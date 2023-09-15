Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей - 15.09.2023 Украина.ру
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Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей
Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей - 15.09.2023 Украина.ру
Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей
Солонковский сельский совет во Львовской области объявил о планах закупить растворимый кофе на 196 тысяч гривен (более полумиллиона рублей). Об этом 14 сентября сообщили в телеграм-канале Obozrevatel.ua
2023-09-15T11:19
2023-09-15T11:19
тендер
кофе
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закупка
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Речь идет о покупке 2 тысяч пачек кофе "3-в-1" в пакетиках. В тендерной документации указано, что в одной пачке должно быть не менее 20-25 пакетиков кофе по 12 граммов. То есть речь идет о закупке минимум 40 тысяч пакетиков напитка. Авторы паблика удивляются, зачем сельсовету понадобилось столько кофе."Укрзализныця" ранее удивила украинцев тендером на ремонт туалетов на вокзалах. В списке необходимых товаров нашли золотистые ершики и биде с функцией массажа.
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тендер, кофе, новости, закупка, украина
тендер, кофе, Новости, закупка, Украина

Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей

11:19 15.09.2023
 
© сс0, pixabay
© сс0, pixabay
Читать в
Солонковский сельский совет во Львовской области объявил о планах закупить растворимый кофе на 196 тысяч гривен (более полумиллиона рублей). Об этом 14 сентября сообщили в телеграм-канале Obozrevatel.ua
Речь идет о покупке 2 тысяч пачек кофе "3-в-1" в пакетиках.

В тендерной документации указано, что в одной пачке должно быть не менее 20-25 пакетиков кофе по 12 граммов. То есть речь идет о закупке минимум 40 тысяч пакетиков напитка.

Авторы паблика удивляются, зачем сельсовету понадобилось столько кофе.
"Укрзализныця" ранее удивила украинцев тендером на ремонт туалетов на вокзалах. В списке необходимых товаров нашли золотистые ершики и биде с функцией массажа.
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