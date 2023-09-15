Залужный встретился с союзниками и пообещал "хорошие новости" - 15.09.2023 Украина.ру
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Залужный встретился с союзниками и пообещал "хорошие новости"
Залужный встретился с союзниками и пообещал "хорошие новости" - 15.09.2023 Украина.ру
Залужный встретился с союзниками и пообещал "хорошие новости"
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с представителями США и Великобритании и ждёт хороших новостей. Об этом он написал 15 сентября в своём телеграм-канале
2023-09-15T17:17
2023-09-15T17:55
новости
украина
валерий залужный
сша
великобритания
всу
фронт
снаряды
вооружение
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Залужный сообщил, что подробно ознакомил американцев и британцев с оперативной обстановкой по всему фронту, а также представил своё видение развития событий на передовой.Залужный сообщил, что также затронул вопрос усиления противовоздушной обороны, дополнительного транспорта для поиска путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что украинские власти списали сотни миллиардов гривен из бюджета под приобретение по завышенной цене боеприпасов и снаряжения плохого качества. И это "по скромным подсчётам", уточнил Азаров.В качестве примера коррупции в высших эшелонах действующей власти Азаров назвал приобретение "на бумаге" четырех ракет ПВО, хотя по факту их три. При "налетах Гераней или Калибров" списывают все четыре, и в результате "кто-то покупает новую квартиру в Париже", предположил Азаров.Как заявлял ранее журналист издания The New York Times, отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с высоким уровнем коррупции в министерстве.На днях газета Politico сообщила, что в Европейском Союзе Украину оценили как "очень коррумпированную страну", что осложняет ее возможное вступление в объединение.
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новости, украина, валерий залужный, сша, великобритания, всу, фронт, снаряды, вооружение
Новости, Украина, Валерий Залужный, США, Великобритания, ВСУ, фронт, снаряды, вооружение

Залужный встретился с союзниками и пообещал "хорошие новости"

17:17 15.09.2023 (обновлено: 17:55 15.09.2023)
 
© Головнокомандувач ЗСУ/Telegram
© Головнокомандувач ЗСУ/Telegram
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный встретился с представителями США и Великобритании и ждёт хороших новостей. Об этом он написал 15 сентября в своём телеграм-канале
Залужный сообщил, что подробно ознакомил американцев и британцев с оперативной обстановкой по всему фронту, а также представил своё видение развития событий на передовой.
"Обсудили потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей", - написал командующий ВСУ.
Залужный сообщил, что также затронул вопрос усиления противовоздушной обороны, дополнительного транспорта для поиска путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.
Накануне бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что украинские власти списали сотни миллиардов гривен из бюджета под приобретение по завышенной цене боеприпасов и снаряжения плохого качества. И это "по скромным подсчётам", уточнил Азаров.
В качестве примера коррупции в высших эшелонах действующей власти Азаров назвал приобретение "на бумаге" четырех ракет ПВО, хотя по факту их три. При "налетах Гераней или Калибров" списывают все четыре, и в результате "кто-то покупает новую квартиру в Париже", предположил Азаров.
Как заявлял ранее журналист издания The New York Times, отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с высоким уровнем коррупции в министерстве.
На днях газета Politico сообщила, что в Европейском Союзе Украину оценили как "очень коррумпированную страну", что осложняет ее возможное вступление в объединение.
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