Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины - 15.09.2023 Украина.ру
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Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины
Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины - 15.09.2023 Украина.ру
Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины
Действие торговых ограничений истекает в полночь 15 сентября
2023-09-15T20:18
2023-09-15T20:18
ес
зерно
зерновая сделка
новости
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еврокомиссия
эмбарго
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Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на импорт зерна с Украины. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ЕК.Еврокомиссия сообщила также, что официальный Киев обязался принять меры для предотвращения колебаний объёмов в своём зерновом предложении на рынки Евросоюза. Украинская сторона также обязалась до 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.Действие эмбарго истекает 15 сентября в полночь. За продление ограничительных мер выступали несколько стран Евросоюза – им разрешено не допускать украинское зерно и некоторые другие виды сельхозпродукции на свой рынок, но обеспечить беспрепятственный транзит.Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями заявлял, что официальная Варшава с полуночи продлит запрет на ввоз украинского зерна несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго.
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ес, зерно, зерновая сделка, новости, украина-ес, польша, еврокомиссия, эмбарго
ЕС, зерно, зерновая сделка, Новости, Украина-ЕС, Польша, Еврокомиссия, эмбарго

Еврокомиссия отменила эмбарго на зерно с Украины

20:18 15.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПредприятие "Бердиевский элеватор" в Волгоградской области
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Действие торговых ограничений истекает в полночь 15 сентября
Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие эмбарго на импорт зерна с Украины. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба ЕК.
Еврокомиссия сообщила также, что официальный Киев обязался принять меры для предотвращения колебаний объёмов в своём зерновом предложении на рынки Евросоюза. Украинская сторона также обязалась до 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.
Действие эмбарго истекает 15 сентября в полночь. За продление ограничительных мер выступали несколько стран Евросоюза – им разрешено не допускать украинское зерно и некоторые другие виды сельхозпродукции на свой рынок, но обеспечить беспрепятственный транзит.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями заявлял, что официальная Варшава с полуночи продлит запрет на ввоз украинского зерна несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго.
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Вчера, 14:53
Польский министр считает украинское зерно угрозой для всего ЕвросоюзаУкраинское сельское хозяйство представляет собой прямую угрозу для сельского хозяйства всего Европейского союза. Такое мнение высказал 14 сентября в эфире информационного агентства РАР министр сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс
 
ЕСзернозерновая сделкаНовостиУкраина-ЕСПольшаЕврокомиссияэмбарго
 
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