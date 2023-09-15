https://ukraina.ru/20230915/1049431698.html

Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей

Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей - 15.09.2023 Украина.ру

Сельсовет во Львовской области хочет закупить растворимый кофе за полмиллиона рублей

Солонковский сельский совет во Львовской области объявил о планах закупить растворимый кофе на 196 тысяч гривен (более полумиллиона рублей). Об этом 14 сентября сообщили в телеграм-канале Obozrevatel.ua

2023-09-15T11:19

2023-09-15T11:19

2023-09-15T11:19

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Речь идет о покупке 2 тысяч пачек кофе "3-в-1" в пакетиках. В тендерной документации указано, что в одной пачке должно быть не менее 20-25 пакетиков кофе по 12 граммов. То есть речь идет о закупке минимум 40 тысяч пакетиков напитка. Авторы паблика удивляются, зачем сельсовету понадобилось столько кофе."Укрзализныця" ранее удивила украинцев тендером на ремонт туалетов на вокзалах. В списке необходимых товаров нашли золотистые ершики и биде с функцией массажа.

https://ukraina.ru/20230727/1048307491.html

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тендер, кофе, новости, закупка, украина