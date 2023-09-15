https://ukraina.ru/20230915/1049449489.html
Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии
Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии - 15.09.2023 Украина.ру
Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии
Кабмин Украины нанёс финансовый удар по экономике спонсирующего его Евросоюза
2023-09-15T19:20
2023-09-15T19:20
2023-09-15T19:20
новости
виктор орбан
венгрия
ес
украина-ес
пошлины
транзит
нефть
нефтекомпании
кабмин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_88a83fae859746c15f246b0914c566b2.jpg
Венгрия вынуждена переплачивать за российскую нефть, которая стала дороже из-за повышения украинской стороной платы за транзит. Об этом 15 сентября в эфире радио Kossuth заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.По словам премьер-министра Венгрии, из-за действий украинских партнёров теперь венгры покупают моторное топливо "по цене в 3,5 раза дороже". Повышение цен сказалось на ускорении венгерской инфляции.Орбан признался в неоднозначности ситуации: с одной стороны, он понимает "несчастных украинцев", которые едва сводят концы с концами и продолжают воевать без стремления к миру. С другой стороны, как премьер-министра страны он "злится" из-за ухудшения положения граждан своей страны.По мнению Орбана, решение украинской проблемы находится в США, где Джозеф Байден ещё не определился – продолжать поддержку боевых действий на Украине или выйти на президентские выборы 2024 года с предложением политического урегулирования этого конфликта.
https://ukraina.ru/20230830/1049045967.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037488292_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_fe192bed908ff35a2e1a5b880a5089a5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виктор орбан, венгрия, ес, украина-ес, пошлины, транзит, нефть, нефтекомпании, кабмин, энергоресурсы, россия, международные отношения, джо байден
Новости, Виктор Орбан, Венгрия, ЕС, Украина-ЕС, пошлины, транзит, нефть, нефтекомпании, Кабмин, энергоресурсы, Россия, международные отношения, Джо Байден
Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии
Кабмин Украины нанёс финансовый удар по экономике спонсирующего его Евросоюза
Венгрия вынуждена переплачивать за российскую нефть, которая стала дороже из-за повышения украинской стороной платы за транзит. Об этом 15 сентября в эфире радио Kossuth заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
По словам премьер-министра Венгрии, из-за действий украинских партнёров теперь венгры покупают моторное топливо "по цене в 3,5 раза дороже". Повышение цен сказалось на ускорении венгерской инфляции.
Орбан признался в неоднозначности ситуации: с одной стороны, он понимает "несчастных украинцев", которые едва сводят концы с концами и продолжают воевать без стремления к миру. С другой стороны, как премьер-министра страны он "злится" из-за ухудшения положения граждан своей страны.
По мнению Орбана, решение украинской проблемы находится в США, где Джозеф Байден ещё не определился – продолжать поддержку боевых действий на Украине или выйти на президентские выборы 2024 года с предложением политического урегулирования этого конфликта.