"Пацификация". Как бандеровцы получили аргумент для оправдания "Волынской резни"
© old.qha.com.ua пацификация Восточной Малопольши
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Военно-полицейская репрессивная акция властей Польши против украинского населения Восточной Галичины, вошедшая в историю как "пацификация Восточной Малопольши" началась 16 сентября 1930 года. Удивительно, но её итогами были удовлетворены и польские власти и украинских радикалы, против которых она вроде бы была направлена
На первое выступление Украинской военной организации (УВО) в 1921-1923 годах власти Польши отреагировали достаточно мягко, хотя среди целей украинских террористов был сам начальник Польского государства Юзеф Пилсудский.
По данным II отдела Главного Штаба Войска Польского, с января 1922 по март 1293 года произошёл 301 акт террора и саботажа, в частности, было убито 22 полицейских, жандармов и военнослужащих, сожжено почти 100 имений и более 50 хозяйств польских колонистов, повреждены железные дороги, мосты и телеграфные линии.
Несмотря на все эти потуги, 14 мая 1923 года Восточная Галичина была передана Польше с условием решения "украинского вопроса". В частности, речь шла о соблюдении права украинского меньшинства на создание национальной автономии, получении образования на родном языке и открытии украинского университета, соблюдении свободы вероисповедания и свободы политических объединений и культурных организаций.
Хотя Сейм Польши принял соответствующее постановление, но практически ничего из указанных условий не было выполнено. Даже само название "Галичина" исчезло из официального употребления, а Львовское, Тернопольское и Станиславовское воеводства стали именовать "Восточной Малопольшей".
К концу 1920-х годов позиции украинских националистов, которые в принципе не воспринимали существование Польши, в Восточной Галичине постепенно слабли.
Созданная в 1925 году легальная политическая партия, призванная представлять интересы украинского меньшинства Польши — Украинское национально-демократическое объединение (УНДО) — стала парламентской, и пользовалась среди населения куда большим авторитетом, чем непримиримые радикалы из УВО/ОУН*.
В конце июня 1930-го на заседании Провода украинских националистов в Праге проводник ОУН* Евгений Коновалец дал добро на проведение массовых антипольских акций, в первую очередь — сожжения стогов сена и хлеба, а также польских имений и хозяйств. Эти действия не требовали особой подготовки, и прекрасно ложились на менталитет украинских крестьян.
К концу августа 1930 года было сожжено 62 жилых дома, 87 сараев, 78 хозяйственных построек и 112 скирд хлеба и сена. Поджоги были наиболее распространенной формой антипольских акций — в августе-сентябре они составили 83% от всех актов "саботажных акций". Всё это происходило, чтобы "вызвать панику польского населения".
29 августа 1930-го у украинских националистов появилась дополнительная цель — срыв на территории Восточной Галичины выборов в Сейм и Сенат Польши, назначенных на 16 и 23 ноября.
Но Коновалец не знал, что к тому времени Юзеф Пилсудский, который де-факто совершил государственный переворот и 24 августа 1930 года занял пост премьер-министра Польши, уже принял решение провести "пацификацию" Восточной Малопольши.
Кстати, в нынешней Польше этот термин пытаются заменить на "полицейскую репрессивную акцию", поскольку в годы Второй мировой войны благодаря действиям гитлеровцев слово "пацификация" обрело совершенно другое значение — полное уничтожение жителей конкретной местности.
В первый же день своего очередного премьерства Юзеф Пилсудский провёл консультации с министром внутренних дел Польши Фелицианом Складковским и принял решение о проведении акции усмирения (дословный перевод слова "пацификация"). При этом Пилсудский подчёркивал, что речь идёт именно о полицейской операции:
"Поджоги, саботаж, нападения и изнасилования в Восточной Малопольше нельзя рассматривать как восстание. Избегайте кровопролития и используйте, в случае добровольной или принудительной поддержки террористов населением, полицейские репрессии, а там, где это не помогает — ввод войск со всеми связанными с этим тяготами. Само присутствие военных не позволит преступникам терроризировать население. Население должно знать, что оно обязано подчиняться властям, а не террористам".
Однако регулярные войска были использованы в ходе пацификации с самого первого дня.
14 сентября 1930 года подразделения 14-го Язловецкого уланского полка, базирующегося во Львове, выдвинулись в направлении нескольких сёл Львовского воеводства.
Но формальной датой начала пацификации считается 16 сентября, когда произошли первые силовые акции против украинского населения края. А 18 сентября 1930 в городке Рогатын (ныне Ивано-Франковская область) состоялось совещание комендантов полиции Львовского, Станиславовского и Тернопольского воеводств, где был окончательно определён состав полицейских сил, задействованных в пацификации. Всего это было 17 рот, в среднем по 60 полицейских в каждой: 9 рот из полицейской школы в Великих Мостах, 3 роты из Львовского воеводства и по две с половиной — из Станиславовского и Тернопольского, в общей сложности 1041 полицейский.
Акции усмирения украинского населения, которые массово начались в Восточной Галичине в октябре 1930 года, выглядели следующим образом: село, которое было заподозрено в нелояльности, окружалось полицейскими, и к командиру вызывали старосту. От него требовали выдать поджигателей, а также оружие и взрывчатку. Если требование не выполнялось, в наиболее подозрительных домах проводились обыски: взламывались полы, разрушались кровли, что фактически было равносильно уничтожению дома. В случае отказа открыть дверь — её выламывали. При этом зачастую уничтожались личное имущество и провизия.
