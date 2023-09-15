https://ukraina.ru/20230915/1049440995.html

Ксавье Моро: Распутица и холода откроют для "Ланцетов" сезон охоты на артиллерию ВСУ

Ксавье Моро: Распутица и холода откроют для "Ланцетов" сезон охоты на артиллерию ВСУ - 15.09.2023 Украина.ру

Ксавье Моро: Распутица и холода откроют для "Ланцетов" сезон охоты на артиллерию ВСУ

Отправка войск НАТО на Украину ничего не изменит, так как европейцы не готовы умирать на этой войне, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-09-15T15:22

2023-09-15T15:22

2023-09-15T15:22

интервью

ксавье моро

всу

армия

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артиллерия

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холод

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сау

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Офицер Главного управления ракетных войск и полевой артиллерии Украины рассказал Defense One, что российские "Ланцеты" сводят на нет преимущество западной артиллерии в маневренности и "вынуждают Украину скрывать свое оружие от российских дронов, патрулирующих небо".- Ксавье, достаточно ли барражирующих беспилотников для контрбатарейной борьбы?- Нет, не достаточно, хотя "Ланцет" - очень неприятный сюрприз для Украины. Но сейчас России не хватает систем, похожих на Caesar. Это современные артиллерийские системы с большой пушкой 52 калибра (15 850 мм), она может стрелять до 40 километров. У Киева есть такие орудия, хотя и немного, потому что и у Запада мало таких пушек. Российским ответом должна стать САУ "Коалиция". Официально начато серийное производство, но на земле этого пока не видно…Россия также решила создать дополнительные артиллерийские бригады с САУ "Малка" 203-мм и самоходным минометом "Тюльпан" 240-мм. Они тоже могут стрелять далеко, но их темп стрельбы невысокий. Caesar может выпускать шесть снарядов в минуту. Когда у российской армии появится "Коалиция", она сможет так отвечать. Даже если у России есть преимущество по объему боеприпасов, но пушки в 48 калибров (6000 мм) не хватает для борьбы против Caesar, PzH 2000.Но с "Ланцетом" бороться, конечно, сложно. Если взять колесные системы артиллерии, то пока не началась распутица, они могут быстро передвигаться и скрываться. Но когда она начинается, нужно использовать дороги, и станет очень опасно. И когда уйдет зелень с деревьев, у России будет преимущество, и она будет уничтожать все, что хочет. Поэтому у Украины есть повод для беспокойства.- Кстати, говорят о том, что Северная Корея может снабдить российскую армию дальнобойными РСЗО и САУ. Нуждается ли Россия в артиллерии из КНДР?- У России тоже есть дальнобойные РСЗО, которые могут стрелять на 150 км. Северокорейские РСЗО могут стрелять еще дальше, поэтому их можно использовать. У России достаточно боеприпасов, но с другой стороны, снарядов никогда не бывает слишком много. Поэтому пусть КНДР дает, но это мало на что повлияет. России нужны современные артиллерийские системы, как "Коалиция".- Очевидно, что британские и французские офицеры наблюдают за артиллерийской борьбой в зоне спецоперации и делают выводы. Как могут измениться европейские армии под влиянием опыта СВО?- Проблема не в том, чтобы просто изменить армии, а изменить сам военно-промышленный комплекс. В конце холодной войны был сделан выбор в пользу производства дорогого оружия, продажа которого принесет прибыль. И к массовому производству для войны НАТО против России, которую наблюдают на Украине, ни одни ВПК, даже американский не готов.И если мы хоти воевать как российская армия, или даже как украинская армия, нам нужно вернуться к "гражданской" армии, а не к полностью профессиональной, как у нас сейчас, потому что у нас не хватает солдат.Даже если бы кто-то отправил наши войска на Украину, это ничего не изменило бы: их слишком мало. Плюс мир изменился. Мы не находимся в 19 веке, когда гражданин был готов умирать на войне, которая нас не касается. Например, как во время Крымской войны 1853-56 годов. Сейчас ни один западный народ не будет воевать против России. Из-за страха, или благодаря ему.- Потери Франции в Первую мировую войну составили 1 млн 600 тысяч человек. Сейчас французы не готовы к таким жертвам?- Француз был бы готов умирать за Францию, если бы кто-то угрожал нашим территориям. Но представить, что мы сделали бы против России то, что было в 1853 году, где у Франции не было никакого интереса, нельзя. Ситуации достаточно похожи. У Франции не было своих интересов ни в Черном море, но мы воевали за Великобританию, потому что Наполеон III считал, что это хороший союзник. Но тогда еще считалось возможным потерять 85 тысяч солдат.Но сейчас 85 тысяч – это почти все наши сухопутные силы. Их жены и матери хотят знать, почему они должны умирать где-то далеко. Ни одно западное общество к этому не готово, кроме, возможно, Польши, хотя я сомневаюсь.- Появилось видео, найденное в телефоне одного из украинских военных, на котором украинцы посылают пленных российских военнослужащих разминировать собой минные поля. Как Россия может и должна ответить на это?- Конечно, это военное преступление. Я брал интервью у двух бывших российских военнопленных. В украинском плену пытки становятся системой, поэтому я не удивлен.Носители бандеровской идеологии не считают русских людьми. Это ужасная идеология. Это очередное доказательство того, что идет война цивилизаций. Христианская русская цивилизация против одной из идеологий, появившихся после Французской революции, которая считает, что враг – это недочеловек, и даже гражданские подлежат уничтожению. России нужно выиграть войну и судить виновных, как в Нюрнберге.Конечно, украинский офицер в курсе того, что происходит с пленными на видео. Но закрывает глаза или даже отдаёт приказ, поэтому нужно судить вплоть до генерального штаба, потому что это их ответственность. Если виновных в военном преступлении не накажут, то это значит, что украинское командование – соратники. Но первый шаг к суду над ними – это выиграть войну.

https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html

https://ukraina.ru/20230914/1049395716.html

https://ukraina.ru/20230810/1048595559.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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