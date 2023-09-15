Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей
© сс0, pixabay
© сс0, pixabay
Солонковский сельский совет во Львовской области объявил о планах закупить растворимый кофе на 196 тысяч гривен (более полумиллиона рублей). Об этом 14 сентября сообщили в телеграм-канале Obozrevatel.ua
Речь идет о покупке 2 тысяч пачек кофе "3-в-1" в пакетиках.
В тендерной документации указано, что в одной пачке должно быть не менее 20-25 пакетиков кофе по 12 граммов. То есть речь идет о закупке минимум 40 тысяч пакетиков напитка.
Авторы паблика удивляются, зачем сельсовету понадобилось столько кофе.
В тендерной документации указано, что в одной пачке должно быть не менее 20-25 пакетиков кофе по 12 граммов. То есть речь идет о закупке минимум 40 тысяч пакетиков напитка.
Авторы паблика удивляются, зачем сельсовету понадобилось столько кофе.
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