Украинские власти незаконно конфисковали у Белоруссии имущество на $1 млрд
Киев также применил санкции к белорусским гражданам и предприятиям
Белоруссия поддержала Россию в специальной военной операции на территории Украины и понесла убытки. Об этом 15 сентября в Москве на круглом столе по урегулированию конфликта заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"С началом СВО Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму один миллиард долларов, по инициативе Киева расторгнуты свыше 60 международных двусторонних договоров, приняты санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц", - заявил посол Белоруссии.
Как сообщает РИА Новости, белорусский дипломат заявил также, что официальный Минск поддерживает позицию российской стороны в касающихся украинского конфликта вопросах. Крутой отметил, что "бремя исторической вины за этот кровопролитный конфликт разделяют в равной мере коллективный Запад и украинские власти".
4 марта 2022, 12:02На Украине конфискуют российские и белорусские железнодорожные вагоныУкраинская железнодорожная компания «Укрзализниця» приняла решение не возвращать находящиеся в стране белорусские и российские вагоны их владельцам. Об этом написал 4 марта на своей странице в Facebook заместитель директора Департамента коммерческой работы украинского предприятия Валерий Ткачёв