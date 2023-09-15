https://ukraina.ru/20230915/1049449130.html

Пленных на минное поле, "патриоты"-уклонисты. Итоги 15 сентября на Украине

Пленных на минное поле, "патриоты"-уклонисты. Итоги 15 сентября на Украине - 15.09.2023 Украина.ру

Пленных на минное поле, "патриоты"-уклонисты. Итоги 15 сентября на Украине

Военнослужащие ВСУ расчищали минные поля российскими военнопленными. Украинские патриотические организации помогали уклонистам бежать из страны

2023-09-15T18:32

2023-09-15T18:32

2023-09-15T18:32

эксклюзив

хроники

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Украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне спецоперации. Свидетельствующее об этом видео, найденное в телефоне, оставленном в одном из украинских блиндажей, опубликовало РИА "Новости"."Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем вэсэушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен", — рассказал агентству источник, который предоставил видео.На предоставленном им ролике видно, как группа бойцов ВСУ под прицелами автоматов гонит на поле безоружных людей в форме российской армии, произнося при этом: "Вот они пошли — "освободители", "Хорошо идут".Одному из украинских военных не понравилось, как шёл один из пленных, и он открыл огонь в его сторону. В конце видео в направлении движения одного из российских солдат прогремел взрыв.Видео очередных зверств украинских военных уже проверяет Следственный комитет РФ."Военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Объединённой группировке войск (сил) организована проверка данной информации. Следствием устанавливается дата видеосъёмки, местность, показанная на видеозаписи, и обстоятельства произошедшего. При подтверждении сведений о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела и последующем привлечении к уголовной ответственности виновных лиц", - сообщили агентству в пресс-службе СК РФ.Как заявил в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин, случаи бесчеловечного обращения бойцов ВСУ и других украинских формирований с военнопленными – не редкость."К сожалению, такие случаи бесчеловечного обращения с нашими пленными – это реальность. Даже ООН была вынуждена признать этот факт. Речь идет и о том, что собирается информация Следственным комитетом РФ по преступлениям [ВСУ]и начинаются судебные процессы. Недавно осудили тех азовцев* ("Азов"* - запрещённая в РФ организация — Ред.) , которые убивали мирных граждан в Мариуполе. Такие случаи будут умножаться. Сейчас секретов нет, и все те, кто совершают преступления, в конце концов будут наказаны. Я считаю, что пора устраивать публичные слушания по этому поводу. Зверское убийство граждан и военнослужащих – это уголовное преступление, которое должно быть публично осуждено, должно быть продемонстрировано, что Россия это безнаказанным не оставит", - отметил Подберёзкин.В отличие от ООН, страны Запада продолжат закрывать глаза на преступления киевского режима, указал он."У Запада всегда была система двойных стандартов, и в данном случае эта политика будет продолжаться. К тому же американская и британская практика не исключает таких преступлений. Как известно, эти страны были колонизаторами и зверски обходились с другими народами. Для них это норма. Это было нормой для американцев во Вьетнаме, Ираке, Сирии, Афганистане. Был случай, когда во Вьетнаме американский лейтенант расстрелял полдеревни и получил за это полгода тюрьмы. Таких случаев было много. И в этом смысле ВСУ просто следуют указаниям американцев", - подчеркнул эксперт.Российский военкор Александр Коц указал на схожесть украинских практик с теми, которые использовали нацисты в годы Великой Отечественной войны."Традиция загонять пленных и мирных жителей на минные поля, которую так свято чтут украинские "захистники", уходит корнями в Третий Рейх. Вот, к примеру, приказ по 76-й немецкой пехотной дивизии "№ 665/4П секр. 11 октября". В 6 пункте о порядке разминирования так и говорится: "Необходимо применять для работ, связанных с опасностью для жизни, пленных и отдельных лиц из местного населения". Думаете единичный случай? Вот приказ по 203-му пехотному полку Вермахта № 109: "Верховный главнокомандующий армии генерал-фельдмаршал Рунштедт приказал, чтобы вне боевых действий, в целях сохранения германской крови, поиски мин и очистка минных полей производились русскими военнопленными. Это относится также и к германским минам". Еще один приказ - по 464-му пехотному полку 253-й немецкой пехотной дивизии: "Необходимо иметь в виду минированную местность. Использование саперов не всегда возможно. Батальоны должны будут вести бой сами, не ожидая помощи. Я рекомендую для этого, как с успехом практиковалось в первом батальон 464 ПП, использовать военнопленных (особенно русских саперов). Всякое средство оправдывается, если необходимо быстро преодолеть местность". И таких приказов - сотни и сотни. Тысячи загубленных на полях жизней безоружных людей, которых варварски отправили на убой",- написал он в своей колонке на "Комсомольской правде".По его словам, "казалось бы, на Украине об этом должны помнить, как нигде"."Но за 30 лет вытравливания памяти и переписывания героической истории у многих в сознании произошло замещение. В результате которого нацистские преступники стали героями, фашистская символика - новым военным трендом, а бесчеловечное издевательство над людьми и практика хладнокровных убийств безоружных — нормой. Даже не сомневаюсь, что Запад в очередной раз промолчит. Как это было в случае с предыдущими свидетельствами расправы над нашими военнопленными - их расстреливали, обезглавливали, им перерезали горло. Но "цивилизованный мир" безмолвствовал. И это уже не молчаливое согласие, а соучастие", - подытожил Коц.