"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией Венгрии

Зеленский против переговоров и Запад начинает его к этому принуждать. Эксперты в Киеве — в поисках мира

Выборы в США могут изменить подходы к украинскому кризису. Демократы не могут допустить поражения на полях сражений, поскольку это скажется на настроениях избирателей. И Запад, вероятно, давит на Киев, подталкивая Зеленского к заморозке конфликта, однако остановка войны опасна для Зеленского, считает покинувший Украину бизнесмен Геннадий Балашов