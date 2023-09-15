https://ukraina.ru/20230915/1049434247.html

Массовые гуляния и угроза военной провокации. В Умани встречают иудейский Новый год

Массовые гуляния и угроза военной провокации. В Умани встречают иудейский Новый год - 15.09.2023 Украина.ру

Массовые гуляния и угроза военной провокации. В Умани встречают иудейский Новый год

В городе Умань, что в Черкасской области, 15 сентября начались массовые празднования Нового года по иудейскому календарю (Рош га Шана). В город приехали около 33 тысяч паломников-хасидов из Израиля, США и ЕС

2023-09-15T13:23

2023-09-15T13:23

2023-09-15T14:01

эксклюзив

умань

украина

черкасская область

иудаизм

евреи

новый год

рош ха-шана

рош-а-шана

угроза

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Прибыли также несколько десятков израильских полицейских и медиков, чтобы следить за поведением и состоянием соотечественников. Из-за наплыва паломников, число которых превысило число постоянных жителей города, в Умани обвалилась мобильная связь и возникли проблемы с электричеством, так как старые сети не выдерживают двойной нагрузки.Хасиды едут, чтобы отметить Новый год в сакральном для них месте, возле могилы цадика Нахмана, основателя хасидизма, завещавшего похоронить его на месте массового уничтожения уманьских евреев во время украинской Колиивщины (антипольского и антиеврейского восстания в XVIII веке). В завещании Нахмана от 1810 года говорится, что он обещает молиться у престола Всевышнего за всех, кто приедет к нему на могилу праздновать Новый год.Поезда и автобусы и сейчас продолжают прибывать из Польши, Молдавии и Румынии. Прибывающие паломники сразу же вливаются в толпу празднующих с песнями и танцами, отмечая наступление 5784 года от сотворения мира по иудейскому календарю. Грустить и печалиться в этот день считается грехом. Празднования продлятся до 17 сентября.Бородатые хасиды в черных сюртуках и шляпах кружат в зажигательных танцах по лужам уманьских улиц после ночной грозы. Женщины скупают в лавочках продукты для праздничной трапезы, на которой обязательно должны быть фаршированная рыба, финики, круглые лепешки и гранат. Считается, что бог в эти дни определяет судьбу иудея на весь следующий год, а соблюдение ритуалов должно положительно повлиять на его решение.В 12:00 у могилы Нахмана началась общая молитва паломников-хасидов. Украинские журналисты попытались пройти к священному месту в сопровождении полицейских, но хасиды весьма нервно реагируют на присутствие посторонних во время молитвы.В этом году украинские власти настоятельно рекомендовали паломникам воздержаться от поездок в Умань, ссылаясь на «российскую агрессию» и невозможность обеспечить их безопасность. Под этим соусом Зеленский пытался шантажировать правительство Израиля, требуя от него системы ПВО. После отказа украинские власти даже грозили отменой безвиза с Израилем. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук недавно шантажировал власти Израиля вероятностью российского ракетного удара по паломникам. «Я не исключаю ситуацию, в которой россияне могут запустить несколько ракет по скоплению людей, а потом сказать, что это сделали украинцы. Нам не хватает ПВО», — говорит Корнийчук. По его словам, украинское посольство уже озвучило свою позицию: если Израиль отказывает в ПВО, то, возможно, он захочет защитить своих паломников.В пятницу 15 сентября Зеленский потребовал у Израиля его систему ПВО «Железный купол», якобы чтобы защитить паломников-хасидов. «Если Израиль передаст Украине "Железный купол", это поможет защитить всех израильских граждан», — заявил Зеленский, возложив ответственность за жизнь паломников на Израиль, который не дает ПВО.И в этой ситуации украинские националисты вполне могут решиться на провокацию — слишком уж удобный повод устроить теракт и обвинить в нем РФ и Израиль. Украинские СМИ с 13 сентября пишут, что российские предупреждения о возможном теракте являются якобы попыткой "создать себе алиби" в случае теракта в Умани. Как минимум следует ожидать, что в момент празднования украинские власти будут включать в Умани сигналы воздушной тревоги, чтобы попугать хасидов.«Для украинских националистов Умань как красная тряпка для быка: в городе находятся еврейские святыни, почитаемые всей диаспорой на Украине, что вызывает откровенную ярость у местных радикалов. Недавно они предложили взорвать еврейские святыни, а также убить главу диаспоры Эдуарда Долинского», — предупреждает Telegram-канал «Укропский фрэш», советуя всем, кто сейчас находится в Умани, быть предельно аккуратными и не поддаваться на провокации.Однако паломники, которых предупреждают об опасностях поездок на Украину, утверждают, что в Израиле они привыкли жить в состоянии перманентной войны, а вероятность гибели в сакральном месте их отнюдь не пугает. В эти дни в аэропортах Израиля и европейских стран десятки хасидов из бедных семей, у которых нет денег на билет, даже побираются с просьбой помочь доехать до Умани.В этом году на Украину не впустили одного из духовных лидеров хасидов, раввина Элиэзера Берланда, сообщают израильские СМИ. 85-летний раввин Берланд достаточно скандальная личность в Израиле. В течение недели он ждал в Румынии возможность пересечь границу и направиться в Умань. Израильский журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям, сообщал, что украинские власти объяснили Берланду причину отказа тем, что якобы на одном из своих уроков он призывал убить президента Украины Владимира Зеленского и проклял Украину.Из года в год в Умани также возникает проблема с уборкой мусора после массовых гуляний. Украинцев сильно возмущают груды мусора на улицах возле мест паломничества и в транспорте. Хасиды объясняют это тем, что им нельзя в эти дни совершать какую-либо работу, включая уборку мусора за собой. Для этой цели фонды хасидов платят местным властям, чтобы те нанимали уборщиков из числа местного населения, но украинские власти просто кладут эти деньги в карман. Если хасиды пытаются самостоятельно нанять уборщиков, то сталкиваются с невозможностью получить разрешение или лицензию для этих людей. И эту проблему, как оказывается, невозможно решить уже десятки лет.Украинских националистов традиционно раздражает массовое паломничество хасидов, когда Умань несколько дней напоминает еврейское местечко, каковой и была до середины XX века. Особенно неуместным праздники и гуляния кажутся украинцам, чьи родственники погибли или получили тяжелые ранения. Во избежание провокаций с их стороны в городе введен особый пропускной режим и временный запрет на продажу алкогольных напитков. Однако ни израильские полицейские, ни ограничительные меры могут не спасти паломников, если украинские власти захотят устроить кровавую бойню в городе с целью обвинить в этом Россию.

https://ukraina.ru/20230906/1049212849.html

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