30 июля, 08:00ИсторияУкраинская войсковая организация: зародыш ОУН*Создание ветеранами Первой мировой и Гражданской войн, желавших продолжать борьбу за создание украинского национального государств, Украинской войсковой организации, учреждённой 30 июля 1920 года, было событием этапным. Пожалуй, это была первая структура, родившая украинский миф об армии без государства
Обыски происходили не только в частных домах, но также в помещениях, которые принадлежали украинским организациям и Украинской греко-католической церкви — при том, что глава Станиславовской епархии УГКЦ владыка Григорий Хомишин огласил открытое пастырское письмо-обращение с осуждением действий УВО-ОУН*.
Украинских активистов и сочувствующих им крестьян задерживали и публично секли, давая по 25-30 ударов хлыстом. При этом их заставляли ругать Украину и провозглашать здравицы в честь Пилсудского.
Надругательству подвергались любые проявления "украинства": надписи на украинском языке, кладбища Сечевых Стрельцов, портреты Франко и Шевченко. Общины каждого населенного пункта, где проводилась пацификация, также должны были заплатить контрибуцию польской полиции и армии продовольствием, скотом и фуражом.
В целом же карательная акция была направлена не столько на выявление виновников акций саботажа, сколько на общий террор против гражданского, в подавляющем большинстве невиновного населения, что должно было стать наказанием за нелояльность целого края.
Пацификация с участием полиции охватила 325 населенных пунктов в пятнадцати уездах, а с участием военных — 168 сёл в четырнадцати уездах Восточной Галичины. Всего было усмирено 450 сёл, в некоторых из них проходили как полицейские, так и военные акции. Всего было проведено 5195 обысков, в их ходе было обнаружено 1287 сабель, 566 револьверов, 398 штыков, 31 граната, несколько десятков метров бикфордова шнура и 99,8 кг взрывчатки. По украинским данным, подверглись побоям 1357 человек, среди них 93 школьника, более 40 женщин были изнасилованы, погибли 7 человек.
Польские власти отрицали смерти во время пацификации, заявив лишь, что 30 сентября "во время попытки к бегству" был застрелен краевой проводник ОУН Головинский.
К концу осени 1930 года по подозрению и за участие в акции УВО-ОУН было арестовано 1739 человек, среди них и бывшие депутаты Сейма от УНДО — хотя эта партия публично осудила "антипольскую акцию" украинских националистов. До 10 января 1931 года 596 человек было освобождено, из оставшихся под стражей менее 30% получили в судах небольшие сроки тюремного заключения, остальные были признаны невиновными.
В ходе пацификации в Рогатине, Дрогобыче, Тернополе и Станиславове были закрыты украинские гимназии, а во Львове — украинская начальная школа. Львовская украинская гимназия осталась, но в ней сократили количество классов.
На конец 1930 года во всей Восточной Галичине остались только четыре государственные школы с украинским языком обучения. Скаутская организация "Пласт", которая к тому времени полностью перешла под контроль ОУН*, была запрещена. Там, где, по данным полиции, региональные отделения украинских организаций ("Луг", "Сокол", "Просвита") контролировали члены ОУН*, они закрывались — принудительно или "добровольно". Также были ликвидированы один украинский кооператив и две других организации.
Пацификация была свёрнута в ноябре 1930 года, накануне выборов в Сейм и Сенат.
Одним из последствий этой акции была потеря УНДО значительной части голосов украинцев Восточной Галичины, которые в результате запугивания проголосовали за провластный "Беспартийный блок". Но в целом в выигрыше от пацификации оказались как Пилсудский и польские власти, так и радикалы из УВО-ОУН.
30 января 1932 года Лига Наций приняла постановление, в котором было сказано, что "Польша не проводит политику преследования и насилия в отношении украинцев", и что "усмирение" было вызвано самими украинцами из-за их "революционных действий" против польского государства.
Националисты же официально заявили, что "наша цель достигнута: создано требуемое впечатление в украинском обществе и у ляхов, и чужеземцев", и это было близко к истине — пацификация дала сильный толчок дальнейшему росту украинского национального самосознания, чрезвычайному усилению враждебности к польскому государству и полякам в целом, и привела к радикальному обострению украинского-польских отношений не только в Восточной Галичине, но и на Волыни".
А в одном из закрытых документов провода ОУН, который не так давно был обнаружен в одном из архивов Праги, саботажная акция лета-осени 1930 года была названа глупостью, но при этом подчёркнуто: "Дурак счастие имеет" — и украинской революции пришла на помощь ещё большая глупость поляков, которые, как известно, по избирательным мотивам пошли на пацификацию…"
На международной арене ОУН получила известность, ведь о пацификации вышли сотни публикаций в СМИ Германии и Италии, а затем и во Франции и Англии, причём особое внимание этой теме посвятила газета The Manchester Guardian (современная Guardian).
11 июля, 08:00ИсторияКак началась "Волынская резня"В "кровавое воскресенье" 11 июля 1943 года украинские националисты начали массовую резню польского населения на Волыни, в которой погибли более 50 тысяч человек. Произошедшее можно однозначно квалифицировать как этническую чистку, но украинские идеологи это всячески отрицают
Такая "реклама" привела к значительным пожертвованиям в пользу "освободительного фонда ОУН" от украинских эмигрантов во многих странах Европы и Северной Америки. Также увеличилось финансирование украинских националистов со стороны правительств Литвы и Германии.
Но самое главное — украинские националисты получили аргумент для оправдания "Волынской резни".
Причём после двух Майданов в Киеве практически официально считают пацификацию причиной трагических событий на Волыни в 1943-1944 годах. К примеру, об этом прямо говорил заместитель министра образования и науки Украины (2008-2010, 2014-2019) Максим Стриха.
А что даже по украинским данным в ходе пацификации погибло семь человек, а не десятки тысяч, как в польских сёлах на Волыни, да и никакой пацификации на Волыни не было — так это для физика и писателя Стрихи и ему подобных явно не имеет никакого значения.
* Деятельность организации запрещена в РФ