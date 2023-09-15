В Орловской области сбит беспилотник – губернатор - 15.09.2023 Украина.ру
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В Орловской области сбит беспилотник – губернатор
В Орловской области сбит беспилотник – губернатор - 15.09.2023 Украина.ру
В Орловской области сбит беспилотник – губернатор
В Орловской области сбили беспилотник, написал 15 сентября губернатор региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале
2023-09-15T17:51
2023-09-15T17:51
новости
россия
орловская область
андрей клычков
беспилотник
атака
всу
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Беспилотник упал возле села Свободная Дубрава, повреждений нет. В результате падения беспилотника никто не пострадал, отметил Клычков.В данный момент ситуация находится под контролем, место происшествия оцеплено, а правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, уточнил глава Орловской области.В ночь на 14 сентября Киев несколько раз попытался атаковать Брянскую область. В Минобороны России сообщили о четырёх атаках ВСУ.
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новости, россия, орловская область, андрей клычков, беспилотник, атака, всу
Новости, Россия, Орловская область, Андрей Клычков, беспилотник, атака, ВСУ

В Орловской области сбит беспилотник – губернатор

17:51 15.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКлычков
Клычков - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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В Орловской области сбили беспилотник, написал 15 сентября губернатор региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале
"Друзья, сообщаю, что сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат", - обратился губернатор к местным жителям.
Беспилотник упал возле села Свободная Дубрава, повреждений нет. В результате падения беспилотника никто не пострадал, отметил Клычков.
В данный момент ситуация находится под контролем, место происшествия оцеплено, а правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, уточнил глава Орловской области.
В ночь на 14 сентября Киев несколько раз попытался атаковать Брянскую область. В Минобороны России сообщили о четырёх атаках ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 12.09.2023
12 сентября, 10:17Чем воюют на Украине
Чем и как Запад вооружил Украину для войны с Россией. Полный раскладУникальность специальной военной операции в том, что развитая в военно-промышленном смысле Россия воюет со страной, которая не только не имеет практически своего достойного военного снаряжения и оружия, техники, но более того — в предыдущие годы фактически разрушила свой оборонно- промышленный комплекс
 
НовостиРоссияОрловская областьАндрей КлычковбеспилотникатакаВСУ
 
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