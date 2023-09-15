https://ukraina.ru/20230915/1049452545.html
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек - 15.09.2023 Украина.ру
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек
Защитники режима Зеленского массово гибнут в давно проваленном "контрнаступе"
2023-09-15T22:12
2023-09-15T22:12
2023-09-15T22:12
новые регионы рф
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Подразделениями российской группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское (ДНР). Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.В частности, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ. Бои шли в районе населённого пункта Владимировка (ДНР).Начальник пресс-центра группировки "Восток" уточнил: "Потери противника на данном направлении составили более 175-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20".Минобороны России также назвало цифрой дня 137 районов живой силы и техники ВСУ, поражённых российской авиацией, артиллерией и ракетными войсками. Минобороны Украины продолжает замалчивать масштабы потерь.
https://ukraina.ru/20230829/1049015372.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новые регионы рф, новости, минобороны рф, потери всу, всу, штурм, южно-донецкое направление, новороссия, днр
Новые регионы РФ, Новости, Минобороны РФ, потери ВСУ, ВСУ, штурм, Южно-Донецкое направление, Новороссия, ДНР
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек
Защитники режима Зеленского массово гибнут в давно проваленном "контрнаступе"
Подразделениями российской группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское (ДНР). Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
В частности, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ. Бои шли в районе населённого пункта Владимировка (ДНР).
Начальник пресс-центра группировки "Восток" уточнил: "Потери противника на данном направлении составили более 175-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20".
Минобороны России также назвало цифрой дня 137 районов живой силы и техники ВСУ, поражённых российской авиацией, артиллерией и ракетными войсками. Минобороны Украины продолжает замалчивать масштабы потерь.