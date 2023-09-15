Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам - 15.09.2023 Украина.ру
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Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам
Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам - 15.09.2023 Украина.ру
Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам
Под "подозрения" украинских силовиков попали 12 граждан Украины, исполнявших должностные обязанности по охране правопорядка и административной деятельности в освобождённом армией России населённом пункте Новая Каховка (Херсонская область). Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины
2023-09-15T17:13
2023-09-15T17:13
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Согласно официальному сообщению украинской полиции, подозреваемым вменяется "внедрение политики "русского мира" и похищение проукраинских граждан" . Среди подозреваемых четверо занимали должности главы гражданско-военной администрации, заместителя главы ГВА, начальницы центра гуманитарной помощи и главы комитета спасения за мир и порядок.Ещё восемь человек составили после присяги приступили к обязанностям полицейских. Среди них участковые и начальник изолятора временного содержания.Украинское издание "СтранаUA" выяснило, что один из подозреваемых - замглавы новокаховской администрации Кирилл Стремоусов, погибший в ДТП 9 ноября 2022 года. Подозрение ему источник издания в Нацполиции аргументировал тем, что на Украине смерть Стремоусова "не подтверждена"."14 сентября по результатам собранных доказательств о подозрении сообщено 12 лицам в зависимости от участия в уголовной деятельности. Им может грозить до 15-ти лет лишения свободы", - сказано в сообщении украинской полиции.Подозреваемые названы "кремлёвскими марионетками", которые якобы "запугиванием заставляли местных людей использовать символику и переходить на деньги страны-агрессора".
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новости, новости украины, нацполиция, репрессии, хроника репрессий, новые регионы рф, новая каховка, полиция, администрация, пропаганда, информационная война
Новости, Новости Украины, Нацполиция, репрессии, Хроника репрессий, Новые регионы РФ, Новая Каховка, полиция, администрация, пропаганда, информационная война

Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам

17:13 15.09.2023
 
© Кирилл Стремоусов / TelegramКирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© Кирилл Стремоусов / Telegram
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Под "подозрения" украинских силовиков попали 12 граждан Украины, исполнявших должностные обязанности по охране правопорядка и административной деятельности в освобождённом армией России населённом пункте Новая Каховка (Херсонская область). Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины
Согласно официальному сообщению украинской полиции, подозреваемым вменяется "внедрение политики "русского мира" и похищение проукраинских граждан" . Среди подозреваемых четверо занимали должности главы гражданско-военной администрации, заместителя главы ГВА, начальницы центра гуманитарной помощи и главы комитета спасения за мир и порядок.
Ещё восемь человек составили после присяги приступили к обязанностям полицейских. Среди них участковые и начальник изолятора временного содержания.
Украинское издание "СтранаUA" выяснило, что один из подозреваемых - замглавы новокаховской администрации Кирилл Стремоусов, погибший в ДТП 9 ноября 2022 года. Подозрение ему источник издания в Нацполиции аргументировал тем, что на Украине смерть Стремоусова "не подтверждена".
"14 сентября по результатам собранных доказательств о подозрении сообщено 12 лицам в зависимости от участия в уголовной деятельности. Им может грозить до 15-ти лет лишения свободы", - сказано в сообщении украинской полиции.
Подозреваемые названы "кремлёвскими марионетками", которые якобы "запугиванием заставляли местных людей использовать символику и переходить на деньги страны-агрессора".
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