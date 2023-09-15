На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек

Богдан Безпалько: Война в Африке закроет глаза западных СМИ на огромные потери ВСУ Даже Дональд Трамп, который был абсолютно необычным для США политиком, не прекратил ни одной войны. Он просто не начинал новых, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько