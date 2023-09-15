"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией Венгрии - 15.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230915/1049431935.html
"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией Венгрии
"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией Венгрии - 15.09.2023 Украина.ру
"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией Венгрии
В МИД Украины обратили внимание на ролик, в котором глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявляет, что весь мир страдает из-за того, что ЕС глобализировал украинский конфликт, пишет телеграм-канал "УНИАН", ссылаясь на слова официального представителя министерства Олега Николенко
2023-09-15T11:42
2023-09-15T11:42
новости
украина
венгрия
петер сийярто
мид украины
конфликт
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/95/1021979574_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_ccf55826ff3d3052deffed32de4d6c91.jpg.webp
Венгерский министр во время своей поездки в Гонконг записал ролик, в котором говорит, что партнёры Венгрии в Азии и Африке постоянно спрашивают, когда наступит мир, "когда Евросоюз начнёт выступать за мир".В мире большинство людей выступают за мир, даже европейцы, трансатлантическая общественность, политики, СМИ, отметил он."Возможно, только мы в Европе полностью привержены немедленному прекращению войны, прекращению огня, началу мирных переговоров и заключению мирного соглашения. Это позиция, которая очень ценится за пределами Европы, и значительная часть неевропейских стран ожидает, что эта венгерская позиция возобладает и станет общеевропейской позицией", - подытожил венгерский дипломат.В украинском МИДе остались недовольны таким заявлением представителя Венгрии. Николенко назвал слова Сийярто "дезинформацией" и считает, что в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта.Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.Президент отметил, что, если в США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят запрет на них.
https://ukraina.ru/20230915/1049406717.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102197/95/1021979574_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_8357830a68032e006e8450f4cacc2792.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, венгрия, петер сийярто, мид украины, конфликт, россия
Новости, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, МИД Украины, конфликт, Россия

"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией Венгрии

11:42 15.09.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
В МИД Украины обратили внимание на ролик, в котором глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявляет, что весь мир страдает из-за того, что ЕС глобализировал украинский конфликт, пишет телеграм-канал "УНИАН", ссылаясь на слова официального представителя министерства Олега Николенко
Венгерский министр во время своей поездки в Гонконг записал ролик, в котором говорит, что партнёры Венгрии в Азии и Африке постоянно спрашивают, когда наступит мир, "когда Евросоюз начнёт выступать за мир".
"Факт в том, что весь мир страдает от конфликта на Украине. Весь мир страдает, потому что Европа вместо того, чтобы локализировать или изолировать конфликт, глобализировала его", - сказал Сийярто.
В мире большинство людей выступают за мир, даже европейцы, трансатлантическая общественность, политики, СМИ, отметил он.
"Возможно, только мы в Европе полностью привержены немедленному прекращению войны, прекращению огня, началу мирных переговоров и заключению мирного соглашения. Это позиция, которая очень ценится за пределами Европы, и значительная часть неевропейских стран ожидает, что эта венгерская позиция возобладает и станет общеевропейской позицией", - подытожил венгерский дипломат.
В украинском МИДе остались недовольны таким заявлением представителя Венгрии. Николенко назвал слова Сийярто "дезинформацией" и считает, что в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта.
"По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытке Венгрии пошатнуть европейские позиции в Азии", - сказал Николенко.
Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.
Президент отметил, что, если в США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят запрет на них.
03:23
Зеленский против переговоров и Запад начинает его к этому принуждать. Эксперты в Киеве — в поисках мираВыборы в США могут изменить подходы к украинскому кризису. Демократы не могут допустить поражения на полях сражений, поскольку это скажется на настроениях избирателей. И Запад, вероятно, давит на Киев, подталкивая Зеленского к заморозке конфликта, однако остановка войны опасна для Зеленского, считает покинувший Украину бизнесмен Геннадий Балашов
 
НовостиУкраинаВенгрияПетер СийяртоМИД УкраиныконфликтРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50Президент Польши встретится с Зеленским в США
11:50Стены недостаточно: Финляндия запретит въезд в страну российских автомобилей - СМИ
11:42"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией Венгрии
11:39Вашему совету не последовали, помогите: Киев запросил у Камбоджи помощь в разминировании
11:19Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей
11:18"Попытка запугать": в МИД РФ отреагировали на внесение главы КНДР в базу "Миротворца"
11:18ВСУ обстреляли Новую Каховку: есть жертвы – СМИ
10:57О границах неизбежного: когда и чем закончится девальвация рубля – Митрахович. Видео
10:50"Принуждает к труду и поддерживает агрессию": Ким Чен Ына внесли на украинский "Миротворец"
10:34В зоне СВО ликвидирован "Бонхед"
10:33"Если дойдешь, свободен": украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат - СМИ
10:30Подозрение в госизмене: СБУ проводит обыски у депутата Рады Шуфрича - СМИ
10:21Суд решил судьбу россиянина, продававшего США российские изделия военного назначения
10:08"Больше пота – меньше крови": как тренируются пехотинцы 200-й бригады
10:00Виталий Волков: Немцы ещё жалеют украинцев, но украинские флаги уже снимают
09:50Эвакуация из Херсонщины, обыск у Шуфрича, подозрение Коломойскому. Главное на Украине на утро 15 сентября
09:25Кулеба призвал ЕК отменить ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт
08:56Бюджет Украины на следующий год станет рекордным по части расходов — нардеп
08:44Во Львовской области родители набросились на школьного учителя, поддерживающего УПЦ
08:32Власти подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили эвакуацию жителей десятков сел
Лента новостейМолния