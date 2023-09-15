https://ukraina.ru/20230915/1049432565.html

Лавров рассказал о "настоящем заговоре" вокруг российско-украинских переговоров

Лавров рассказал о "настоящем заговоре" вокруг российско-украинских переговоров - 15.09.2023 Украина.ру

Лавров рассказал о "настоящем заговоре" вокруг российско-украинских переговоров

Вокруг темы переговоров России и Украины возникает заговор. Об этом заявил 15 сентября в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров

2023-09-15T12:09

2023-09-15T12:09

2023-09-15T12:09

сергей лавров

переговоры

украина

россия

новости

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Министр напомнил, что за последнее время было выдвинуто достаточно много гуманитарных, посреднических инициатив.Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.Президент отметил, что, если в США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят запрет на них.Мероприятие, на котором выступил Лавров, проходит в пятницу в Москве с участием представителей дипмиссий из более 30 стран.

https://ukraina.ru/20230914/1049413321.html

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2023

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сергей лавров, переговоры, украина, россия, новости