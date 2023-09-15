https://ukraina.ru/20230915/1049445948.html
"Обрезали список по Зеленского": украинского президента выкинули из топа самых влиятельных евреев мира
"Обрезали список по Зеленского": украинского президента выкинули из топа самых влиятельных евреев мира - 15.09.2023 Украина.ру
"Обрезали список по Зеленского": украинского президента выкинули из топа самых влиятельных евреев мира
Газета The Jerusalem Post не включила в ежегодный список самых влиятельных евреев Владимира Зеленского, хотя в прошлом году он занял в этом рейтинге второе место, уступив лишь Яиру Лапиду, на тот момент премьеру Израиля
2023-09-15T16:48
2023-09-15T16:48
2023-09-15T16:48
новости
топ
список
владимир зеленский
израиль
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"Зеленский - бандеровец и враг еврейскому народу!", "Он уже не еврей, а фашист", "Это позор еврейского народа", "Из брезгливости, видимо", "Гитлер уничтожал евреев, теперь они ему поклоняются. Стокгольмский синдром?", "Зеленский теперь в другом списке. Попрошаек", "Обрезали список по Зеленского", - отреагировали пользователи сети.Возглавляет этот список в 2023 году Сэм Олтмен, главный исполнительный директор OpenAI, которая разработала нейросеть ChatGPT. На втором месте - премьер Израиля Нетаньяху, на третьем - госсекретарь США Энтони Блинкен.Интересно, что в списке есть российский олигарх Роман Абрамович и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Последний, правда, не попал в топ-50, а находится в графе "постскриптум" на 52-м месте.На 48-м месте рейтинга - репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, который 30 марта текущего года был задержан в Екатеринбурге ФСБ РФ по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.
https://ukraina.ru/20230510/1046103566.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, топ, список, владимир зеленский, израиль
"Обрезали список по Зеленского": украинского президента выкинули из топа самых влиятельных евреев мира
Газета The Jerusalem Post не включила в ежегодный список самых влиятельных евреев Владимира Зеленского, хотя в прошлом году он занял в этом рейтинге второе место, уступив лишь Яиру Лапиду, на тот момент премьеру Израиля
"Зеленский - бандеровец и враг еврейскому народу!", "Он уже не еврей, а фашист", "Это позор еврейского народа", "Из брезгливости, видимо", "Гитлер уничтожал евреев, теперь они ему поклоняются. Стокгольмский синдром?", "Зеленский теперь в другом списке. Попрошаек", "Обрезали список по Зеленского", - отреагировали пользователи сети.
Возглавляет этот список в 2023 году Сэм Олтмен, главный исполнительный директор OpenAI, которая разработала нейросеть ChatGPT. На втором месте - премьер Израиля Нетаньяху, на третьем - госсекретарь США Энтони Блинкен.
Интересно, что в списке есть российский олигарх Роман Абрамович и основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Последний, правда, не попал в топ-50, а находится в графе "постскриптум" на 52-м месте.
На 48-м месте рейтинга - репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, который 30 марта текущего года был задержан в Екатеринбурге ФСБ РФ по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.
По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.