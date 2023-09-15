О границах неизбежного: когда и чем закончится девальвация рубля – Митрахович. Видео - 15.09.2023 Украина.ру
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О границах неизбежного: когда и чем закончится девальвация рубля – Митрахович. Видео
О границах неизбежного: когда и чем закончится девальвация рубля – Митрахович. Видео - 15.09.2023 Украина.ру
О границах неизбежного: когда и чем закончится девальвация рубля – Митрахович. Видео
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о ситуации на... Украина.ру, 15.09.2023
2023-09-15T10:57
2023-09-15T10:57
станислав митрахович
видео
россия
украина
сво
всу
газ
нефть
бензин
рубль
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о ситуации на топливном рынке, девальвации рубля и мерах её регулирования, а также об основных событиях ВЭФ 2023 на сегодняшний день: 0:38 – Топливные рынки в новых регионах России; 1:39 – Ослабление рубля и зависимость от цен на нефть; 4:37 – Ключевая ставка и её повышение; 5:56 – Перспективы ценообразования нефтепродуктов; 10:49 – Сжиженный газ и его покупатели; 13:27 – Зависимость Индии от российской нефти; 15:14 - Восточный экономический форум 2023.
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станислав митрахович, видео, россия, украина, сво, всу, газ, нефть, бензин, рубль, доллар, девальвация, процентная ставка, форум, 2023, индия, санкции, видео
Станислав Митрахович, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, газ, нефть, Бензин, рубль, доллар, девальвация, процентная ставка, форум, 2023, Индия, санкции

О границах неизбежного: когда и чем закончится девальвация рубля – Митрахович. Видео

10:57 15.09.2023
 
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о ситуации на топливном рынке, девальвации рубля и мерах её регулирования, а также об основных событиях ВЭФ 2023 на сегодняшний день:
0:38 – Топливные рынки в новых регионах России;
1:39 – Ослабление рубля и зависимость от цен на нефть;
4:37 – Ключевая ставка и её повышение;
5:56 – Перспективы ценообразования нефтепродуктов;
10:49 – Сжиженный газ и его покупатели;
13:27 – Зависимость Индии от российской нефти;
15:14 - Восточный экономический форум 2023.
 
Станислав МитраховичВидеоРоссияУкраинаСВОВСУгазнефтьБензинрубльдоллардевальвацияпроцентная ставкафорум2023Индиясанкции
 
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