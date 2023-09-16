https://ukraina.ru/20230916/1049453508.html
В Крыму приступили к продаже жилья украинских олигархов и анонсировали продажу квартиры Зеленских
В Крыму приступили к продаже жилья украинских олигархов и анонсировали продажу квартиры Зеленских - 16.09.2023 Украина.ру
В Крыму приступили к продаже жилья украинских олигархов и анонсировали продажу квартиры Зеленских
В Крыму провели 8 аукционов по продаже национализированной недвижимости, заключено договоров на сумму свыше 815 миллионов рублей, анонсировали продажу квартиры Зеленских, сообщил 16 сентября глава крымского парламента Владимир Константинов в своём телеграм-канале
2023-09-16T09:52
2023-09-16T09:52
2023-09-16T09:52
новости
россия
крым
недвижимость
владимир зеленский
елена зеленская
квартира
национализация
олигарх
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На сегодняшний день в республике Крым проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона.Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость, сообщил Константинов.На данный момент, уточнил он, на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырёх жилых помещений. От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 миллионов рублей.От реализации данных объектов бюджет республики пополнится предположительно на сумму более 800 млн рублей.Антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма.В начале февраля текущего года крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, совершающих недружественные действия в отношении России.В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк, Сергей Тарута, а также Владимир Зеленский.Глава Крыма Аксёнов уточнял, что все вырученные средства пойдут на нужды участников спецоперации.
https://ukraina.ru/20230901/1049083854.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, недвижимость, владимир зеленский, елена зеленская, квартира, национализация, олигарх
Новости, Россия, Крым, недвижимость, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, квартира, национализация, олигарх
В Крыму приступили к продаже жилья украинских олигархов и анонсировали продажу квартиры Зеленских
В Крыму провели 8 аукционов по продаже национализированной недвижимости, заключено договоров на сумму свыше 815 миллионов рублей, анонсировали продажу квартиры Зеленских, сообщил 16 сентября глава крымского парламента Владимир Константинов в своём телеграм-канале
На сегодняшний день в республике Крым проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона.
Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость, сообщил Константинов.
На данный момент, уточнил он, на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырёх жилых помещений. От их реализации в бюджет Крыма планируются поступления на сумму порядка 27 миллионов рублей.
„Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения“, - написал Константинов.
От реализации данных объектов бюджет республики пополнится предположительно на сумму более 800 млн рублей.
Антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма.
„Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем — передадим объекты новым, порядочным собственникам“, - резюмировал он.
В начале февраля текущего года крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, совершающих недружественные действия в отношении России.
В этот список попали Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Нестор Шуфрич, Арсений Яценюк, Сергей Тарута, а также Владимир Зеленский.
Глава Крыма Аксёнов уточнял, что все вырученные средства пойдут на нужды участников спецоперации.