Примечательно, что тем временем в оказывающей помощь Украине мейнстримные СМИ позволяют себе использование нацистской лексики.. Так, в интервью с переехавшей в Россию немецкой журналисткой Алиной Липп сотрудница немецкого телеканала ZDF Анна Катерина Лолль назвала жителей Донбасса "недочеловеками" (Untermenschen)."Кто убивает этих недолюдей?" - поставила вопрос Лолль.После того, как Липп опубликовала это видео, ZDF заявил, что видео не предназначалось для распространения, а сама Лолль оговорилось."Госпожа Лолль допустила ошибку в формулировке, о которой она сожалеет и которая никоим образом не отражает её личной позиции", - указывалось в письме телеканала.Журналистка Лолль в соцсетях заявила, что её слова якобы вырезали из большого интервью, а сама она "никогда не употребила бы этот термин специально"."Патриоты"-уклонистыУкраинские журналисты из NGL.media идентифицировали 2248 мужчин, которые выехали за границу по разрешениям Львовской областной военной администрации через предназначенную для дальнобойщиков и волонтёров, систему "Шлях" ("Путь" - Ред.) и не вернулись, а также 372 организации, причастные к их переправке.Издание исследовало систему в течение нескольких месяцев, установив данные мужчин, покинувших страну по разрешениям от Львовской ОВА. По разным данным, стоимость занесения человека систему, позволяющую покинуть страну, составляет $3-5 тыс на "чёрном рынке". Фамилии покинувших страну мужчин журналисты решили не публиковать."Мы сознательно отказались от публикации фамилий уклонистов, зато решили сосредоточиться на исследовании общественных и благотворительных организаций, которые сознательно или бессознательно способствовали им, подавая соответствующие ходатайства в ЛОВА. Всего NGL.media выявило 372 такие организации", - указывалось в публикации.Рекордное количество ходатайств дали две организации, которые ведут деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области - местная ячейка всеукраинского общества "Просвіта" ("Просвещение" - Ред.) - своеобразной "кузнице кадров" украинских националистов ещё 90-ых годов, и ОО "Театр Хлеб".Они входят в пятерку тех, кто получил больше всего разрешений через систему "Шлях". Только благодаря двум этим организациям с Украины смогли сбежать почти 200 мужчин.Письма во Львовскую ОВА от имени организации"Просвіта" писала 34-летняя глава организации Наталья Муха, которая также руководит николаевским театром "Хлеб". А от ОО "Театр Хлеб" писал 22-летний руководитель этой общественной организации Роман Збудовский.И Муха, и Збудовский проигнорировали звонки и сообщения в мессенджерах с просьбами прокомментировать обнаруженные цифры.Чуть меньше беглецов — более 100 человек — покинули страну благодаяр "Комиссии по борьбе с коррупцией в г. Самбор" и организации "Возрождение нашей Украины".Руководитель "Комиссии по борьбе с коррупцией в г. Самбор" Николай Стародуб заявил, что его "попросили поставить печать, то и поставил, потому что думал, то "волонтёрку" надо привезти". Как утверждают журналисты, руководитель "Возрождения нашей Украины" Анатолий Донец позволил использовать свою организацию в обмен на то, чтобы его самого вывезли за границу.После публикации предыдущего расследования NGL.media деятельность обеих организаций начали изучать в уголовном расследовании. Сейчас суд рассматривает обвинительные акты по результатам расследования Любомира Процюка и Михаила Василика, а также Андрея Шпака, которого обвиняют не только в незаконной переправке людей за границу, но и по ст. 358 Уголовного кодекса - "Подделка документов".Из-за мобилизации Шпака, его дело выделили в отдельное производство и остановили судебное производство.Издание также выявило еще одну организацию, которая, вероятно, связана с этой историей. Благодаря информации от Львовской ОВА известно, что на обращениях от "Благотворительного фонда Степана Бандеры", от которого выехали и не вернулись почти 40 мужчин, указывали телефон Анатолия Донца.Последний заявил, что впервые слышит о такой организации и никаких обращений от неё не посылал. Руководитель "Благотворительного фонда Степана Бандеры" Игорь Фесан ранее утверждал, что тоже не посылал в ЛОВА никаких обращений. При этом Фесан отказался общаться с журналистами.Издание назвало и другие организации, к примеру: "Чистый Киев", "Байрактар", "Наши добрые дела", "Украинская гильдия активистов", "Неравнодушные граждане", "Украинский джавелин", "Общественная экологическая инициатива", "Украинские котики", а также "Легион Сечевых Стрельцов" и "Луч нашей надежды". Телефоны последних двух организаций выключены. Зарегистрированы эти организации во Львове, но их учредители зарегистрированы на одной улице в Трускавце, что во Львовской области.На запросы журналистов эти организации не ответили. Как не ответили и в организациях "Содействие и помощь", "Вооружённые волонтёры Украины", "Код-Паляница", "Казацкая закалка".Также журналисты назвали и ряд других организаций. Представители большинства из них с журналистами общаться не стали.

https://ukraina.ru/20230915/1049435221.html

https://ukraina.ru/20230915/1049428935.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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