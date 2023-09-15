https://ukraina.ru/20230915/1049452299.html

Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих

Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих - 15.09.2023 Украина.ру

Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих

Украина понесла потери на земле и на море

2023-09-15T21:43

2023-09-15T21:43

2023-09-15T21:43

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Черноморский флот России за прошедшие сутки уничтожил два украинских военных безэкипажных катера полупогружного типа в юго-западной части Черного моря. В то же время на Донецком направлении подразделения российской группировки "Юг" отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.Воины российской "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражали атаки украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Клещеевка и Майорск (ДНР). При этом потери ВСУ составили, сказано в официальном сообщении, "до 275-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"."Также в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - уточнил начальника пресс-центра группировки "Юг".Тем временем западная пресса продолжает анализировать причины провала "весеннего контрантупа" ВСУ. По мнению обозревателей Financial Times, что ВСУ приостановили контрнаступление в связи с потерей пятой части поставленной НАТО боевой техники.

https://ukraina.ru/20230914/1049420312.html

донецкая народная республика

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новости, минобороны рф, минобороны украины, всу, потери всу, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, нато, морские беспилотники, черное море, черноморский флот