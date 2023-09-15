https://ukraina.ru/20230915/1049431004.html

О границах неизбежного: когда и чем закончится девальвация рубля – Митрахович. Видео

О границах неизбежного: когда и чем закончится девальвация рубля – Митрахович. Видео - 15.09.2023 Украина.ру

О границах неизбежного: когда и чем закончится девальвация рубля – Митрахович. Видео

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о ситуации на... Украина.ру, 15.09.2023

2023-09-15T10:57

2023-09-15T10:57

2023-09-15T10:57

станислав митрахович

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нефть

бензин

рубль

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал о ситуации на топливном рынке, девальвации рубля и мерах её регулирования, а также об основных событиях ВЭФ 2023 на сегодняшний день: 0:38 – Топливные рынки в новых регионах России; 1:39 – Ослабление рубля и зависимость от цен на нефть; 4:37 – Ключевая ставка и её повышение; 5:56 – Перспективы ценообразования нефтепродуктов; 10:49 – Сжиженный газ и его покупатели; 13:27 – Зависимость Индии от российской нефти; 15:14 - Восточный экономический форум 2023.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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