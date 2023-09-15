https://ukraina.ru/20230915/1049436989.html

Нестор Шуфрич – всеобщий друг, оказавшийся не к месту для Зеленского и Арестовича

Нестор Шуфрич – всеобщий друг, оказавшийся не к месту для Зеленского и Арестовича - 15.09.2023 Украина.ру

Нестор Шуфрич – всеобщий друг, оказавшийся не к месту для Зеленского и Арестовича

СБУ 15 сентября проводит обыск в доме народного депутата Нестора Шуфрича. Ему инкриминируют госизмену. По данным следствия, нардеп выступал на украинских и российских телеканалах по заданию пророссийского политика Сивковича с целью распространить российскую пропаганду и продвинуть антиукраинскую политику.

2023-09-15T14:07

2023-09-15T14:07

2023-09-15T14:07

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нестор шуфрич

опзж

сбу

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То есть обыск у Шуфрича производится в поисках телевизионного эфира, надо полагать.Нестор Иванович Шуфрич родился в декабре 1966 года в Ужгороде, в русинской семье. Его отец Иштван Шуфрич был председателем областного общества "Динамо" и почётным консулом в Словакии. Семья тесто связана в Венгрией и Словакией, в детстве и юности Шуфрич много жил за границей, свободно говорит на нескольких языках и даже работал переводчиком.В 1992 году закончил исторический факультет Ужгородского университета. Учился заочно, поскольку с конца 1980-х занимался преимущественно бизнесом. Данные о его работе в 1980-90-х годах крайне запутанные, судя по его собственным рассказам занимался он буквально всем – от перегонки автомобилей через границу до оптовой торговли зерном и нефтепродуктами. До 2017 года он был совладельцем "Нефтегаздобычи" – крупнейшего частного производителя нефти и газа в стране. По меньшей мере с 2012 года он регулярно входит в число 100 богатейших украинцев (состояние в разные периоды по разным методикам оценивается в $ 100-250 млн).Во второй половине 1990-х Закарпатье становится вотчиной СДПУ(о). Близость к структурам спортивного клуба "Динамо", вокруг которой сформировалась группа будущих руководителей партии, предопределила направление политической деятельности Шуфрича. В партию он вступил в 1996 или 97 году.На протяжении своей политической биографии Шуфрич неизменно находился в руководстве СДПУ(о) занимая посты вплоть до первого заместителя председателя включительно. При этом он всегда был одним из наиболее открытых и публичных представителей руководства партии.В марте 1998 года стал народным депутатом и продолжает им оставаться по сей день (т.е., относится к тому же политическому поколению, что Порошенко, Тимошенко, Янукович и другие деятели, ставшие политиками в 1997-98 годах). Он не был депутатом только в Раде V созыва в 2006-07 годах (Оппозиционный блок "Не так!", в который тогда входила СДПУ(о), не преодолел проходной барьер). Зато он стал министром по вопросам чрезвычайных ситуаций во втором правительстве Януковича.В декабре 2007 года, после отставки правительства, Шуфрич перешёл в Партию регионов, не теряя близких отношений с руководством СДПУ(о) и блока Юлии Тимошенко (с самой Тимошенко его связывали более чем дружеские отношения, которые были в политической тусовке хорошо известны, но которые сам Шуфрич, естественно, отрицает). Он был, в частности, одним из основных игроков во время попыток создания "широкой коалиции" БЮТ-ПР в 2009 году.В правительстве Николая Азарова Шуфрич занял пост главы МЧС, но оставался на том посту лишь несколько месяцев в силу конфликта с главой АП Сергеем Лёвочкиным (последний ещё со времени своей работы первым помощником Леонида Кучмы воспринимал эсдеков как конкурентов, но Шуфрич до 2010 года был слишком весомой фигурой, чтобы его можно было "подвинуть").В 2014 году он покинул Партию регионов и был избран в Раду по списку "Оппозиционного блока". Участвовал в переговорном процессе, выступая соорганизатором ряда встреч и работы по обмену пленными. В 2017 году перешёл в партию "За жизнь" Вадима Рабиновича, а в 2019 году был избран по списку ОПЗЖ. Его маневры в этот период привели к разрушению отношений с бывшими руководителями СДПУ(о). Шуфрич оставался влиятельным политиком, но к внутренней кухне, судя по всему, допущен не был. Потому в 2022 году никаких особых претензий к нему не возникло – задержание в центре Киева теробороной было обычным для того времени недоразумением.В целом Нестор Иванович фигура весьма характерная для закарпатского менталитета – люди, находящиеся на линии разделения между несколькими государствами, приучились действовать в соответствии с народной формулой "ласковое теля двух маток сосёт". Шуфрич постоянно играл роль передаточного звена между различными политическими силами, зачастую – противоположными по своей политической ориентации. При этом свою политическую ориентацию он не менял, оставаясь представителем условно "пророссийского" фланга украинской политики, причём настолько ярким представителем, что это в принципе исключает смену лагеря.Внезапно возникшие к Шуфричу претензии, разумеется, с юридической точки зрения совершенно пустые – мало ли кто до 24 февраля выступал за дружбу с Россией и выполнение Минских соглашений? Эдак можно и до самого Зеленского дойти, не говоря о фигурах помельче, вроде Арестовича.Возможно, кстати, дело именно в Арестовиче – если он сейчас движется в сторону создания политической партии, претендующей на голоса русскоязычных избирателей юго-востока, то конкуренция в виде политического тяжеловеса Шуфрича ему совершенно не нужна.Если к проекту Арестовича причастен Лёвочкин (и даже если он непричастен, а действует в своих собственных интересах), то добавляется соперничество в прошлой жизни. Кстати, ОПЗЖ, в которую входил Шуфрич, жёстко противостояла Оппозиционному блоку, созданному с участием Лёвочкина.Участие в политической борьбе СБУ легко объясняется связями с США Лёвочкина и, вероятно, Арестовича.Ссвой интерес тут есть и у Офиса президента – представители "Слуги народа" и даже лично Зеленский по-прежнему нервно относятся к политическим фигурам, имеющим больший чем у них опыт. Шуфрич, повторимся, даже по сравнению с Зеленским – "зубр" с четвертьвековым опытом пребывания в украинской политике. Ну а если Запад вынудит Зеленского пойти на переговоры с Россией, то таланты и связи Шуфрича наверняка будут востребованы, что, понятно, Банковую ни в коем случае не устраивает.Ну и, в конце концов, Шуфрич пусть не самый крупный, но всё же олигарх. Расправу над ним (если до этого дойдёт, конечно) вполне можно будет засчитать в работу по деолигархизации. Правда, дело чисто политическое, что и не скрывается… Но кого это интересует? Правовое государство – оно для кого надо правовое.

https://ukraina.ru/20141003/1010680901.html

https://ukraina.ru/20171116/1019526604.html

https://ukraina.ru/20211011/1032429427.html

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