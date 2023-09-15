Украинские власти незаконно конфисковали у Белоруссии имущество на $1 млрд - 15.09.2023 Украина.ру
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Украинские власти незаконно конфисковали у Белоруссии имущество на $1 млрд
Украинские власти незаконно конфисковали у Белоруссии имущество на $1 млрд - 15.09.2023 Украина.ру
Украинские власти незаконно конфисковали у Белоруссии имущество на $1 млрд
Киев также применил санкции к белорусским гражданам и предприятиям
2023-09-15T18:20
2023-09-15T18:20
новости
белоруссия
россия
союзное государство
сво
украина
конфискация
собственность
госсобственность
дипломатия
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Белоруссия поддержала Россию в специальной военной операции на территории Украины и понесла убытки. Об этом 15 сентября в Москве на круглом столе по урегулированию конфликта заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой."С началом СВО Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму один миллиард долларов, по инициативе Киева расторгнуты свыше 60 международных двусторонних договоров, приняты санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц", - заявил посол Белоруссии.Как сообщает РИА Новости, белорусский дипломат заявил также, что официальный Минск поддерживает позицию российской стороны в касающихся украинского конфликта вопросах. Крутой отметил, что "бремя исторической вины за этот кровопролитный конфликт разделяют в равной мере коллективный Запад и украинские власти".
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новости, белоруссия, россия, союзное государство, сво, украина, конфискация, собственность, госсобственность, дипломатия, посольство, посол, международные отношения
Новости, Белоруссия, Россия, Союзное государство, СВО, Украина, конфискация, собственность, госсобственность, дипломатия, посольство, посол, международные отношения

Украинские власти незаконно конфисковали у Белоруссии имущество на $1 млрд

18:20 15.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция сторонников импичмента П. Порошенко в Киеве
Акция сторонников импичмента П. Порошенко в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Киев также применил санкции к белорусским гражданам и предприятиям
Белоруссия поддержала Россию в специальной военной операции на территории Украины и понесла убытки. Об этом 15 сентября в Москве на круглом столе по урегулированию конфликта заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"С началом СВО Украина перешла к откровенной эскалации: незаконно конфисковано белорусское имущество на сумму один миллиард долларов, по инициативе Киева расторгнуты свыше 60 международных двусторонних договоров, приняты санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц", - заявил посол Белоруссии.
Как сообщает РИА Новости, белорусский дипломат заявил также, что официальный Минск поддерживает позицию российской стороны в касающихся украинского конфликта вопросах. Крутой отметил, что "бремя исторической вины за этот кровопролитный конфликт разделяют в равной мере коллективный Запад и украинские власти".
Украинская железная дорога коллаж
4 марта 2022, 12:02
На Украине конфискуют российские и белорусские железнодорожные вагоныУкраинская железнодорожная компания «Укрзализниця» приняла решение не возвращать находящиеся в стране белорусские и российские вагоны их владельцам. Об этом написал 4 марта на своей странице в Facebook заместитель директора Департамента коммерческой работы украинского предприятия Валерий Ткачёв
 
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