать конкурентов. Вот Зеленский и арестовывает. Шуфрича убирает. Тимошенке угрожает.Народный депутат Александр ДубинскийМне неизвестно, совершал ли Шуфрич государственную измену, пусть это решит суд. Но что мне точно известно, - депутатская группа "Платформа за жизнь и мир", куда входил Шуфрич, исправно голосовала по указке Банковой, и была сателлитом Слуг. Думаю, цель обысков и последующего ареста (госизмена - статья без залога) Шуфрича это давление на Фирташа и Левочкина, для получения контроля над телеканалом "Интер" перед грядущими выборами.Бывший народный депутат Илья КиваК Шуфричу пришло СБУ ?!!! Не может быть !!! Этот парень из ОПЗЖ полтора года так усердно (сотрудничал – ред.) в офисе Зеленского и тут на тебе - обыски !!! Несправедливо, но закономерно. Нестор, не переживай, сейчас тебя твои новые друзья разгрузят на пару десятков миллионов долларов и будешь с Юрой Бойко и дальше, только еще громче, требовать вступления Украины в НАТО и кричать "Батьконашбандера". Ты все равно все эти деньги украл у людей, как пришло - так и ушло. Относись к этому философски. Ни в коем случае не злорадствую, но смешно смотреть как клоуны развлекаются и подтираются теми, кто перед ними отбивал чечетку и так старался понравиться. По моей информации братья Суркисы - следующие.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаИ о деле Шуфрича... Судить могу только по сообщениям в СМИ, но скажу не о сути а о принципе.1. "Пропаганда". Хорошо помню кейс, когда ПР (Партия Регионов - Ред.) пытались протянуть через парламент закон о наказании и запрете пропаганды ЛГБТ. Мы тогда были Офисом Омбудсмана и писали в Раду официальное обращение отказаться от такой инициативы. Почему? Потому, что всякий Закон должен соответствовать понятию "юридической определенности". А термин "пропаганда" никак нельзя в это впихнуть. К примеру, если братья Клички сфоткаются на обложку журнала в плавках в обнимку... Мало ли кто и что подумает... и будет ли это пропагандой? Мы сослались на позицию Совета Европы. И парламент тогда с нами согласился. Термин "пропаганда" - субъективен. Под него можно со 100% гарантией подвести ЛЮБОГО, кого нужно затравить. Поэтому законы с таким термином однозначно нарушают Права и Свободы граждан.2. "Нарративы"... Что это такое наверное не знает никто. С точки зрения юридической определенности непонятно где Гражданам черпать юридическую информацию о своде правильных и неправильных нарративов. Кто определяет "правильность или неправильность" нарратива. Пример. Вышел политик и обвинил чиновников МО в коррупции. Это оценочное суждение. Завтра РФ СМИ взяли эти слова и сообщили, что украинцы разворовывают помощь и США глупцы. Это естественно сыграет в минус военным поставкам. Теперь вопрос. Это был хитрый нарратив врага для срыва поставок? Любой критикующий АВТОМАТИЧЕКИ становится "рупором кремля" и врагом народа, вредящим поставкам. И АВТОМАТИЧЕКИ распространяет "нарративы" врага. Так что - отказаться от критики и вообще молчать? 3. Обратная сила Закона. До начала войны РФ против нас никаких таких законов не было. Как можно рассматривать заявления ДО закона с позиций закона? 4. Право депутата на высказывания. Да, есть огромная разница между просто Гражданином со своим мнением и должностным лицом. Если Гражданин и должностное лицо скажут одно и то же то для Гражданина это СВОБОДА СЛОВА ибо для Граждан по КУ (Конституции Украины - Ред.) разрешено все что не запрещено (на тот момент), а для должностного лица - только то можно, что определено Законом. Но... депутату позволяется свободно говорить все. Но есть уточнение - в стенах Парламента. Хотя не ясно, если он депутат всегда то его слова вне стен Парламента тоже должны быть защищены. Но тут я не силен - то к юристам. 