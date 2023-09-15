Столичные власти разрушают памятник городу-герою Киеву - 15.09.2023 Украина.ру
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Столичные власти разрушают памятник городу-герою Киеву
Столичные власти разрушают памятник городу-герою Киеву - 15.09.2023 Украина.ру
Столичные власти разрушают памятник городу-герою Киеву
Силы и средства тратятся на государственный вандализм
2023-09-15T17:04
2023-09-15T17:04
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киев
вандализм
декоммунизация
памятник
кгга
площадь
город-герой
великая отечественная война
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В украинской столице завершается демонтаж элементов с установленного в УССР обелиска в честь города-героя Киева на площади Победы. Саму площадь после государственного переворота 2014 года переименовали в Галицкую"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Дальше будет!" - сообщила на своей странице в соцсети зампред КГГА Анна Старостенко.Департамент сообщил о демонтаже звёзд на боковых сторонах обелиска и аннотационной доски на русском языке. Чиновник также изменили надпись с "1941" на "1939".Обелиск "Город-герой Киев" был торжественно открыт 8 мая 1982 года в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны. На стеле из белого мрамора находились бронзовые фигуры Звезды Героя Советского Союза и орден Ленина. Памятник архитектуры находился под охраной государства до государственного переворота 2014 года.Памятник неоднократно подвергался атакам вандалов. В апреле 2022 года памятник был частично разрушен двумя националистами, которых киевские правоохранители отказались привлекать к установленной законом ответственности.Вандализм в отношении памятников советской эпохи является государственной политикой нынешнего руководства Украины. Разрушения и уничтожения памятников осуществляются под предлогом "декоммунизации".
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новости, новости украины, киев, вандализм, декоммунизация, памятник, кгга, площадь, город-герой, великая отечественная война, усср, ссср, бывший ссср, советское время, постсоветское пространство
Новости, Новости Украины, Киев, вандализм, декоммунизация, памятник, КГГА, площадь, город-герой, Великая Отечественная война, УССР, СССР, бывший СССР, советское время, постсоветское пространство

Столичные власти разрушают памятник городу-герою Киеву

17:04 15.09.2023
 
© bzh.life
© bzh.life
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Силы и средства тратятся на государственный вандализм
В украинской столице завершается демонтаж элементов с установленного в УССР обелиска в честь города-героя Киева на площади Победы. Саму площадь после государственного переворота 2014 года переименовали в Галицкую
"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Дальше будет!" - сообщила на своей странице в соцсети зампред КГГА Анна Старостенко.
Департамент сообщил о демонтаже звёзд на боковых сторонах обелиска и аннотационной доски на русском языке. Чиновник также изменили надпись с "1941" на "1939".
Обелиск "Город-герой Киев" был торжественно открыт 8 мая 1982 года в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны. На стеле из белого мрамора находились бронзовые фигуры Звезды Героя Советского Союза и орден Ленина. Памятник архитектуры находился под охраной государства до государственного переворота 2014 года.
Памятник неоднократно подвергался атакам вандалов. В апреле 2022 года памятник был частично разрушен двумя националистами, которых киевские правоохранители отказались привлекать к установленной законом ответственности.
Вандализм в отношении памятников советской эпохи является государственной политикой нынешнего руководства Украины. Разрушения и уничтожения памятников осуществляются под предлогом "декоммунизации".
ИС-2 в Ровно - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
29 августа, 18:33
Государственный вандализм: на Западной Украине ликвидировали памятник Неизвестному солдатуЛучше всего местечковые националисты воюют с женщинами, детьми, немощными стариками и памятниками
 
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