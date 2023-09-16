https://ukraina.ru/20230916/1049454870.html

"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин

"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин - 16.09.2023 Украина.ру

"Тактика волчьей стаи": о борьбе с беспилотниками в Чёрном море и курсе ядерного трио - Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на Запорожском направлении на линии Работино-Вербовое, а также рассказал о том, что сулит осенне-зимняя кампания

2023-09-16T11:35

2023-09-16T11:35

2023-09-16T11:35

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00:31 – Ситуация на линии противостояния Работино-Вербовое; 05:44- Причины учащения украинских атак в Чёрном море; 09:13 - Влияние западных траншей на ход СВО; 12:51 - Перспективы сотрудничества России и КНДР; 19:06 - Что сулит осенне-зимняя кампания?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, интервью, россия, сво, виктор литовкин, кндр, видео