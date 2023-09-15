"Дать второй шанс": интендант Берлинской оперы заступился за Нетребко - 15.09.2023 Украина.ру
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Культура
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"Дать второй шанс": интендант Берлинской оперы заступился за Нетребко
"Дать второй шанс": интендант Берлинской оперы заступился за Нетребко - 15.09.2023 Украина.ру
"Дать второй шанс": интендант Берлинской оперы заступился за Нетребко
Российская оперная певица Анна Нетребко примет участие в опере "Макбет" в Берлине, заявил интендант Берлинский государственной оперы Маттиас Шульц. Об этом сообщили журналисты BerlinerMorgenpost
2023-09-15T16:56
2023-09-15T16:56
новости
германия
берлин
опера
анна нетребко
певица
культура
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Вечером 15 сентября всемирно известная российская оперная певица Анна Нетребко выступит в опере "Макбет" в Берлинской опере.Критика обрушилась на Нетребко в 2022 году после начала спецоперации на Украине.В МИД Украины также выразили недовольство возвращением российской певицы на сцену, а в СМИ сообщили, что ряд активистов призвали отменить концерт, иначе грозятся организовать протесты перед оперой в Берлине.В апреле 2023 гражданка Украины Наталья Гербич, проживающая в Италии, подала заявление в суд на мэра тосканского города Ареццо – Алессандро Гинелли. Поводом к иску послужило "нежелание" итальянского градоначальника отменить концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, прошедший в феврале 2023 года
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новости, германия, берлин, опера, анна нетребко, певица
Новости, Германия, Берлин, опера, Анна Нетребко, певица, Культура

"Дать второй шанс": интендант Берлинской оперы заступился за Нетребко

16:56 15.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер А. Пахмутовой Анна Нетребко
Юбилейный вечер А. Пахмутовой Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Российская оперная певица Анна Нетребко примет участие в опере "Макбет" в Берлине, заявил интендант Берлинский государственной оперы Маттиас Шульц. Об этом сообщили журналисты BerlinerMorgenpost
Вечером 15 сентября всемирно известная российская оперная певица Анна Нетребко выступит в опере "Макбет" в Берлинской опере.
Критика обрушилась на Нетребко в 2022 году после начала спецоперации на Украине.
"Люди не непогрешимы, но могут сделать выбор, поразмыслив над собой и своими действиями. Анна Нетребко это сделала, заняла четкую позицию и дистанцировалась, и ее действия с начала СВО в 2022 году тоже были последовательными – мы это уважаем и поддерживаем. Считаем, что в таких обстоятельствах этому артисту следует дать шанс", – написал Шульц в колонке для Berliner Morgenpost.
В МИД Украины также выразили недовольство возвращением российской певицы на сцену, а в СМИ сообщили, что ряд активистов призвали отменить концерт, иначе грозятся организовать протесты перед оперой в Берлине.
В апреле 2023 гражданка Украины Наталья Гербич, проживающая в Италии, подала заявление в суд на мэра тосканского города Ареццо – Алессандро Гинелли. Поводом к иску послужило "нежелание" итальянского градоначальника отменить концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, прошедший в феврале 2023 года
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КультураНовостиГерманияБерлинопераАнна Нетребкопевица
 
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