https://ukraina.ru/20230915/1049446476.html

Столичные власти разрушают памятник городу-герою Киеву

Столичные власти разрушают памятник городу-герою Киеву - 15.09.2023 Украина.ру

Столичные власти разрушают памятник городу-герою Киеву

Силы и средства тратятся на государственный вандализм

2023-09-15T17:04

2023-09-15T17:04

2023-09-15T17:04

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великая отечественная война

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В украинской столице завершается демонтаж элементов с установленного в УССР обелиска в честь города-героя Киева на площади Победы. Саму площадь после государственного переворота 2014 года переименовали в Галицкую"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Дальше будет!" - сообщила на своей странице в соцсети зампред КГГА Анна Старостенко.Департамент сообщил о демонтаже звёзд на боковых сторонах обелиска и аннотационной доски на русском языке. Чиновник также изменили надпись с "1941" на "1939".Обелиск "Город-герой Киев" был торжественно открыт 8 мая 1982 года в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны. На стеле из белого мрамора находились бронзовые фигуры Звезды Героя Советского Союза и орден Ленина. Памятник архитектуры находился под охраной государства до государственного переворота 2014 года.Памятник неоднократно подвергался атакам вандалов. В апреле 2022 года памятник был частично разрушен двумя националистами, которых киевские правоохранители отказались привлекать к установленной законом ответственности.Вандализм в отношении памятников советской эпохи является государственной политикой нынешнего руководства Украины. Разрушения и уничтожения памятников осуществляются под предлогом "декоммунизации".

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