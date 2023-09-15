Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПредприятие "Бердиевский элеватор" в Волгоградской области
Действие торговых ограничений истекает в полночь 15 сентября
Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на импорт зерна с Украины. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ЕК.
Еврокомиссия сообщила также, что официальный Киев обязался принять меры для предотвращения колебаний объёмов в своём зерновом предложении на рынки Евросоюза. Украинская сторона также обязалась до 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.
Действие эмбарго истекает 15 сентября в полночь. За продление ограничительных мер выступали несколько стран Евросоюза – им разрешено не допускать украинское зерно и некоторые другие виды сельхозпродукции на свой рынок, но обеспечить беспрепятственный транзит.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями заявлял, что официальная Варшава с полуночи продлит запрет на ввоз украинского зерна несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго.
Вчера, 14:53Польский министр считает украинское зерно угрозой для всего ЕвросоюзаУкраинское сельское хозяйство представляет собой прямую угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза. Такое мнение высказал 14 сентября в эфире информационного агентства РАР министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс