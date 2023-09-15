https://ukraina.ru/20230915/1049432129.html

Стены недостаточно: Финляндия запретит въезд в страну российских автомобилей - СМИ

Стены недостаточно: Финляндия запретит въезд в страну российских автомобилей - СМИ - 15.09.2023 Украина.ру

Стены недостаточно: Финляндия запретит въезд в страну российских автомобилей - СМИ

Финляндия планирует запретить въезд в страну российских транспортных средств. Об этом 15 сентября сообщила местная общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на собственные источники

2023-09-15T11:50

2023-09-15T11:50

2023-09-15T11:50

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На этой неделе аналогичное решение уже приняли Эстония, Латвия и Литва.В пятницу, 8 сентября, Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан Российской Федерации.Это значит, что в случае прибытия на погранпункт автомобиля с российскими номера владелец должен будет вернуться на нем в России или пересечь границу без него.В августе прошлого года Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили россиянам въезд. Исключение сделали для граждан, у которых на запретной территории живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих или учебных виз. Однако речь шла об общественном транспорте, а вот пересечь границу на личном автомобиле до сих пор было можно.На этом попытки европейцев отгородиться от русских не закончились. Власти Финляндии решили построить на границе забор, первый его пробный участок был введен в эксплуатацию 14 сентября. И отношение к России, пишут местные СМИ станет на ближайших президентских выборах в стране едва ли не главным критерием при выборе кандидата.Летом текущего года вице-премьер Польши, председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский пообещал, что его страна тоже построит забор на границе с Россией.

https://ukraina.ru/20230915/1049430827.html

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новости, финляндия, россия, автомобили, запрет