На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек - 15.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230915/1049452545.html
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек - 15.09.2023 Украина.ру
На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек
Защитники режима Зеленского массово гибнут в давно проваленном "контрнаступе"
2023-09-15T22:12
2023-09-15T22:12
новые регионы рф
новости
минобороны рф
потери всу
всу
штурм
южно-донецкое направление
новороссия
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049446647_0:0:688:387_1920x0_80_0_0_b649bd316bce82097a831cc21ee44d47.jpg
Подразделениями российской группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское (ДНР). Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.В частности, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ. Бои шли в районе населённого пункта Владимировка (ДНР).Начальник пресс-центра группировки "Восток" уточнил: "Потери противника на данном направлении составили более 175-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20".Минобороны России также назвало цифрой дня 137 районов живой силы и техники ВСУ, поражённых российской авиацией, артиллерией и ракетными войсками. Минобороны Украины продолжает замалчивать масштабы потерь.
https://ukraina.ru/20230829/1049015372.html
южно-донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049446647_76:0:592:387_1920x0_80_0_0_4563bb01cff8ac6e6f752f416a7b3dd1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новые регионы рф, новости, минобороны рф, потери всу, всу, штурм, южно-донецкое направление, новороссия, днр
Новые регионы РФ, Новости, Минобороны РФ, потери ВСУ, ВСУ, штурм, Южно-Донецкое направление, Новороссия, ДНР

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек

22:12 15.09.2023
 
© Головнокомандувач ЗСУ/Telegram
© Головнокомандувач ЗСУ/Telegram
Читать в
Защитники режима Зеленского массово гибнут в давно проваленном "контрнаступе"
Подразделениями российской группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское (ДНР). Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
В частности, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ. Бои шли в районе населённого пункта Владимировка (ДНР).
Начальник пресс-центра группировки "Восток" уточнил: "Потери противника на данном направлении составили более 175-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, а также одно орудие Д-20".
Минобороны России также назвало цифрой дня 137 районов живой силы и техники ВСУ, поражённых российской авиацией, артиллерией и ракетными войсками. Минобороны Украины продолжает замалчивать масштабы потерь.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 16:03
Богдан Безпалько: Война в Африке закроет глаза западных СМИ на огромные потери ВСУДаже Дональд Трамп, который был абсолютно необычным для США политиком, не прекратил ни одной войны. Он просто не начинал новых, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
 
Новые регионы РФНовостиМинобороны РФпотери ВСУВСУштурмЮжно-Донецкое направлениеНовороссияДНР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:12На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек
21:55Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потери
21:43Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих
21:06Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и бросил камень в огород Польши
20:35British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии
20:18Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины
20:08Науседа лишил фигуристку Дробязко гражданства Литвы
19:20Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии
18:32Пленных на минное поле, "патриоты"-уклонисты. Итоги 15 сентября на Украине
18:20Украинские власти незаконно конфисковали у Белоруссии имущество на $1 млрд
18:02Германия вскоре отправит на Украину дальнобойные ракеты Taurus
18:00Антоний и Феодосий Печерские: основатели русского монашества
17:54Во Львовском горсовете кто-то украл деньги на ВСУ и обвиняют друг друга
17:51В Орловской области сбит беспилотник – губернатор
17:17Залужный встретился с союзниками и пообещал "хорошие новости"
17:16Через "Шлях": "Степан Бандера" и "Байрактар" помогли тысячам уклонистов сбежать с Украины
17:13Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам
17:04Столичные власти разрушают памятник городу-герою Киеву
16:56"Дать второй шанс": интендант Берлинской оперы заступился за Нетребко
16:48"Обрезали список по Зеленского": украинского президента выкинули из топа самых влиятельных евреев мира
Лента новостейМолния