https://ukraina.ru/20230915/1049436846.html
Путин и Лукашенко обсудили слухи о добровольцах из КНДР в СВО
Путин и Лукашенко обсудили слухи о добровольцах из КНДР в СВО - 15.09.2023 Украина.ру
Путин и Лукашенко обсудили слухи о добровольцах из КНДР в СВО
Президент РФ Владимир Путин опроверг распространяемые на Западе слухи о направлении корейских добровольцев в зону СВО. Об этом он заявил 15 сентября, принимая с визитом Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
2023-09-15T14:33
2023-09-15T14:33
2023-09-15T14:33
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Как отметил Лукашенко, на Западе могли бы сначала уделить внимание тому, сколько они уже направили своих наёмников для участия в украинском конфликте, сообщает президентская пресс-служба. И только после этого, уверен Лукашенко, возможны попытки в чём-то упрекать Россию."Наверное, им надо это сделать. А, во-вторых, это опасное заявление с их (Запада - ред.) стороны. Потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части. В Польше уже сформированы у границы, вы об этом тоже говорили, воинские части, готовые зайти в Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других", - сказал Лукашенко.Президент России согласился с такой оценкой, сказав: "Абсолютно согласен. Полностью. Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера или позавчера кого-то в плен взяли в очередной раз. У нас нет такой необходимости - приглашать для боевых действий людей со стороны".Накануне посол Кубы в России прокомментировал скандал вокруг рекрутинга добровольцев в зону СВО. По словам дипломата, правоохранители его страны желают законного оформления таких намерений, не возражая против отправки добровольцев в помощь российской армии.
https://ukraina.ru/20230912/1049368591.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, союзное государство, союзники, кндр, ким чен ын, лукашенко, владимир путин, президент, внешняя политика, наёмники, добровольцы, северная корея, белоруссия, многовекторность, украина
Новости, СВО, Союзное государство, союзники, КНДР, Ким Чен Ын, Лукашенко, Владимир Путин, президент, внешняя политика, наёмники, добровольцы, Северная Корея, Белоруссия, многовекторность, Украина
Путин и Лукашенко обсудили слухи о добровольцах из КНДР в СВО
Президент РФ Владимир Путин опроверг распространяемые на Западе слухи о направлении корейских добровольцев в зону СВО. Об этом он заявил 15 сентября, принимая с визитом Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Как отметил Лукашенко, на Западе могли бы сначала уделить внимание тому, сколько они уже направили своих наёмников для участия в украинском конфликте, сообщает президентская пресс-служба. И только после этого, уверен Лукашенко, возможны попытки в чём-то упрекать Россию.
"Наверное, им надо это сделать. А, во-вторых, это опасное заявление с их (Запада - ред.) стороны. Потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части. В Польше уже сформированы у границы, вы об этом тоже говорили, воинские части, готовые зайти в Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других", - сказал Лукашенко.
Президент России согласился с такой оценкой, сказав:
"Абсолютно согласен. Полностью. Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера или позавчера кого-то в плен взяли в очередной раз. У нас нет такой необходимости - приглашать для боевых действий людей со стороны".
Накануне посол Кубы в России прокомментировал скандал вокруг рекрутинга добровольцев в зону СВО. По словам дипломата, правоохранители его страны желают законного оформления таких намерений, не возражая против отправки добровольцев в помощь российской армии.