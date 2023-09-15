Сенат США решает головоломку: как лишить Маска решающего голоса по Starlink - 15.09.2023 Украина.ру
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Сенат США решает головоломку: как лишить Маска решающего голоса по Starlink
Сенат США решает головоломку: как лишить Маска решающего голоса по Starlink - 15.09.2023 Украина.ру
Сенат США решает головоломку: как лишить Маска решающего голоса по Starlink
Комитет Сената США по вооруженным силам ломает голову над серьезной головоломкой: как сделать так, чтобы последнее слово в вопросах национальной безопасности оставалось за американским правительством, а не за миллиардером Илоном Маском. Об этом 15 сентября пишет издание Bloomberg
2023-09-15T12:46
2023-09-15T12:46
новости
украина
илон маск
starlink
сенат
сша
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Активно обсуждать эту тему в Сенате начали после того, как стало известно, что владелец компании Space X не стал расширять частную спутниковую сеть Starlink для помощи Киеву в атаке на Крым.Председатель Сената Джек Рид заявил отчеты об использовании Starlink выявили "серьезные проблемы ответственности национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом".Такого же мнения придерживаются, например, сенаторы-демократы Джин Шахин и Элизабет Уоррен. Они потребовали от Министерства обороны объясниться, почему именно Маск, а не чиновники правительства США, решает, когда Украина может использовать спутниковую сеть, а когда - нет.Первые спутники Starlink Маск запустил на орбиту Земли в 2019 году, пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Благодаря этой системе интернет есть зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в самых отдаленных районах.Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. Однако в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".Позже предприниматель опроверг сообщения о том, что ограничивал работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, отметив, что "указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего.Маск добавил, что получил экстренный запрос со стороны "правительства" на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя с целью "потопить большую часть российского флота на якоре"."Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта", - уточнил он.Однако буквально через пару дней в подкасте All-In миллиардер заявил, что продлил бы работу Starlink для украинцев в Крыму, если бы президент Джо Байден приказал ему сделать это.Также Маск напомнил, что Starlink изначально был отключен на территории Крыма из-за санкций США в отношении России.В среду, 13 сентября биограф миллиардера Уолтер Айзексон сказал в интервью Washington Post, что Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в конфликте на Украине."Однажды поздно вечером он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне", - рассказал Айзексон.
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новости, украина, илон маск, starlink, сенат, сша
Новости, Украина, Илон Маск, Starlink, сенат, США

Сенат США решает головоломку: как лишить Маска решающего голоса по Starlink

12:46 15.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0
Читать в
Комитет Сената США по вооруженным силам ломает голову над серьезной головоломкой: как сделать так, чтобы последнее слово в вопросах национальной безопасности оставалось за американским правительством, а не за миллиардером Илоном Маском. Об этом 15 сентября пишет издание Bloomberg
Активно обсуждать эту тему в Сенате начали после того, как стало известно, что владелец компании Space X не стал расширять частную спутниковую сеть Starlink для помощи Киеву в атаке на Крым.
Председатель Сената Джек Рид заявил отчеты об использовании Starlink выявили "серьезные проблемы ответственности национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом".
"Ни Илон Маск, ни какой-либо частный гражданин не может иметь последнего слова, когда речь идет о национальной безопасности США", - подчеркнул Рид.
Такого же мнения придерживаются, например, сенаторы-демократы Джин Шахин и Элизабет Уоррен. Они потребовали от Министерства обороны объясниться, почему именно Маск, а не чиновники правительства США, решает, когда Украина может использовать спутниковую сеть, а когда - нет.
Первые спутники Starlink Маск запустил на орбиту Земли в 2019 году, пуски проводятся с помощью ракет SpaceX. Благодаря этой системе интернет есть зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в самых отдаленных районах.

Украина получила доступ к связи от Starlink почти сразу после начала боевых действий. Однако в прошлом году украинские военные возмутились тем, что Илон Маск якобы выключил им доступ к интернету в районе Крыма, "чтобы не дать провести атаку на российский военно-морской флот".
Позже предприниматель опроверг сообщения о том, что ограничивал работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, отметив, что "указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX не деактивировала ничего.
Маск добавил, что получил экстренный запрос со стороны "правительства" на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя с целью "потопить большую часть российского флота на якоре".
"Если бы я согласился на запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта", - уточнил он.
Однако буквально через пару дней в подкасте All-In миллиардер заявил, что продлил бы работу Starlink для украинцев в Крыму, если бы президент Джо Байден приказал ему сделать это.
Также Маск напомнил, что Starlink изначально был отключен на территории Крыма из-за санкций США в отношении России.
В среду, 13 сентября биограф миллиардера Уолтер Айзексон сказал в интервью Washington Post, что Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в конфликте на Украине.
"Однажды поздно вечером он сказал: "Почему я на этой войне? Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры. Я не собирался создавать нечто, что может привести к ядерной войне", - рассказал Айзексон.
- РИА Новости, 1920, 15.09.2023
11:39
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