"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией Венгрии
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
В МИД Украины обратили внимание на ролик, в котором глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявляет, что весь мир страдает из-за того, что ЕС глобализировал украинский конфликт, пишет телеграм-канал "УНИАН", ссылаясь на слова официального представителя министерства Олега Николенко
Венгерский министр во время своей поездки в Гонконг записал ролик, в котором говорит, что партнёры Венгрии в Азии и Африке постоянно спрашивают, когда наступит мир, "когда Евросоюз начнёт выступать за мир".
"Факт в том, что весь мир страдает от конфликта на Украине. Весь мир страдает, потому что Европа вместо того, чтобы локализировать или изолировать конфликт, глобализировала его", - сказал Сийярто.
В мире большинство людей выступают за мир, даже европейцы, трансатлантическая общественность, политики, СМИ, отметил он.
"Возможно, только мы в Европе полностью привержены немедленному прекращению войны, прекращению огня, началу мирных переговоров и заключению мирного соглашения. Это позиция, которая очень ценится за пределами Европы, и значительная часть неевропейских стран ожидает, что эта венгерская позиция возобладает и станет общеевропейской позицией", - подытожил венгерский дипломат.
В украинском МИДе остались недовольны таким заявлением представителя Венгрии. Николенко назвал слова Сийярто "дезинформацией" и считает, что в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта.
"По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытке Венгрии пошатнуть европейские позиции в Азии", - сказал Николенко.
Россия и лично президент Путин выражали готовность к переговорам, однако президент Украины Владимир Зеленский осенью прошлого года ввел запрет на переговоры на законодательном уровне.
Президент отметил, что, если в США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят запрет на них.
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