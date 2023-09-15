https://ukraina.ru/20230915/1049436846.html

Путин и Лукашенко обсудили слухи о добровольцах из КНДР в СВО

Путин и Лукашенко обсудили слухи о добровольцах из КНДР в СВО - 15.09.2023 Украина.ру

Путин и Лукашенко обсудили слухи о добровольцах из КНДР в СВО

Президент РФ Владимир Путин опроверг распространяемые на Западе слухи о направлении корейских добровольцев в зону СВО. Об этом он заявил 15 сентября, принимая с визитом Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

2023-09-15T14:33

2023-09-15T14:33

2023-09-15T14:33

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Как отметил Лукашенко, на Западе могли бы сначала уделить внимание тому, сколько они уже направили своих наёмников для участия в украинском конфликте, сообщает президентская пресс-служба. И только после этого, уверен Лукашенко, возможны попытки в чём-то упрекать Россию."Наверное, им надо это сделать. А, во-вторых, это опасное заявление с их (Запада - ред.) стороны. Потому что они спят и видят там свои регулярные воинские части. В Польше уже сформированы у границы, вы об этом тоже говорили, воинские части, готовые зайти в Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других", - сказал Лукашенко.Президент России согласился с такой оценкой, сказав: "Абсолютно согласен. Полностью. Кстати говоря, мы фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов. По-моему, вчера или позавчера кого-то в плен взяли в очередной раз. У нас нет такой необходимости - приглашать для боевых действий людей со стороны".Накануне посол Кубы в России прокомментировал скандал вокруг рекрутинга добровольцев в зону СВО. По словам дипломата, правоохранители его страны желают законного оформления таких намерений, не возражая против отправки добровольцев в помощь российской армии.

https://ukraina.ru/20230912/1049368591.html

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новости, сво, союзное государство, союзники, кндр, ким чен ын, лукашенко, владимир путин, президент, внешняя политика, наёмники, добровольцы, северная корея, белоруссия, многовекторность, украина