"Обрезали список по Зеленского": украинского президента выкинули из топа самых влиятельных евреев мира - 15.09.2023 Украина.ру
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"Обрезали список по Зеленского": украинского президента выкинули из топа самых влиятельных евреев мира
"Обрезали список по Зеленского": украинского президента выкинули из топа самых влиятельных евреев мира - 15.09.2023 Украина.ру
"Обрезали список по Зеленского": украинского президента выкинули из топа самых влиятельных евреев мира
Газета The Jerusalem Post не включила в ежегодный список самых влиятельных евреев Владимира Зеленского, хотя в прошлом году он занял в этом рейтинге второе место, уступив лишь Яиру Лапиду, на тот момент премьеру Израиля
2023-09-15T16:48
2023-09-15T16:48
новости
топ
список
владимир зеленский
израиль
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"Зеленский - бандеровец и враг еврейскому народу!", "Он уже не еврей, а фашист", "Это позор еврейского народа", "Из брезгливости, видимо", "Гитлер уничтожал евреев, теперь они ему поклоняются. Стокгольмский синдром?", "Зеленский теперь в другом списке. Попрошаек", "Обрезали список по Зеленского", - отреагировали пользователи сети.Возглавляет этот список в 2023 году Сэм Олтмен, главный исполнительный директор OpenAI, которая разработала нейросеть ChatGPT. На втором месте - премьер Израиля Нетаньяху, на третьем - госсекретарь США Энтони Блинкен.Интересно, что в списке есть российский олигарх Роман Абрамович и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Последний, правда, не попал в топ-50, а находится в графе "постскриптум" на 52-м месте.На 48-м месте рейтинга - репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, который 30 марта текущего года был задержан в Екатеринбурге ФСБ РФ по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.
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новости, топ, список, владимир зеленский, израиль
Новости, топ, список, Владимир Зеленский, Израиль

"Обрезали список по Зеленского": украинского президента выкинули из топа самых влиятельных евреев мира

16:48 15.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Газета The Jerusalem Post не включила в ежегодный список самых влиятельных евреев Владимира Зеленского, хотя в прошлом году он занял в этом рейтинге второе место, уступив лишь Яиру Лапиду, на тот момент премьеру Израиля
"Зеленский - бандеровец и враг еврейскому народу!", "Он уже не еврей, а фашист", "Это позор еврейского народа", "Из брезгливости, видимо", "Гитлер уничтожал евреев, теперь они ему поклоняются. Стокгольмский синдром?", "Зеленский теперь в другом списке. Попрошаек", "Обрезали список по Зеленского", - отреагировали пользователи сети.
Возглавляет этот список в 2023 году Сэм Олтмен, главный исполнительный директор OpenAI, которая разработала нейросеть ChatGPT. На втором месте - премьер Израиля Нетаньяху, на третьем - госсекретарь США Энтони Блинкен.
Интересно, что в списке есть российский олигарх Роман Абрамович и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Последний, правда, не попал в топ-50, а находится в графе "постскриптум" на 52-м месте.
На 48-м месте рейтинга - репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, который 30 марта текущего года был задержан в Екатеринбурге ФСБ РФ по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.
По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Заседание суда по делу журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Конгресс США призывает освободить ГершковичаПроект резолюции с призывом к правительству РФ освободить арестованного журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича внесли в палату представителей конгресса США, следует из текста опубликованного документа 10 мая
 
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