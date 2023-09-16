https://ukraina.ru/20230916/1049454870.html
"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин
"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин - 16.09.2023 Украина.ру
"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении на линии Работино-Вербовое, а также рассказал о том, что сулит осенне-зимняя кампания
2023-09-16T11:35
2023-09-16T11:35
2023-09-16T11:35
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00:31 – Ситуация на линии противостояния Работино-Вербовое; 05:44- Причины учащения украинских атак в Чёрном море; 09:13 - Влияние западных траншей на ход СВО; 12:51 - Перспективы сотрудничества России и КНДР; 19:06 - Что сулит осенне-зимняя кампания?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/10/1049454751_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a74777177d1b533bc0604db08883937.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, интервью, россия, сво, виктор литовкин, кндр, видео
Новости, Видео, Интервью, Россия, СВО, Виктор Литовкин, КНДР
"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении на линии Работино-Вербовое, а также рассказал о том, что сулит осенне-зимняя кампания
00:31 – Ситуация на линии противостояния Работино-Вербовое;
05:44- Причины учащения украинских атак в Чёрном море;
09:13 - Влияние западных траншей на ход СВО;
12:51 - Перспективы сотрудничества России и КНДР;
19:06 - Что сулит осенне-зимняя кампания?