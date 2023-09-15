https://ukraina.ru/20230915/1049448924.html

Украинские власти незаконно конфисковали у Белоруссии имущество на $1 млрд

Украинские власти незаконно конфисковали у Белоруссии имущество на $1 млрд - 15.09.2023 Украина.ру

Украинские власти незаконно конфисковали у Белоруссии имущество на $1 млрд

Киев также применил санкции к белорусским гражданам и предприятиям

2023-09-15T18:20

2023-09-15T18:20

2023-09-15T18:20

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дипломатия

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Белоруссия поддержала Россию в специальной военной операции на территории Украины и понесла убытки. Об этом 15 сентября в Москве на круглом столе по урегулированию конфликта заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой."С началом СВО Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму один миллиард долларов, по инициативе Киева расторгнуты свыше 60 международных двусторонних договоров, приняты санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц", - заявил посол Белоруссии.Как сообщает РИА Новости, белорусский дипломат заявил также, что официальный Минск поддерживает позицию российской стороны в касающихся украинского конфликта вопросах. Крутой отметил, что "бремя исторической вины за этот кровопролитный конфликт разделяют в равной мере коллективный Запад и украинские власти".

https://ukraina.ru/20220304/1033440609.html

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новости, белоруссия, россия, союзное государство, сво, украина, конфискация, собственность, госсобственность, дипломатия, посольство, посол, международные отношения