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"Дать второй шанс": интендант Берлинской оперы заступился за Нетребко

"Дать второй шанс": интендант Берлинской оперы заступился за Нетребко - 15.09.2023 Украина.ру

"Дать второй шанс": интендант Берлинской оперы заступился за Нетребко

Российская оперная певица Анна Нетребко примет участие в опере "Макбет" в Берлине, заявил интендант Берлинский государственной оперы Маттиас Шульц. Об этом сообщили журналисты BerlinerMorgenpost

2023-09-15T16:56

2023-09-15T16:56

2023-09-15T16:56

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анна нетребко

певица

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Вечером 15 сентября всемирно известная российская оперная певица Анна Нетребко выступит в опере "Макбет" в Берлинской опере.Критика обрушилась на Нетребко в 2022 году после начала спецоперации на Украине.В МИД Украины также выразили недовольство возвращением российской певицы на сцену, а в СМИ сообщили, что ряд активистов призвали отменить концерт, иначе грозятся организовать протесты перед оперой в Берлине.В апреле 2023 гражданка Украины Наталья Гербич, проживающая в Италии, подала заявление в суд на мэра тосканского города Ареццо – Алессандро Гинелли. Поводом к иску послужило "нежелание" итальянского градоначальника отменить концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, прошедший в феврале 2023 года

https://ukraina.ru/20230226/1043823835.html

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новости, германия, берлин, опера, анна нетребко, певица