"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин - 16.09.2023 Украина.ру
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"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин
"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин - 16.09.2023 Украина.ру
"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении на линии Работино-Вербовое, а также рассказал о том, что сулит осенне-зимняя кампания
2023-09-16T11:35
2023-09-16T11:35
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00:31 – Ситуация на линии противостояния Работино-Вербовое; 05:44- Причины учащения украинских атак в Чёрном море; 09:13 - Влияние западных траншей на ход СВО; 12:51 - Перспективы сотрудничества России и КНДР; 19:06 - Что сулит осенне-зимняя кампания?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, интервью, россия, сво, виктор литовкин, кндр, видео
Новости, Видео, Интервью, Россия, СВО, Виктор Литовкин, КНДР

"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин

11:35 16.09.2023
 
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении на линии Работино-Вербовое, а также рассказал о том, что сулит осенне-зимняя кампания
00:31 – Ситуация на линии противостояния Работино-Вербовое;
05:44- Причины учащения украинских атак в Чёрном море;
09:13 - Влияние западных траншей на ход СВО;
12:51 - Перспективы сотрудничества России и КНДР;
19:06 - Что сулит осенне-зимняя кампания?
 
НовостиВидеоИнтервьюРоссияСВОВиктор ЛитовкинКНДР
 
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