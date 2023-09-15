Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потери - 15.09.2023 Украина.ру
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Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потери
Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потери - 15.09.2023 Украина.ру
Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потери
Более двухсот человек потеряли ВСУ за сутки боёв в Запорожской и Херсонской областях
2023-09-15T21:55
2023-09-15T21:55
новости
всу
потери всу
запорожская область
запорожское направление
херсонская область
херсонское направление
минобороны рф
штурм
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Две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ отразили российские военные в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.Поражение украинским военным в районе Работино нанесено подразделениями российской группировки войск с ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Также на Запорожском направлении, западнее населённого пункта Вербовое (Запорожская область) нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ."Уничтожено более 145-ти украинских военнослужащих и три автомобиля", - уточнил начальник пресс-центра российской группировки "Днепр".Он также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Британии, а также три гаубицы Д-30 и одна Д-20.На Херсонском направлении ВСУ тоже понесли потери: уничтожены до 75-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Акация". В районе населённого пункта Садовое (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады украинской теробороны.
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новости, всу, потери всу, запорожская область, запорожское направление, херсонская область, херсонское направление, минобороны рф, штурм, оборона, россия, новые регионы рф
Новости, ВСУ, потери ВСУ, Запорожская область, Запорожское направление, Херсонская область, Херсонское направление, Минобороны РФ, штурм, Оборона, Россия, Новые регионы РФ

Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потери

21:55 15.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Блинкен
Зеленский Блинкен
© Пресс-служба президента Украины
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Более двухсот человек потеряли ВСУ за сутки боёв в Запорожской и Херсонской областях
Две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ отразили российские военные в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
Поражение украинским военным в районе Работино нанесено подразделениями российской группировки войск с ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Также на Запорожском направлении, западнее населённого пункта Вербовое (Запорожская область) нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"Уничтожено более 145-ти украинских военнослужащих и три автомобиля", - уточнил начальник пресс-центра российской группировки "Днепр".
Он также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Британии, а также три гаубицы Д-30 и одна Д-20.
На Херсонском направлении ВСУ тоже понесли потери: уничтожены до 75-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Акация". В районе населённого пункта Садовое (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады украинской теробороны.
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"Складывается впечатление, что это не их люди, когда их кидают в бой": Путин оценил потери ВСУ Потери Вооруженных сил Украины в ходе так называемого контрнаступления составили 71 тысячу человек, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
 
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22:12На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек
21:55Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потери
21:43Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих
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