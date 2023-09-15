В Орловской области сбит беспилотник – губернатор
В Орловской области сбили беспилотник, написал 15 сентября губернатор региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале
"Друзья, сообщаю, что сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат", - обратился губернатор к местным жителям.
Беспилотник упал возле села Свободная Дубрава, повреждений нет. В результате падения беспилотника никто не пострадал, отметил Клычков.
В данный момент ситуация находится под контролем, место происшествия оцеплено, а правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, уточнил глава Орловской области.
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