https://ukraina.ru/20230915/1049447145.html

Через "Шлях": "Степан Бандера" и "Байрактар" помогли тысячам уклонистов сбежать с Украины

Через "Шлях": "Степан Бандера" и "Байрактар" помогли тысячам уклонистов сбежать с Украины - 15.09.2023 Украина.ру

Через "Шлях": "Степан Бандера" и "Байрактар" помогли тысячам уклонистов сбежать с Украины

"Благотворительный фонд Степана Бандеры" и другие общественные организации Львова и Николаева через систему "Шлях" помогли сбежать с Украины тысячам уклонистов от мобилизации. Об этом говорится в расследовании NGL, опубликованном на днях

2023-09-15T17:16

2023-09-15T17:16

2023-09-15T17:16

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Известно, что таким образом Украину покинули порядка 19-ти тысяч потенциальных призывников. Однако самое интересное в этой истории, что организации, помогавшие им это делать, в основном носят патриотические названия, и, казалось бы, должны, наоборот, заботиться о нуждах ВСУ.В списке благотворительные и общественные фонды "Возрождение нашей Украины", "Благотворительный фонд Степана Бандеры", "Байрактар", "Украинская гильдия активистов", "Вооруженные волонтеры Украины", "Родная ненька", "Просвита", "Театр Хлеб" и другие.Система "Шлях" была придумана на Украине, чтобы волонтеры могли легально пересекать границу во время военного положения. По задумке авторов, она должна была предотвращать коррупционные риски в процессе выдачи разрешений на выезд. Однако на деле "Шлях" сам стал сосредоточием мошеннических схем.В конце августа, когда стал очевиден провал украинского контрнаступления, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) перепроверит все решения военкомов о непригодности мужчин к службе с начала войны, и те, кто получил решение незаконно, получат повестки.Чуть позже лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что в скором времени украинские правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну.Уже на прошлой неделе Бельгия приняла решение не принимать одиноких мужчин-украинцев, а СМИ Польши и Германии появились сообщения о возможной экстрадиции призывников, однако позже беженцев успокоили, по крайней мере, в Австрии, Германии, Болгарии и Венгрии - массово высылать никого не будут, рассматреть возможно только адрессный запрос украинского суда по каждому отдельному человеку.

https://ukraina.ru/20230901/1049084617.html

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новости, уклонисты, bayraktar tb2 (байрактар), бандера, украина