5. Умысел. У всякого преступления должен быть умысел. Бывают ли преступления без умысла? Да... но это иная сфера... Так вот нужно доказать умысел того или иного лица на совершение преступления в прошлом, когда не было еще закона на распространение нарратива для продвижения пропаганды... Я специально так написал, чтоб показать всю абсурдность. Но... может ли быть умысел? Да. Но тогда нужно показать цепочку: заказчик-интерес-действие-результат. Если таковое есть то тогда действительно может быть и умысел и преднамеренное вредительство. И в одной из новостей было про связь Шуфрича с Сивковичем. Может в этом суть. Может в том, что у него есть бизнес интересы в РФ или собственность... или еще что-то чего не сказано в СМИ. ВЫВОДЫ: а) Очень просто превратить статью измена родине в банальный инструмент борьбы с инакомыслием... б) Очень просто первой уничтожить ПРАВОЗАЩИТУ... просто запугав... Есть еще такой термин как "инструментализация" института Государства... Пример: Офис Омбудсмана пикетируют с требованием запретить пропаганду ЛГБТ. Мотивируют общественной опасностью, грозят строить козни и так далее... естественно говорят "рука кремля" и "консерва Путина"... "Инструментализация" - это когда Офис прогибается и соглашается пойти на поводу у кричащих... ибо за ними большая политическая сила, от которой зависит финансирование Офиса через Парламент. Независимость - это когда Офис ВОПРЕКИ позиции кричащих действует по Закону и по КУ. Эта же штука касается институтов власти и СБУ, когда толпы крикливых, обвесив ярлыками неугодных требуют преследовать. Итоги: Мы не знаем, что там на самом деле в подозрении и все пока только хайп.Общественный деятель Александр СкубченкоУ Шуфрича СБУ провела обыск и даже, как утверждают, задержала его. Конечно же, "за российскую пропаганду". А ведь Нестор так старался прислужить Зеленскому и убедить нацистов, что он — свой. И на мову перешёл, и Россию осудил, и за НАТО и за Бандеру стал. Не помогло. Нацистам и своих среди своих много, а чужие в своих им и подавно не нужны.Политик Дмитрий ВасилецНа фоне провала НАТОвского контрнаступления на Запорожском направлении, у режима Зеленского решили скормить "националистической общественности" очередную "перемогу" в виде ареста нардепа от ОПЗЖ пана Шуфрича. Шуфрич регулярно выполнял все пожелания режима как Порошенко, так и Зеленского, в этот раз он с удовольствием побудет немного "жертвой", чтоб ошалелая националистическая и невежественная часть украинского народа с щенячьим восторгом похрюкивая скорее скакала в окопы, пока посольство США рулит Украиной. И да, конечно его немного подержат, а потом отпустят на домашний арест, чтоб вскоре вместе с Арестовичем загонять оставшийся пророссийский электорат под фейковые политические партии, разрешенные американским посольством.Журналист Семен УраловСериал Зеленского - смена фокуса внимания СБУ предъявило обвинение в госизмене Нестору Шуфричу - многолетнему соратнику Медведчука, который (Шуфрич - Ред) не уехал и присягнул Зеленскому. Коломойскому предъявили третий набор обвинений за период 2013-2023. То есть Беню пытаются стричь все кому не лень. Не удивлюсь, что Зеленский, как талантливый ученик и политический сын Коломойского - сначала разденет папашу, а потом с позором выгонит прочь на мороз, отдав США или британцам. Зеленский входит в самый опасный период, когда авторитета и популярности для удержания власти уже не хватает. Мираж контрнаступа и репараций развеялся даже у самых упоротых. Поэтому единственный способ удержать власть - закрутить гайки внутри вплоть до политических убийств вчерашних союзников. Законы власти нельзя обмануть. Развернув масштабную войну и вооружив массу, надо побеждать либо на фронтире, либо направлять энергию внутрь. Выбора у Зеленского нет. Либо стать реальным вождем самого упоротого меньшинства и объявить себя диктатором до завершения войны, либо он утратит весь авторитет заработанный за эти годы. Пойти на президентские выборы и проиграть их - лучший выход для Зеленского. Затем получить Нобелевку за вклад в дело мира и бороться за Оскар, снимая фильмы о своей борьбе.

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эксклюзив, эксперты, нестор шуфрич, арест