Германия вскоре отравит на Украину дальнобойные ракеты Taurus - 15.09.2023 Украина.ру
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Германия вскоре отравит на Украину дальнобойные ракеты Taurus
Германия вскоре отравит на Украину дальнобойные ракеты Taurus - 15.09.2023 Украина.ру
Германия вскоре отравит на Украину дальнобойные ракеты Taurus
Минобороны ФРГ называет задержки с отправкой "благоразумием"
2023-09-15T18:02
2023-09-15T18:02
новости
фрг
герман
бундесвер
борис писториус
сво
оружие
ракеты
всу
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На принятие решения об отправке на Украину дальнобойных скоростных ракет Taurus правительству Германии потребуется до двух недель. Как сообщало 15 сентября немецкое издание Zeit, об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.Выступая в Мюнстере на "Вестфальской мирной конференции", Писториус прокомментировал сроки отправки крылатых ракет большой разрушительной силы на Украину. По его словам, такой временной лаг не означает каких-либо колебаний со стороны федерального правительства."Если пройдет еще неделя или две, пока решение будет принято, то пусть будет так", заявил глава Минобороны ФРГ, комментируя отправку ракет Taurus на Укарину.Говоря о сроках оформления этого решения, Писториус сказал: "Германия должна позволить себе это благоразумие, даже если нашим украинским друзьям трудно это понять".Писториус сообщил о наличии у Бундесвера около 500 ракет Taurus. Половина из них морально устарела, а вторая – ещё и технически, требуя модернизации с перепрограммированием.По информации немецкого издания, скорейшей отправки немецкого разрушительного оружия для нужд ВСУ требуют политики из партии "Зелёные". Лидер этой партии Омид Нурипур публично высказался об этом, признав свою некомпетентность в технических вопросах и отвергнув опасения поражения этими ракетами территории России.Москва ранее негативно отреагировала на сообщения о возможной поставке на Украину крылатых ракет большой дальности и огромной разрушительной силы – немецких Taurus и американских ATACMS. Такая же реакция Москвы ранее не помешала Британии поставить для ВСУ ракеты Storm Shadow, а франции – свою модификацию этой ракеты SCALP-EG.Крылатая ракета Taurus является немецко-шведской разработкой 90-х годов. Производство ракет "Таурус" в Германии ведётся с 2004 года. Стоимость единицы составляет около миллиона долларов в зависимости от модификации. Дальность поражения и нагрузка тоже варьируется, составляя у базовой модели около 500 км с боевой частью 481 кг. Запуск ракеты возможен с самолёта, с наземных платформ и корабельных установок. Ракета способна долететь до цели на скорости около 1000 км/ч на высоте 30-50 метров с огибанием рельефа.
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новости, фрг, герман, бундесвер, борис писториус, сво, оружие, ракеты, всу
Новости, ФРГ, Герман, Бундесвер, Борис Писториус, СВО, оружие, ракеты, ВСУ

Германия вскоре отравит на Украину дальнобойные ракеты Taurus

18:02 15.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / ILA-boyTaurus
Taurus - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© commons.wikimedia.org / ILA-boy
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Минобороны ФРГ называет задержки с отправкой "благоразумием"
На принятие решения об отправке на Украину дальнобойных скоростных ракет Taurus правительству Германии потребуется до двух недель. Как сообщало 15 сентября немецкое издание Zeit, об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
Выступая в Мюнстере на "Вестфальской мирной конференции", Писториус прокомментировал сроки отправки крылатых ракет большой разрушительной силы на Украину. По его словам, такой временной лаг не означает каких-либо колебаний со стороны федерального правительства.
"Если пройдет еще неделя или две, пока решение будет принято, то пусть будет так", заявил глава Минобороны ФРГ, комментируя отправку ракет Taurus на Укарину.
Говоря о сроках оформления этого решения, Писториус сказал: "Германия должна позволить себе это благоразумие, даже если нашим украинским друзьям трудно это понять".
Писториус сообщил о наличии у Бундесвера около 500 ракет Taurus. Половина из них морально устарела, а вторая – ещё и технически, требуя модернизации с перепрограммированием.
По информации немецкого издания, скорейшей отправки немецкого разрушительного оружия для нужд ВСУ требуют политики из партии "Зелёные". Лидер этой партии Омид Нурипур публично высказался об этом, признав свою некомпетентность в технических вопросах и отвергнув опасения поражения этими ракетами территории России.
Москва ранее негативно отреагировала на сообщения о возможной поставке на Украину крылатых ракет большой дальности и огромной разрушительной силы – немецких Taurus и американских ATACMS. Такая же реакция Москвы ранее не помешала Британии поставить для ВСУ ракеты Storm Shadow, а франции – свою модификацию этой ракеты SCALP-EG.
Крылатая ракета Taurus является немецко-шведской разработкой 90-х годов. Производство ракет "Таурус" в Германии ведётся с 2004 года. Стоимость единицы составляет около миллиона долларов в зависимости от модификации. Дальность поражения и нагрузка тоже варьируется, составляя у базовой модели около 500 км с боевой частью 481 кг. Запуск ракеты возможен с самолёта, с наземных платформ и корабельных установок. Ракета способна долететь до цели на скорости около 1000 км/ч на высоте 30-50 метров с огибанием рельефа.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
11 сентября, 18:14
Кулеба: "Берлин все-равно даст Киеву ракеты Taurus, зачем оттягивать неминуемое"Поставки немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus обсудили 11 сентября в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его немецкая коллега Анналена Бербок. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на своем официальном сайте
 
НовостиФРГГерманБундесверБорис ПисториусСВОоружиеракетыВСУ
 
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