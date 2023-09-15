https://ukraina.ru/20230915/1049448487.html
Во Львовском горсовете кто-то украл деньги на ВСУ и обвиняют друг друга
Во Львовском горсовете кто-то украл деньги на ВСУ и обвиняют друг друга - 15.09.2023 Украина.ру
Во Львовском горсовете кто-то украл деньги на ВСУ и обвиняют друг друга
Во Львовском горсовете начинается скандал с выделением средств на нужды Вооруженных сил из бюджета города, сообщает 15 сентября украинское издание "Корреспондент"
2023-09-15T17:54
2023-09-15T17:54
2023-09-15T17:54
новости
украина
львов
горсовет
садовой
мэр
деньги
всу
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Мэр Львова Андрей Садовой предложил выделить на ВСУ 2 миллиарда гривен (около 5,2 миллиардов рублей) из бюджета города.Депутат горсовета Алексей Резник эмоционально отреагировал на предложение Садового."Цинизм и откровенная ложь мэра Садового", - написал он на своей странице в соцсети.Резник напомнил, что ещё в марте предлагал выделить день на нужды ВСУ из львовского бюджета, но тогда Садовой назвал это предложение "непонятным"."Тогда городской голова Андрей Садовой саркастически назвал мое предложение эмоционально-интересным и в то же время непонятным. Отдать несколько миллиардов из бюджета города на ВСУ, вместо тратить эти средства на благоустройство, которое во время войны может подождать - что здесь непонятно мэру, так и до сих пор неизвестно", - написал депутат.Резник поинтересовался, как мэр Львова собрался отдать 2 миллиарда гривен на армию, если эти деньги лежат на депозитах под проценты: "Довольно дурить людей. "Лохов" среди львовян не так много!"- написал он.
https://ukraina.ru/20230914/1049411833.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, львов, горсовет, садовой, мэр, деньги, всу
Новости, Украина, Львов, горсовет, Садовой, мэр, деньги, ВСУ
Во Львовском горсовете кто-то украл деньги на ВСУ и обвиняют друг друга
Во Львовском горсовете начинается скандал с выделением средств на нужды Вооруженных сил из бюджета города, сообщает 15 сентября украинское издание "Корреспондент"
Мэр Львова Андрей Садовой предложил выделить на ВСУ 2 миллиарда гривен (около 5,2 миллиардов рублей) из бюджета города.
Депутат горсовета Алексей Резник эмоционально отреагировал на предложение Садового.
"Цинизм и откровенная ложь мэра Садового", - написал он на своей странице в соцсети.
Резник напомнил, что ещё в марте предлагал выделить день на нужды ВСУ из львовского бюджета, но тогда Садовой назвал это предложение "непонятным".
"Тогда городской голова Андрей Садовой саркастически назвал мое предложение эмоционально-интересным и в то же время непонятным. Отдать несколько миллиардов из бюджета города на ВСУ, вместо тратить эти средства на благоустройство, которое во время войны может подождать - что здесь непонятно мэру, так и до сих пор неизвестно", - написал депутат.
Резник поинтересовался, как мэр Львова собрался отдать 2 миллиарда гривен на армию, если эти деньги лежат на депозитах под проценты:
"Довольно дурить людей. "Лохов" среди львовян не так много!"- написал он.