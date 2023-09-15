Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих - 15.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230915/1049452299.html
Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих
Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих - 15.09.2023 Украина.ру
Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих
Украина понесла потери на земле и на море
2023-09-15T21:43
2023-09-15T21:43
новости
минобороны рф
минобороны украины
всу
потери всу
донецкая народная республика
южно-донецкое направление
нато
морские беспилотники
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049230772_204:397:1752:1268_1920x0_80_0_0_08bd99596f02d0252fecedefcdc69f36.jpg
Черноморский флот России за прошедшие сутки уничтожил два украинских военных безэкипажных катера полупогружного типа в юго-западной части Черного моря. В то же время на Донецком направлении подразделения российской группировки "Юг" отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.Воины российской "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражали атаки украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Клещеевка и Майорск (ДНР). При этом потери ВСУ составили, сказано в официальном сообщении, "до 275-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика"."Также в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - уточнил начальника пресс-центра группировки "Юг".Тем временем западная пресса продолжает анализировать причины провала "весеннего контрантупа" ВСУ. По мнению обозревателей Financial Times, что ВСУ приостановили контрнаступление в связи с потерей пятой части поставленной НАТО боевой техники.
https://ukraina.ru/20230914/1049420312.html
донецкая народная республика
южно-донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049230772_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_229b8cdbc16a2754c8a740c2c1ab07f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, минобороны рф, минобороны украины, всу, потери всу, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, нато, морские беспилотники, черное море, черноморский флот
Новости, Минобороны РФ, Минобороны Украины, ВСУ, потери ВСУ, Донецкая Народная Республика, Южно-Донецкое направление, НАТО, морские беспилотники, Черное море, Черноморский флот

Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих

21:43 15.09.2023
 
© Twitter / Secretary Antony Blinken
- РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Twitter / Secretary Antony Blinken
Читать в
Украина понесла потери на земле и на море
Черноморский флот России за прошедшие сутки уничтожил два украинских военных безэкипажных катера полупогружного типа в юго-западной части Черного моря. В то же время на Донецком направлении подразделения российской группировки "Юг" отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Воины российской "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражали атаки украинских штурмовиков в районах населённых пунктов Клещеевка и Майорск (ДНР). При этом потери ВСУ составили, сказано в официальном сообщении, "до 275-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

"Также в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - уточнил начальника пресс-центра группировки "Юг".
Тем временем западная пресса продолжает анализировать причины провала "весеннего контрантупа" ВСУ. По мнению обозревателей Financial Times, что ВСУ приостановили контрнаступление в связи с потерей пятой части поставленной НАТО боевой техники.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Вчера, 22:37
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 350 убитыми и раненымиМинобороны Украины скрывает потери и упражняется в угрозах журналистам
 
НовостиМинобороны РФМинобороны УкраиныВСУпотери ВСУДонецкая Народная РеспубликаЮжно-Донецкое направлениеНАТОморские беспилотникиЧерное мореЧерноморский флот
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:12На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 175 человек
21:55Запорожское и Херсонское направления: ВСУ в штурмах несут тяжёлые потери
21:43Донецкое направление: ВСУ потеряли до 275-ти военнослужащих
21:06Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и бросил камень в огород Польши
20:35British American Tobacco продала бизнес в России и Белоруссии
20:18Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины
20:08Науседа лишил фигуристку Дробязко гражданства Литвы
19:20Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии
18:32Пленных на минное поле, "патриоты"-уклонисты. Итоги 15 сентября на Украине
18:20Украинские власти незаконно конфисковали у Белоруссии имущество на $1 млрд
18:02Германия вскоре отправит на Украину дальнобойные ракеты Taurus
18:00Антоний и Феодосий Печерские: основатели русского монашества
17:54Во Львовском горсовете кто-то украл деньги на ВСУ и обвиняют друг друга
17:51В Орловской области сбит беспилотник – губернатор
17:17Залужный встретился с союзниками и пообещал "хорошие новости"
17:16Через "Шлях": "Степан Бандера" и "Байрактар" помогли тысячам уклонистов сбежать с Украины
17:13Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам
17:04Столичные власти разрушают памятник городу-герою Киеву
16:56"Дать второй шанс": интендант Берлинской оперы заступился за Нетребко
16:48"Обрезали список по Зеленского": украинского президента выкинули из топа самых влиятельных евреев мира
Лента новостейМолния