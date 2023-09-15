https://ukraina.ru/20230915/1049452299.html
Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих
Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих - 15.09.2023 Украина.ру
Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих
Украина понесла потери на земле и на море
2023-09-15T21:43
2023-09-15T21:43
2023-09-15T21:43
новости
минобороны рф
минобороны украины
всу
потери всу
донецкая народная республика
южно-донецкое направление
нато
морские беспилотники
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049230772_204:397:1752:1268_1920x0_80_0_0_08bd99596f02d0252fecedefcdc69f36.jpg
Черноморский флот России за прошедшие сутки уничтожил два украинских военных безэкипажных катера полупогружного типа в юго-западной части Черного моря. В то же время на Донецком направлении подразделения российской группировки "Юг" отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.Воины российской "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражали атаки украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Клещеевка и Майорск (ДНР). При этом потери ВСУ составили, сказано в официальном сообщении, "до 275-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"."Также в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - уточнил начальника пресс-центра группировки "Юг".Тем временем западная пресса продолжает анализировать причины провала "весеннего контрантупа" ВСУ. По мнению обозревателей Financial Times, что ВСУ приостановили контрнаступление в связи с потерей пятой части поставленной НАТО боевой техники.
https://ukraina.ru/20230914/1049420312.html
донецкая народная республика
южно-донецкое направление
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049230772_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_229b8cdbc16a2754c8a740c2c1ab07f4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, минобороны украины, всу, потери всу, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, нато, морские беспилотники, черное море, черноморский флот
Новости, Минобороны РФ, Минобороны Украины, ВСУ, потери ВСУ, Донецкая Народная Республика, Южно-Донецкое направление, НАТО, морские беспилотники, Черное море, Черноморский флот
Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих
Украина понесла потери на земле и на море
Черноморский флот России за прошедшие сутки уничтожил два украинских военных безэкипажных катера полупогружного типа в юго-западной части Черного моря. В то же время на Донецком направлении подразделения российской группировки "Юг" отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Воины российской "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражали атаки украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Клещеевка и Майорск (ДНР). При этом потери ВСУ составили, сказано в официальном сообщении, "до 275-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
"Также в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - уточнил начальника пресс-центра группировки "Юг".
Тем временем западная пресса продолжает анализировать причины провала "весеннего контрантупа" ВСУ. По мнению обозревателей Financial Times, что ВСУ приостановили контрнаступление в связи с потерей пятой части поставленной НАТО боевой техники.