https://ukraina.ru/20230915/1049440530.html

Донецкие артисты показали таганрогскому "Знаку почета" свои "Наливные яблоки"

Донецкие артисты показали таганрогскому "Знаку почета" свои "Наливные яблоки" - 15.09.2023 Украина.ру

Донецкие артисты показали таганрогскому "Знаку почета" свои "Наливные яблоки"

Коллектив Донецкого музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна выступил на сцене Таганрогского ордена "Знак почета" театра имени Антона Чехова

2023-09-15T15:14

2023-09-15T15:14

2023-09-15T15:14

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В рамках Международного театрального фестиваля "На родине А. П. Чехова 2023" дончане показали спектакль "Наливные яблоки" по пьесе Александра Островского, сообщили изданию Украина.ру в пресс-служба театра."Наливные яблоки" - это рассказ о людях, которые вдохновляют всех вокруг на веру в свои силы и стремление к лучшему, даже в самые трудные времена. Этот спектакль, говорят зрители, погружает в размышления о том, что же такое простое человеческое счастье, и как обрести его в совершенно неподходящей для этого ситуации."Спектакль "Наливные яблоки" - одна из постановок замечательного режиссёра Сергея Бобровского в репертуаре нашего театра. Мы благодарны организаторам фестиваля за приглашение и такой теплый, дружеский прием. Мы очень рады, что именно здесь мы начали новый гастрольный год нашего театра. В свою очередь, хотим поздравить всех жителей Таганрога с юбилеем – 325-летием города и пожелать бесконечного процветания, благополучия, сохранения уникальных культурных и исторических традиций", – сказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова."Нам так приятно здесь быть! Вы - замечательные зрители, и нам вас очень не хватает. Спасибо за тепло ваших сердец!" - добавил исполнитель роли Амоса Панфилыча Барабошева Владимир Швец.А принимали донецких артистов в Таганроге действительно тепло: гостей угощали чаем и пирогами, и атмосфера на сцене оказалась по настоящему дружеской. Зрители зарядили актеров из Донецка, которые сейчас так необходимы всем, кто живет и работает в Донбассе."Спасибо, что приехали к нам. Вы уже не в первый раз выступаете на нашей сцене – многолетняя дружба между нашими театрами началась еще с 80-х годов. Я искренне надеюсь, что и этот раз – не последний, и впереди будет еще много встреч", - сказал художественный руководитель Таганрогского ордена "Знак почета" театра имени А.П. Чехова Сергей Герд и вручил артистам Донецкой муздрамы памятный знак и диплом фестиваля.Свои "Наливные яблоки" артисты донецкой музыкальной драмы покажут и в других городах России: 24 сентября спектакль увидят зрители Рыбинского драматического театра, а 26 сентября постановку покажут на сцене Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле.

https://ukraina.ru/20220928/1039139804.html

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новости, донецк, артисты, таганрог, культура