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Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам

Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам - 15.09.2023 Украина.ру

Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникам

Под "подозрения" украинских силовиков попали 12 граждан Украины, исполнявших должностные обязанности по охране правопорядка и административной деятельности в освобождённом армией России населённом пункте Новая Каховка (Херсонская область). Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины

2023-09-15T17:13

2023-09-15T17:13

2023-09-15T17:13

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Согласно официальному сообщению украинской полиции, подозреваемым вменяется "внедрение политики "русского мира" и похищение проукраинских граждан" . Среди подозреваемых четверо занимали должности главы гражданско-военной администрации, заместителя главы ГВА, начальницы центра гуманитарной помощи и главы комитета спасения за мир и порядок.Ещё восемь человек составили после присяги приступили к обязанностям полицейских. Среди них участковые и начальник изолятора временного содержания.Украинское издание "СтранаUA" выяснило, что один из подозреваемых - замглавы новокаховской администрации Кирилл Стремоусов, погибший в ДТП 9 ноября 2022 года. Подозрение ему источник издания в Нацполиции аргументировал тем, что на Украине смерть Стремоусова "не подтверждена"."14 сентября по результатам собранных доказательств о подозрении сообщено 12 лицам в зависимости от участия в уголовной деятельности. Им может грозить до 15-ти лет лишения свободы", - сказано в сообщении украинской полиции.Подозреваемые названы "кремлёвскими марионетками", которые якобы "запугиванием заставляли местных людей использовать символику и переходить на деньги страны-агрессора".

https://ukraina.ru/20221004/1039355595.html

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новости, новости украины, нацполиция, репрессии, хроника репрессий, новые регионы рф, новая каховка, полиция, администрация, пропаганда, информационная война