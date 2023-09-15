https://ukraina.ru/20230915/1049448487.html

Во Львовском горсовете кто-то украл деньги на ВСУ и обвиняют друг друга

Во Львовском горсовете кто-то украл деньги на ВСУ и обвиняют друг друга - 15.09.2023 Украина.ру

Во Львовском горсовете кто-то украл деньги на ВСУ и обвиняют друг друга

Во Львовском горсовете начинается скандал с выделением средств на нужды Вооруженных сил из бюджета города, сообщает 15 сентября украинское издание "Корреспондент"

2023-09-15T17:54

2023-09-15T17:54

2023-09-15T17:54

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всу

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Мэр Львова Андрей Садовой предложил выделить на ВСУ 2 миллиарда гривен (около 5,2 миллиардов рублей) из бюджета города.Депутат горсовета Алексей Резник эмоционально отреагировал на предложение Садового."Цинизм и откровенная ложь мэра Садового", - написал он на своей странице в соцсети.Резник напомнил, что ещё в марте предлагал выделить день на нужды ВСУ из львовского бюджета, но тогда Садовой назвал это предложение "непонятным"."Тогда городской голова Андрей Садовой саркастически назвал мое предложение эмоционально-интересным и в то же время непонятным. Отдать несколько миллиардов из бюджета города на ВСУ, вместо тратить эти средства на благоустройство, которое во время войны может подождать - что здесь непонятно мэру, так и до сих пор неизвестно", - написал депутат.Резник поинтересовался, как мэр Львова собрался отдать 2 миллиарда гривен на армию, если эти деньги лежат на депозитах под проценты: "Довольно дурить людей. "Лохов" среди львовян не так много!"- написал он.

https://ukraina.ru/20230914/1049411833.html

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новости, украина, львов, горсовет, садовой, мэр, деньги, всу