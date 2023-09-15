Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии - 15.09.2023 Украина.ру
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Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии
Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии - 15.09.2023 Украина.ру
Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии
Кабмин Украины нанёс финансовый удар по экономике спонсирующего его Евросоюза
2023-09-15T19:20
2023-09-15T19:20
новости
виктор орбан
венгрия
ес
украина-ес
пошлины
транзит
нефть
нефтекомпании
кабмин
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Венгрия вынуждена переплачивать за российскую нефть, которая стала дороже из-за повышения украинской стороной платы за транзит. Об этом 15 сентября в эфире радио Kossuth заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.По словам премьер-министра Венгрии, из-за действий украинских партнёров теперь венгры покупают моторное топливо "по цене в 3,5 раза дороже". Повышение цен сказалось на ускорении венгерской инфляции.Орбан признался в неоднозначности ситуации: с одной стороны, он понимает "несчастных украинцев", которые едва сводят концы с концами и продолжают воевать без стремления к миру. С другой стороны, как премьер-министра страны он "злится" из-за ухудшения положения граждан своей страны.По мнению Орбана, решение украинской проблемы находится в США, где Джозеф Байден ещё не определился – продолжать поддержку боевых действий на Украине или выйти на президентские выборы 2024 года с предложением политического урегулирования этого конфликта.
https://ukraina.ru/20230830/1049045967.html
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новости, виктор орбан, венгрия, ес, украина-ес, пошлины, транзит, нефть, нефтекомпании, кабмин, энергоресурсы, россия, международные отношения, джо байден
Новости, Виктор Орбан, Венгрия, ЕС, Украина-ЕС, пошлины, транзит, нефть, нефтекомпании, Кабмин, энергоресурсы, Россия, международные отношения, Джо Байден

Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии

19:20 15.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Кабмин Украины нанёс финансовый удар по экономике спонсирующего его Евросоюза
Венгрия вынуждена переплачивать за российскую нефть, которая стала дороже из-за повышения украинской стороной платы за транзит. Об этом 15 сентября в эфире радио Kossuth заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
По словам премьер-министра Венгрии, из-за действий украинских партнёров теперь венгры покупают моторное топливо "по цене в 3,5 раза дороже". Повышение цен сказалось на ускорении венгерской инфляции.
Орбан признался в неоднозначности ситуации: с одной стороны, он понимает "несчастных украинцев", которые едва сводят концы с концами и продолжают воевать без стремления к миру. С другой стороны, как премьер-министра страны он "злится" из-за ухудшения положения граждан своей страны.
По мнению Орбана, решение украинской проблемы находится в США, где Джозеф Байден ещё не определился – продолжать поддержку боевых действий на Украине или выйти на президентские выборы 2024 года с предложением политического урегулирования этого конфликта.
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
30 августа, 17:34
В Киеве обеспокоились предложением Орбана о соглашении с ПутиныМИД Украины погрозил России и заявил, что она за все ответит. Это стало реакцией на высказывания премьера Венгрии о конфликте России и Украины
 
НовостиВиктор ОрбанВенгрияЕСУкраина-ЕСпошлинытранзитнефтьнефтекомпанииКабминэнергоресурсыРоссиямеждународные отношенияДжо Байден
 
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Заголовок открываемого материала
19:20Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии
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