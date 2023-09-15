https://ukraina.ru/20230915/1049450930.html

Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины

Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины - 15.09.2023 Украина.ру

Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины

Действие торговых ограничений истекает в полночь 15 сентября

2023-09-15T20:18

2023-09-15T20:18

2023-09-15T20:18

ес

зерно

зерновая сделка

новости

украина-ес

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еврокомиссия

эмбарго

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Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на импорт зерна с Украины. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ЕК.Еврокомиссия сообщила также, что официальный Киев обязался принять меры для предотвращения колебаний объёмов в своём зерновом предложении на рынки Евросоюза. Украинская сторона также обязалась до 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.Действие эмбарго истекает 15 сентября в полночь. За продление ограничительных мер выступали несколько стран Евросоюза – им разрешено не допускать украинское зерно и некоторые другие виды сельхозпродукции на свой рынок, но обеспечить беспрепятственный транзит.Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями заявлял, что официальная Варшава с полуночи продлит запрет на ввоз украинского зерна несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго.

https://ukraina.ru/20230914/1049410147.html

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ес, зерно, зерновая сделка, новости, украина-ес, польша, еврокомиссия, эмбарго