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Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии

Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии - 15.09.2023 Украина.ру

Орбан разозлился на Украину из-за повышения цен в Венгрии

Кабмин Украины нанёс финансовый удар по экономике спонсирующего его Евросоюза

2023-09-15T19:20

2023-09-15T19:20

2023-09-15T19:20

новости

виктор орбан

венгрия

ес

украина-ес

пошлины

транзит

нефть

нефтекомпании

кабмин

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Венгрия вынуждена переплачивать за российскую нефть, которая стала дороже из-за повышения украинской стороной платы за транзит. Об этом 15 сентября в эфире радио Kossuth заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.По словам премьер-министра Венгрии, из-за действий украинских партнёров теперь венгры покупают моторное топливо "по цене в 3,5 раза дороже". Повышение цен сказалось на ускорении венгерской инфляции.Орбан признался в неоднозначности ситуации: с одной стороны, он понимает "несчастных украинцев", которые едва сводят концы с концами и продолжают воевать без стремления к миру. С другой стороны, как премьер-министра страны он "злится" из-за ухудшения положения граждан своей страны.По мнению Орбана, решение украинской проблемы находится в США, где Джозеф Байден ещё не определился – продолжать поддержку боевых действий на Украине или выйти на президентские выборы 2024 года с предложением политического урегулирования этого конфликта.

https://ukraina.ru/20230830/1049045967.html

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новости, виктор орбан, венгрия, ес, украина-ес, пошлины, транзит, нефть, нефтекомпании, кабмин, энергоресурсы, россия, международные отношения, джо байден